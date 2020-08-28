Тутаев: лубок, кино и бездорожье

Татьяна Афанасьева

— Больше всего меня удивило, что мы ехали в Тутаев, а приехали… в Романов-Борисоглебск :)

Оказывается, уже несколько лет идёт борьба за возвращение городу старого названия.

До 1918 года город назывался Романов-Борисоглебск, а потом стал Тутаевым, по-прежнему объединяя в себе два города — Романов и Борисоглебск, стоящие на разных берегах Волги.

Романов обязан своим появлением оборонительной крепости XVIII века, Борисоглебск основали в качестве Рыболовецкой Слободы.

В память о старых добрых временах левобережная часть носит название Романовской стороны, а правобережная — Борисоглебской. Моста нет, жители пользуются паромной переправой. Тарифы можно здесь посмотреть.

Борисоглебская сторона.

Борис Кустодиев. Прогулка на Волге. 1909 год.

А это Романовская.

Не знаю, что вам слышится в слове «Тутаев», но оказалось, что это фамилия «красноармейца, погибшего при исполнении служебного долга во время белогвардейского мятежа от руки белогвардейских банд на даче [ярославского городского головы] Лопатина».

Удивительным образом город сохранил дореволюционную атмосферу, почти все старые церкви и уж точно выпал из времени…

Население Тутаева – около 40 тысяч человек.

Напомню, что Тутаев входит в расширенную версию «Золотого Кольца России». Так называемое «Большое Золотое Кольцо» :))

Каждый раз пытаюсь посмотреть на такие старые русские города глазами иностранных туристов и становится невыносимо тоскливо.

Встречаются, конечно, уголки с повышенной степенью уюта и душевности, но в целом Тутаев, как разорённый купец.

А такие двойные аншлаги (явно для иностранцев!) показались мне вообще издёвкой.

Тем не менее, улицу 1-ю Овражную точно стоит посетить! Дом № 8-а это чудо-чудное, диво-дивное и лубок в чистом виде.

Это дом местных художников Ольги Мотовиловой и Ильи Комова, а забор — настоящий кладезь народной мудрости, хорошего настроения и корги. «Корги много не бывает!» :))

«Вам гнило, а нам мило!»

У темы есть продолжение на улице Ленина, 23. Там обосновался медиа-музей духовной истории Романов-Борисоглебска, посвященный святыням и небесным покровителям города, большинство из которых — священники, убитые в советские годы. Увы, посетить не удалось…

Музей расположился в деревянной усадьбе купца Колчина — памятник архитектуры начала ХХ века. В 1910-х жил здесь жил первый фотограф Романова-Борисоглебска Иван Пудович Козлов.

Тутаев — любимый город не только художников, но и кинематографистов. Здесь снималось более 100 советских, российских и зарубежных фильмов и сериалов! Провинциальные улочки Тутаева, его бывшие купеческие особняки, крутые волжские овраги и великолепные храмы XVII—XVIII веков — готовая кинонатура.

По знаменитому «итальянскому» мостику маршировали отряды Василия Чапаева, Гайдай увидел в Тутаеве свой знаменитый Старгород, работая над фильмом «Двенадцать стульев». Здесь снимали эпизоды таких фильмов, как «Хождение за три моря» и «Ярослав Мудрый», «Экипаж» и «Доктор Живаго», «Русский бунт», «Вторые», «Котовский», «Позови меня в даль светлую», второй фильм «Бумер» и сериал «Мосгаз». Каждый второй житель Тутаева обязательно снимался в массовой сцене какого-нибудь фильма или сериала. Так что, можно сказать, Тутаев – город кинозвезд! :)

Сильнейшее впечатление произвела на нас Церковь Казанской иконы Божией Матери и Спаса Преображения (Волжская набережная, 25). Она будто врезана в крутой берег Волги! Её шатровая колокольня напоминает маяк, а крыльцо больше ассоциируется с русскими теремами. Год постройки 1758.

В Тутаеве можно помолиться «О прибавлении ума». В Покровском храме начала XVIII века на ул. Покровской, 3 хранится одноимённая икона и «шпаргалка» к ней (не все ж сильны в молитвах, а ума хочется).

Крестовоздвиженский собор XVII века расположен на древнем городище. В нём сохранились фрески знаменитого костромского мастера Гурия Никитина. (Ул. Красноармейская, 47-а).

Главный храм объединенного города — Воскресенский собор (Ул. Соборная, 13-а) — возвышается над пристанью. Строили по замыслам, утвержденным духовенством, «…как мера и красота скажут».

Эта строка вошла во многие договоры подряда строительных артелей. На возведении храмов не пили, не матерились, не воровали. Таков был закон.

Парк гипсовых скульптур СССР (ул. Петра Шитова, 28) посетить не удалось, вмешался коронавирус, и он оказался закрытым… Все фотки сделаны через забор.

Моя любимая скульптура :) Историю можете придумать сами.

Честно говоря, бедноват оказался парк, особенно после того, что мы видели на 417-м км автодороги М-8 «Москва-Вологда-Архангельск».

К тому же несколько классных скульптур почему-то оказались на другом берегу реки, вне парка СССР. Наверное, бойкотируют, под чутким руководством Карла нашего Маркса. :)

От посещения Тутаева остались очень смешанные чувства. Он, как красивая открытка, которую можно рассматривать только в рамках формата, выбранного художником или фотографом. И тогда действительно восторг! Крутые обрывистые берега, домики, будто рассыпанные по холмам, хоровод церквей и чайки над Волгой... Но влюбиться без оглядки у меня так и не получилось. Жить в Тутаеве я бы точно не хотела.

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И да здравствует наш общий и бесконечный «Гульбарий»! ;)

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