Восемь достопримечательностей Белёвского путешествия

Дмитрий Койда Многое покажется вам уже знакомым, были гульбарии и многие достопримечательности так или иначе упоминались на портале, но у тульского путешественника всё сложилось в один маршрут, нам показалось это интересным, поэтому ловите увлекательную прогулку в сторону Белёва. Возможно, это станет вашим планом на ближайшие выходные. Дмитрия Койды всё сложилось в один маршрут, нам показалось это интересным, поэтому ловите увлекательную прогулку в сторону Белёва. Возможно, это станет вашим планом на ближайшие выходные.

«Любовь к Отчизне и любовь к людям — это два быстрых потока, которые, сливаясь, образуют могучую реку патриотизма.» В. А. Сухомлинский.

— Карантин подарил мне не только необычные социально-психологические ощущения, но и помог по-новому открыть Тульскую область.

В те месяцы, когда за пределы родного края нельзя было выехать, пришлось довольствоваться малым. Честно скажу, я был удивлён, что практически под боком столько интересных мест. Я вам уже рассказал про два из них: Увядающая готика в Колосово и Заброшенная усадьба Максимилиана Карловича фон Мекка.

Сегодня информация сразу по восьми объектам. Итак, отправляемся в путь по прекрасным, провинциальным дорогам Тульского края.

Первой точкой в нашем локальном путешествии стал город Одоев. До него от Тулы примерно 70 километров. Впервые город упоминается в Новгородской летописи в 1380 году в связи с Куликовской битвой.

Под стенами Одоева остановились шедшие на помощь монголо-татарам войска литовского князя Ягайло, которые по дороге попытались взять штурмом Одоевскую крепость и были задержаны её защитниками на три дня. Получив здесь известие о поражении татар, войско Ягайло вернулось обратно, так и не дойдя до Куликова поля.

В 1407 году город был сожжён и захвачен литовцами, войдя в состав Великого княжества Литовского.

Весной 1492 года, в ходе русско-литовской войны между князьями Одоевскими разразился конфликт. Старший из князей Одоевских — Фёдор — владел половиной Одоева, Новосилем и служил Казимиру. Его три двоюродных брата — князья Иван Сухой, Василий Швиха и Пётр — контролировали другую половину Одоева и служили Ивану III. Воспользовавшись отъездом старшего брата, братья захватили его половину Одоевского удела. По «Вечному миру» 1494 года Одоев официально отошёл к Москве.

В 1565 году, после того как царь Иван Грозный разделил Русское государство на опричнину и земщину, город вошёл в состав последней. Одоевское уездное княжество было окончательно ликвидировано, а последний правящий князь Никита Романович был замучен по приказу Ивана Грозного и затем потомки князей Одоевских навсегда покинули город.

В начале XVIII века Одоев числился городом Киевской губернии, потом — Смоленской, Московской, а затем 10 сентября 1777 года стал уездным городом Одоевского уезда Тульского наместничества (с 1796 года — Тульской губернии).

Одоев претендует на звание конкретного места рождения российского слона из выражения «Россия — родина слонов». В частности, в Одоевском краеведческом музее экспонируются зуб и бивень «первого российского слона», обнаруженные на территории Одоевского района.

Сюда мы с женой приехали в субботу в 6.30 утра. Ощущения очень необычные. Город спал, на улицах ни души, катаешься на машине и никто тебе не мешает фотографировать, не сигналит в спину, останавливаешься прямо на проезжей части где пожелаешь, короче удовольствие — невероятное.

В Одоеве я до этого уже бывал не один раз, поэтому главной целью был другой город — Белёв. Его я помню совсем плохо, поскольку приезжал сюда очень давно, в коллекции нет даже ни одного снимка. Теперь много. От Одоева до Белёва около 45 км, от Тулы до Белёва — 120 километров (Орёл и Калуга находятся ближе).

Что любопытно, впервые город упоминается, как и Москва, в летописи 1147 года. В XIV веке Белёв попал под власть Великого княжества Литовского. С конца XIV — начала XV веков до 1558 года был центром удельного Белёвского княжества. По некоторым данным, оно выпускало даже собственные монеты.

Со второй половины XVI века крепость Белёв входила в засечную черту на южных окраинах России. Иван Грозный в 1557 году лично приезжал осматривать рубежи и побывал в Белёвской крепости и Спасо-Преображенском монастыре (возведённом удельными князьями во времена литовского владычества).

Обратите внимание на кадре выше в центре нет куполов. Мне повезло заснять практически исторический момент, когда купола ещё сохнут на земле. Скоро их установят, пройдут года, меня уже не будет, а золотой блеск продолжит в солнечную погоду слепить православным светом жителей города.

Долгие годы монастырский комплекс находился в плачевном состоянии и вот наконец, в 2015—2018 годах здесь проведены ремонтно-реставрационные работы. Спасо-Преображенский собор приобрел первоначальную полихромную окраску фасадов, на которую указывали историки еще в XIX веке.

Архитектурное убранство и шесть цветов, использованные в декоре собора, придают ему особую торжественность. Первое богослужение в храме состоялось в 2016 году, ещё во время реставрации.

Православный комплекс стоит на холме и с него открываются живописные виды на Оку. Правая сторона.

А это вид в левую сторону. Прекрасное место для дачи. Здесь невольно начнёшь писать стихи или рисовать картины. Представляете как тут осенью красиво. Теперь понятно, почему в Белёве и его окрестностях происходит действие большей части глав романа П. Романова «Русь». Так же по мотивам народных преданий Белёва М. Пришвин написал рассказы «Крутоярский зверь» и «Птичье кладбище».

Обязательно посетите отреставрированный ж/д вокзал. Дата его открытия 1899 год.

В годы Великой Отечественной войны, с 21 апреля 1943 года, на железнодорожном участке Белёв — Слаговищи защищал Родину от врагов 31-й отдельный дивизион бронепоездов 61-й армии РККА. Здесь прямо на путях стоит паровоз-памятник Эм725−18.

Дальше мы поехали кататься по городу и я понял, что в наши дни, за пределами Тульской области, Белёв пока ещё с туристической точки зрения не очень раскручен, хотя история у него богатейшая. Были времени, когда о Белёве знала вся Россия и многие путешественники отправлявшиеся на Кавказ специально заезжали сюда. Среди них был и Александр Сергеевич Пушкин.

Мало того, здесь родились многие известные люди: прозаик Василий Лёвшин, композитор Александр Даргомыжский, поэтесса Зинаида Гиппиус. Ещё я был удивлён, когда узнал, что в Белёве родился полярный исследователь Семён Челюскин. Ну, а все местные жители, конечно же, ещё со школьной парты, знают, что их земляком был один из основоположников романтизма в русской поэзии Василий Жуковский. Я нашёл место (стелу), где Жуковский жил несколько лет. К сожалению, во время ВОВ дом был уничтожен немецкой авиацией.

Накануне поездки я посмотрел крайне интересный док. фильм «Белёв. Достояние республики», где Сергей Никоненко рассказал историю о том, как проездом из Таганрога в Белёве остановилась русская императрица Елизавета Алексеевна (супруга Александра I).

4 мая 1826 года около 4 часов утра в доме купца Дорофеева она закончила свой жизненный путь. Мне захотелось найти это место. В фильме оно упоминается как «Вдовий дом». Вот здесь это и случилось. Старинную въездную арку я снял, а вот примыкающий дом слева не смог, в этот момент там было много полицейских (не разрешили). Сейчас это районное отделение полиции.

Смерть Елизаветы Алексеевной окутана тайной. Существуют три версии это события. Официальная: императрица умерла в Белёве естественной смертью от сочетания ряда хронических болезненных процессов, ускорившихся смертью мужа. Вторая и самая популярная версия — эта та, что на самом деле Елизавета Алексеевна не погибла, а вслед за мужем решила «отказаться от мирской жизни», став затворницей Верой Молчальницей. Конспирологическая версия, поддержанная рядом советских писателей: убийство. Якобы императрица была утоплена или отравлена в Белёве, так как Николай I и его мать Мария Федоровна считали её сильной соперницей и претенденткой на трон, ибо пользовалась популярностью в тайных движениях.

В 1888 году крупный промышленник и купец Амвросий Прохоров открыл в Белёве производство слоёной белёвской («прохоровской») пастилы. В 1890 году белёвская пастила завоевала первый приз на выставке садоводства в Санкт-Петербурге, после чего Прохоров основал собственные магазины в Москве, Санкт-Петербурге, Киеве, Тбилиси. Сегодня, белёвская пастила, наряду с тульскими пряниками продаётся во многих магазинах области и является визитной карточкой Тульской области. Так что не забудьте купить в подарок своим друзьям и родным.

Вот ещё несколько фотографий Белёва. Любителям русской, изящной глубинки тут точно понравится.

Кстати, в августе 2013 года Международный астрономический союз дал название «Белёв» (Belyov) 180-метровому кратеру на Марсе, неподалёку от которого были найдены элементы спускаемого аппарата Марс-3. А на кадре, человек который мог кардинально изменить нашу с вами советскую историю — Сергей Миронович Киров.

Покинув славный, провинциальный Белёв мы отправились в посёлок Жабынь (цифра 3 на карте). До него по хорошей дороге всего лишь 8 километров. Его главной достопримечательностью является Свято-Введенская Макариевская Жабынская пустынь. Дата основания — 1585 год.

Местечко намоленное и симпатичное. Я тут ни разу не был, но часто слышал что сюда приезжают со всей области и даже из прилегающих областей. В первую очередь из-за целебной воды.

Далее мы вернулись в Одоев и не въезжая в центр города свернули налево в направлении села с интересным названием Николо-Жупань (цифра 4 на карте). Ехать всего лишь 5 километров.

В известном всем народном источнике про него написано немного. «Селцо Жупан» впервые упоминается в 1566 году в духовной грамоте князя М. И. Воротынского. В пушкинское время принадлежало члену «Союза благоденствия» А. Я. Мирковичу, который выстроил здесь усадебный дом в стиле классицизма. В 1932—1936 гг. усадьбу занимал дом отдыха писателей, где среди прочих бывал Б. Пастернак. В XXI веке памятник культуры федерального значения пребывает в крайне запущенном состоянии.

Я так же посмотрел про усадьбу интересный фильм, где наследница родового гнезда и потомок генерала-майора русской императорской армии рассказывает про этот дом. Честно скажу, я планировал увидеть полу заброшенное здание и даже хотел полазить внутри. Подъехав ближе был поражён. Во-первых, сюда вела дорога с идеальнейшим асфальтовым покрытием. Во-вторых, вот такая картина открылась перед мной. Сначала я даже расстроился, но потом, конечно же, был рад, что даже в таких далёких областных уголках из пепла возрождается наша великая история. Через год сюда наверняка будут привозить группы туристов.

Выезжая из Николо-Жупани мы случайно заметили вдалеке что-то похожее на заброшенную церковь (цифра 5). До неё от усадьбы навигатор показывал 3,5 км. Решили доехать, уж больно красочная картина открывалась в объективе фотоаппарата.

Дорога к храму была немного экзотической. Сначала нужно было пересечь деревянный мост. Я не решался это сделать и даже ходил на центр моста чтобы подпрыгнуть и проверить мост на прочность. Слишком сильное было течение и шум реки. В стороне виднелся предыдущий мост, полностью разрушенный. Но я загорелся и меня уже было не остановить.

Затем нужно по грунтовке проехать через деревню Болотское и только потом за её пределами вы попадаете к некогда прекрасному объекту. Храм Покрова Пресвятой Богородицы, 1830 год.

Остались фрагменты фресок.

Меня поразила новая пластиковая входная дверь в этот храм. Необычно смотрится. Внутри лежали стройматериалы, видно что начат ремонт и обустроены места для молитвы. При этом внутри не было ни души и даже лежали деньги. Точнее душа была, самая родная и близкая — моя:)

Уезжали отсюда духовно-удовлетворёными. Недалеко от Одоева остановились, что бы сфотографировать на трассе вот эту замечательную скульптуру. Надпись на памятнике гласит: «Первой коммуне Красная Заря Одоевского района посвящается».

В моём списке была ещё одна заброшенка в Жемчужниково (цифра 6 на карте). Около 10 км по другой дороге в направлении Щёкино. Называется церковь Илии Пророка в бывшей усадьбе князей Волконских. Вот как она выглядела несколько лет назад.

А так сегодня. Вид с другого ракурса. Опять облом. Радует, что хотя бы у кого-то с деньгами всё отлично:)

По этой же дороге можно попасть в Богородице-Рождественский Анастасов монастырь (цифра 7). Основан в первой половине XVI века на высоком берегу реки Упы в 4 км от города Одоева князем Иваном Михайловичем Воротынским. Возможно, его основание связано с отражением крымского похода на Русь в 1517 году, в котором князь принял деятельное участие. Своё название монастырь получил в честь первого настоятеля игумена Анастасия.

С восьмым и последним на сегодня объектом нам повезло — он был полностью заброшенным. В 35 км от Тулы находится село Воскресенское. До 2010 года здесь практически в первозданном виде можно было любоваться усадьбой Урусовых-Мальцовых. Десять лет назад в этом здании располагалась обычная школа, но ночной пожар превратил этот мини-дворец в очередную мистическую заброшку.

Известно, что в Воскресенском в конце 18-го века находилась усадьба местных помещиков Хитровых, представители которых были в родстве с князьями Голицынами, а строительница местного храма Анастасия Хитрова была родственницей фельдмаршала Кутузова и была замужем за генералом, участником воины с Наполеоном. Дальше усадьба долгое время связана с именем Тульского вице-губернатора Леонида Урусова, который подарил её брату своей жены, являвшейся представительницей местного рода дворян, занимающихся металлургией — Мальцовых.

Недалеко от усадебного дома сохранилась построенная в 1825 году Анастасией Хитровой каменная церковь Воскресения Христова. Внутри уже начались востановительные работы и регулярно проходит служба. Так что не всё так плохо, с каждым годом заброшенных храмов и усадеб становится меньше.

На этом наше короткое, но насыщенное путешествие подошло к концу, мы ещё успели полежать и позагорать в чистом поле, наслаждаясь проплывающим облаками и изредка пролетающими над нами бабочками. Спасибо вам за внимание! Не забывайте иногда путешествовать по родным краям!

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