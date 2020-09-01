Усадьба Снежкова

Владимир Малдер Для всех любителей русских усадеб и романтичных заброшек новый гульбарий от «секретного агента» Владимира Малдера . На этот раз едем в Тамбовскую область! Кстати, можно объединить с поездкой в сам Тамбов , между точками всего 73 км. Крутой маршрут выходного дня может получиться.

— Привет, камрады. Сегодня я расскажу вам про усадьбу Снежкова, расположенную в селе Турмасово, Тамбовской области.

Усадьба эта связана с легендарным Мичуриным, который переехал в эти края.

Принадлежала усадьба рязанскому помещику Василию Снежкову, который был предводитель местного козловского дворянства. Ну, не потому, что все дворяне-козлы, а потому, что Козлов — старое название города Мичуринска. Василий Николаевич был человек образованный, грамотный и незаурядный. Он занимался публицистикой, общественной и государственной деятельностью. Он был депутатом четвёртой государственной думы (1912−1917), председателем земского собрания Козловского уезда. По своему мировоззрению он был убеждённый монархист, сторонник столыпинских реформ и помещичьей формы развития сельского хозяйства страны.

Строительство усадьбы началось в 1899 году и завершилось через 5 лет. Дворец представляет собой нечто эклектическое. Здесь есть и классические и псевдорусские элементы, также можно увидеть черты итальянских вилл. Супруга Василия Николаевича, принадлежала к старинному шотландскому роду Стюартов, потому муж старался сделать для неё прекрасный дворец.

Имелся даже красивый бельведер в виде башни.

Вокруг усадьбы располагался парк с аллеями.

Рядом располагалась овальная клумба и фонтан, которые к сожалению не сохранились. Когда-то Снежковы принимали здесь городскую элиту. Снежковская усадьба попадает на страницы тогдашнего петербургского глянцевого журнала о красивой жизни «Столица и усадьба», издания, посвящённого «светской жизни, спорту, охоте, коллекционерству, и, особенно, жизни русской усадьбы в её прошлом и настоящем».

После революции дворяне навсегда покидают эти места, а усадьба переходит советской власти.

Бельведер был снесён, а усадебный дом превращается в начале в клуб, затем в общежитие, а затем в школу плодоводов, и далее она переходит на баланс профессионального училища.

В настоящее время ей вроде бы как присвоили статус объекта культурного наследия (до этого считались обычными развалинами ПТУ) и вроде бы как даже планируют реставрацию. К сожалению, мы очень сильно опоздали. Объект запилили. Мы долго искали, как туда попасть.

В итоге, всё-таки попали. Внутреннее убранство усадьбы малость разочаровало. Я надеялся, что там есть пол, однако он отсутствовал напрочь и я приземлился со всей своей техникой на минусовый этаж. Благо, ничего не сломал. Шуму наделал....

Попасть на этаж было весьма проблематично.

В общем, полнейший дестрой внутри.

Самым прикольным оказался красивый сводчатый подвал. Там кое-что интересное даже сохранилось.

Остатки оборудования.

В общем, в итоге на шум прибежал охранник и пришлось оттуда сваливать. Печально. Может где-то всё-таки сохранилось чего интересное, тем не менее, внутри локация малость разочаровала меня. Возвращаться сюда и делать второй заход желания не было. Тем не менее, считаю, что съездил не зря.

Тамбовская область, Мичуринский район, N 52° 56.041' E 40° 32.376'.

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И да здравствует наш общий и бесконечный «Гульбарий»! ;)

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