Псковский автовояж: из Пскова в Смоленск через Невель и Велиж

Дмитрий Койда Продолжаем наш псковский автовояж с тульским путешественником Дмитрием Койдой. Если пропустили начало, его можно найти по ссылкам:

Первая часть. Волоколамск, Ярополец, Ржев, Великие Луки

Вторая часть. Остров, Изборск, Печоры.

А мы едем дальше! Волоколамск, Ярополец, Ржев, Великие ЛукиОстров, Изборск, Печоры

«А знаете ли вы, чем отличаются много много кирпичей от величественного храма? А много много слов от стихотворения?»

— В предыдущий день я добрался из Великие Луки до Пскова и первым делом отправился в кремль. Об этом я рассказал в прошлом гульбарии.

Но на этом день не закончился. Меня вдруг переклинило. В одной точке сошлось несколько интересов: туристический, творческий и статистический. Я захотел найти все десять памятников церковной архитектуры, которые включены в ЮНЕСКО.



Кстати, это один из множества творческо-туристических приёмов, которые я использую в своей практике. Если вы что-то азартно ищите и искренне радуетесь когда находите, то безусловно это надолго остаётся в памяти. От этого любой город получит от вас лишний балл в свою копилку и вы уже не сможете сказать, что это место похоже на множество других. Десять церквей я больше не искал ни в одном городе мира:)

Итак, «Храмы псковской архитектурной школы» были внесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО по культурному критерию, то есть как объект, «свидетельствующий о значительном взаимовлиянии человеческих ценностей в данный период времени или в определённом культурном пространстве, в архитектуре или в технологиях, в монументальном искусстве, в планировке городов или создании ландшафтов».

При внесении было дано следующее описание:

Церкви, соборы, монастыри, крепостные башни и административные здания составляют группу памятников, расположенных в историческом городе Псков на реке Великая на северо-западе Российской Федерации. Главными особенностями архитектуры этих зданий, созданных псковской школой зодчества, являются кубические объёмы, купола, подъезды и колокольни, наиболее ранние элементы которых датируются XII веком.

Церкви и соборы гармонично сочетаются с окружающим их природным ландшафтом посредством садов, заборов и стен. Под влиянием византийских и новгородских традиций псковская школа зодчества достигла пика своего развития в XV—XVI вв.еках и стала одной из самых влиятельных в стране. Она оказывала значительное влияние на формирование архитектурных стилей в России на протяжении пяти столетий.

Не без труда, я нашёл все 10 архитектурных жемчужин. За один вечер не успел, поэтому продолжил поиски утром. Если заходить внутрь каждого, да ещё и с гидом, то понадобится дня два-три. Так что если хотите сэкономить время, то лучше читайте про них и смотрите фильма находясь дома.

На самом деле в Пскове неимоверное количество разных церквей. Уверен, что и другие достойны попасть в юнесковский список, но пока их десять, прямо как заповедей.

Вот названия этих духовных защитников города.

1. Собор Иоанна Предтечи Ивановского монастыря — XIII век

2. Ансамбль Спасо-Мирожского монастыря: Преображенский собор — XII век

3. Ансамбль Снетогорского монастыря: собор Рождества Богородицы — XVI век

4. Церковь Михаила Архангела с колокольней — XIV век

5. Церковь Покрова от Пролома — XV—XVI вв.

6. Церковь Косьмы и Дамиана с Примостья, остатки колокольни, ворот и ограды — XV—XVII вв.

7. Церковь Георгия со Взвоза — XV век

8. Церковь Богоявления со звонницей — XV век

9. Церковь Николы со Усохи — XVI век

10. Храм Василия на горке — XV век

Только представьте сколько испытаний ощутили на себе перечисленные храмы. За эти столетия случались пожары, вражеские осады, но они всё равно сохранились. Даже после Великой Отечественной войны, когда почти все гражданские здания были разрушены во время немецких бомбёжек, псковские храмы, с повреждёнными стенами и куполами, выжили среди руин.

Около каждого юнесковского храма на земле установлена информационная табличка. Так что если будете искать — для вас это ориентир.

Фотографировал я в городе разное, но в завершение Псковского обзора вставлю ещё сюда несколько памятников. Конечно, почти в каждом населённом пункте страны пока не обойтись без Ленина. Вот он, псковский вождь пролетариата. Человек сносивший храмы. Собираю Ильичей для второй части И Ленин — такой молодой!

Пушкины у меня тоже имеются, есть даже из Африки (город Асмэра). А вот такого, не было. Тут он не один, а со своей крестьянской няней Ариной Родионовной.

Памятник Княгине Ольге. Был открыт 23 июля 2003 года в дни празднования 1100-летия первого упоминания Пскова в летописи.

А это один из главных символов города — монумент «Ледовое побоище».

Воздвигнут на горе Соколиха в 1993 году в память о Ледовом побоище 1242 года, когда русские воины во главе с великим полководцем Александром Невским разгромили полчища немецких рыцарей Ливонского ордена на льду Чудского озера. Историки говорят, что именно здесь проходил путь, по которому следовали воины навстречу решающей битве.

Честно говоря времени на полноценную встречу с городом мне не хватило. На денёк можно было задержаться. Не успел я им душевно пропитаться.

Но я всегда придерживаюсь мнения, что лучше уехать немного голодным и скучать, чем переесть и вспоминать потом это пресыщение. Так что, возможно, до будущей встречи Псков! Россия начинается здесь.

Попрощавшись с Псковом я поехал по знакомой уже дороге через Остров и Опочка в сторону Смоленска. Но, в населённом пункте Пустошка повернул не на Великие Луки, а поехал прямо через Невель и Велиж. Расстояние по этому пути из Пскова до Смоленска — 450 км.

Я уже писал, что вояж был без солнечным, но в качестве компенсации иногда довелось восторгаться зимней красотой дороги.

В машине постоянно играла позитивная музыка и от этого общая картина была ещё более радостной и нарядной.

Повезло, что на самом асфальте снега все 4 дня не было. По скользкой дороге я бы точно не успел всё посетить и добраться вовремя до нужного города.

Первая ознакомительная остановка была в городке Невель (основан в 1504 году). Это географическое название я слышал давно, ведь здесь проходило немало исторических сражений. В 1562 году воевода Андрей Курбский не смог одержать победу над литовцами в бою под Невелем, за что его впоследствии укорял в послании Иван Грозный.

Я проехался по всему городу. Сфотографировать решил только памятники для моей коллекции ЖЗЛ. Вот этот посвящён Маншук Маметовой (1922 -1943). Пулемётчица 100-й отдельной стрелковой бригады Калининского фронта, гвардии старший сержант. Первая казахская женщина, которой было присвоено звание Герой Советского Союза.

15 октября 1943 года в тяжёлых боях за освобождение города Невеля при обороне господствующей высоты, оставшись одна из пулемётного расчёта, будучи тяжело ранена осколком в голову, уничтожила 70 солдат противника и погибла смертью храбрых. Похоронена в Невеле.

Сфотографировал я и товарища Ленина. Теперь в моей коллекции есть памятник из достаточно редкого города России.

Как только я проехал Пустошку на дороге увидел щит «Платная дорога». Жалею, что не сделал фото. А ещё лучше надо было снять видео этого участка. Почти 115 км я полагал, что это шутка, но, нет в деревне Усвяты меня остановил шлагбаум, там надо выйти, зайти в старую будку и заплатить 200 рублей.

Было смешно и необычно. До этого дня все дороги (включая второстепенные) по которым я двигался из Тулы до Пскова были идеального качества. Четвёртый день тоже не подвёл. При этом проезд везде бесплатный. А вот самая худшая, в неровных заплатках как раз была платная. Фото из другого места, на дефектной дороге не делал, поскольку руль держал двумя руками:)

Позже я заезжал и в городок Велиж (основан в 1536 году). Это уже на территории Смоленской области. Но я был уже настолько уставший, что просто покатался по центральным улицам и рванул в финальную точку дня. До Смоленска оставалось 120 километров.

В «Город-герой» приехал уже когда окончательно стемнело. Заселение в отель и далее пешая прогулка по центру.

Было прохладно, но в тоже время изнутри меня согревала магическая атмосфера этого вечера.

Я прямо испытал удовольствие от вечернего Смоленска. Туман, огни, спокойная тишина.

Когда я подошёл сюда, то мне показалось, что я в каком-нибудь маленьком немецком городке накануне Рождества. Хотя не был в этот период там никогда, может поэтому и показалось:)

Руки от морозной влажности замерзали очень быстро, но я снова доставал из тёплого кармана телефон и продолжал фотографировать эту красоту. Долго не мог отсюда уйти.

И такая красивая ёлка в январском Смоленске там была не одна.

Короче в этот вечер город мне показался невероятно романтичным и привлекательным.

Я был в Смоленске в августе 2008 и в мае 2009 года. Сейчас лишний раз убедился, что нужно обязательно посещать наши города спустя какое-то время. Облик меняется не только внешне, но и внутренне, особенно если приедете в другой сезон. Например, я гулял тогда по этой исторической улице. Визуально ничего не поменялось, а вот в эмоциональном плане совершенно иные ощущения.

Кстати, если кто не знает, Смоленск — один из древнейших городов России (первое упоминание в летописи относится к 863 году).

Достопримечательностей тут хватает. У вас уйдёт целый день на беглый осмотр. Смело приезжайте сюда с ночёвкой. Кто любит неспешное знакомство, надо брать пару ночей. Успеете ещё и окрестности города посетить.

На этом я завершаю хронологический обзор третьего дня авто путешествия. Мне осталось лишь рассказать вам про мой финальный день в Смоленской области.

Продолжение следует.

Хотите рассказать свою историю путешествий? Пишите в личку Татьяне Афанасьевой

И да здравствует наш общий и бесконечный «Гульбарий»! ;)

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