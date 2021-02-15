Псковский автовояж: Остров, Изборск, Печоры

Дмитрий Койда Продолжаем наш псковский автовояж с тульским путешественником Дмитрием Койдой. Если пропустили первую часть повествования, её можно найти по ссылке, а мы едем дальше!

«Я не раз говорил, для меня есть места, которые действуют благотворно и творчески, и по-человечески на меня, — пояснил режиссер, — Это, безусловно, Петербург, но Псков — это один из городов с удивительной аурой, атмосферой, которая поразительно действует на меня. Желаю вам сохранять эту ауру и не испортиться». режиссер Алексей Учитель.

Ночь мы провели в отеле на окраине города Великие Луки. После завтрака выехали к главной цели маршрута — Псков. На улице пока ещё было темно и туманно.

Вчерашняя дорога иногда радовала своим снежным нарядом. Сегодня тоже были по-настоящему красивые участки.

Ещё я был поражён качеству дорог. Проехал уже 900 км от дома, а нареканий практически не было. Так что с одной российской бедой потихоньку, но успешно справляемся.

От Великих Лук до первой точки в которой я хотел сделать ознакомительную остановку 210 километров. Трасса проходит прямо через город с интересным географическим названием — Остров.

Точная дата основания Острова не известна. Предполагается, что он существовал уже в XIII веке. Первое летописное упоминание об Острове относится к 1341 году, когда на помощь псковичам, которые вели бой с ливонцами, «приспели островитяне с посадником своим Василием Онисимовичем». То, что летописная история города начинается с военных событий, не случайно: Островская крепость была важным пограничным форпостом на юге Псковской республики.

Такого исторического персонажа у меня в коллекции ранее не было.

Далее еду в самый центр города, где находится, пожалуй, главная достопримечательность Острова. Вышеупомянутая крепость не сохранилась, она пришла в упадок в конце XVII века, а остатки стен почти полностью уничтожены во время Второй Мировой войны. Зато во всей красе вы можете увидеть два висячих моста через реку Великая.

Являются уникальным памятником строительной техники, одним из лучших образцов архитектуры мостов XIX века. Это единственные цепные транспортные мосты середины XIX века, сохранившиеся на территории России.

Их построили в 1853 году по проекту инженера М. Я. Краснопольского. На торжественном открытии присутствовал царь Николай I.

Рядом с одним из мостов находится Никольская церковь, построенная в середине 16 века.

Неподалёку стоит собор Троицы Живоначальной (вторая половина 1780-х). Храм, на строительство которого императрица Екатерина II, посетив город, пожертвовала шесть тысяч рублей, возведён на месте деревянного Воздвиженского храма, уничтоженного в XVI веке при вторжении Стефана Батория.

На выезде из города я увидел ещё один религиозный объект, правда не православный и в разрушенном состоянии. Это польский католический костёл 1905 года.

Второй сегодняшней точкой на карте Псковской области стал Изборск. До него от Острова 57 километров.

Я думал, что этот город, а оказалось — большая деревня в которой проживает примерно 800 человек. Точнее она называется Новый Изборск. А вот как раз Старый Изборск был одним из древнейших русских городов, упоминаемый начальным летописцем как центр кривичского населения вместе со Смоленском и Полоцком.

Первое упоминание — 862 год. Согласно книжной легенде XVII века, Изборск был основан Словеном. Он дал название городу в честь своего сына Избора. Сюда все приезжают, чтобы посмотреть на Изборскую крепость, которая является одной из древних хорошо сохранившихся крепостей на северо-западе России.

В 1233 и летом 1240 года Изборск дважды захватывали немцы, причём в 1240-м рыцари взяли крепость штурмом уже на второй день осады. Выгнали немецких рыцарей псковитяне лишь после победы войск Александра Невского на льду Чудского озера в 1242 году.

В начале XIV века, чтобы укрепить городище, крепость была отстроена на новом месте в 1,5 км от старой — сначала деревянной, а в 1330 году псковским посадником Шелогою перестроена в каменную. С момента постройки до XV века выдержала восемь осад.

Площадь всей территории, огороженной крепостными стенами, составляет 2,4 га, общая протяжённость каменных стен — 850 метров, толщина стен доходит до трёх метров.

Понравились крепостные башни: Колокольная, Луковка, Талавская, Вышка, Рябиновка, Темнушка. На некоторые можно подняться, в другие зайти внутрь и ощутить неимоверную энергетику древности.

8—10 сентября 2012 года к празднованию 1150-летнего юбилея Изборска здесь выполнены крупномасштабные реставрационные работы: отреставрированы крепостные стены, все башни, боевой ход на восточном прясле, зелейный погреб в башне Луковка, тайный лаз к воде.

Около главного входа крепости расположен Никольский собор — памятник архитектуры первой половины XIV века. В Псковских летописях собор впервые упоминается в 1341 году. Храм является действующим с момента освящения по настоящее время.

Изборская крепость мне понравилась, аутентично и масштабно. Рекомендую к посещению.

Примерно в пятистах метрах от крепости находится Городищенское озеро. Обязательно дойдите до него. Не знаю как в другие сезоны, зимой там плавают утки и белые лебеди.

Вроде обычные птицы, знакомые нам с детства, но каждая встреча с ними доставляет эстетическое удовольствие.

Правда, кормить их не лучшая затея, но людей переубедить бывает проблематично. В небольших количествах белый хлеб можно (только взрослым особям), а вот чёрный для белоснежных птиц губителен.

Рядом с озером расположены знаменитые ключи «Двенадцать апостолов». Словенские ключи являются православной святыней. Ежегодно освящаются в светлую седмицу, в день празднования православной церковью иконы Божьей Матери «Живоносный источник».

После Изборска оставалось ещё одно знаковое место Псковской области в которое нужно было успеть до наступления темноты. Это Печоры — самый западный город России (без учёта Калининградской области). Находится в непосредственной близости от Эстонской границы.

Я хотя и не православный гражданин России, но мне очень хотелось посетить главную достопримечательность города — Псково-Печорский Свято-Успенский мужской монастырь, основанный в XV веке.

Это один из самых крупных и известных в России мужских монастырей с многовековой историей. Внутри и снаружи очень красиво.

При входе за стеклом можно увидеть коляску императрицы Анны Иоанновны 1732 года.

В 1473 году здесь была освящена пещерная церковь Успения Божией Матери, выкопанная преподобным Ионой в холме из песчаника. Этот год считается годом основания монастыря. Холм, в котором находятся Успенская церковь и Богом сданные пещеры, называется Святой горой.

Монастырь ни разу за всю свою историю не закрывался. В межвоенный период (с февраля 1920 до января 1945 года) находился в пределах независимой Эстонии, благодаря чему не был закрыт (все монастыри на территории СССР были закрыты к концу 1920-х годов).

После монастыря я ещё прокатился по городу. Тут есть несколько памятников, других монастырей, музеев, водонапорная башня 1913 года и тройка ярких зданий, например вот таких. Это дом крупного лесопромышленника Т. Г. Русакова, возведённый в 1930-х годах. Так что на Печоры нужен целый день.

А меня ждал Псков. До него от Печор примерно 50 километров. Как только въехал в заветный город сразу же помчался сюда.

Много лет мечтал увидеть этот архитектурный пейзаж. Даже без разницы с зелёной травой он или снегом.

Для меня это одно из внешних олицетворений нашей страны. Не зря в 2013 году Псковский Кром (Кремль) вошёл в десятку «Символов России».

Конечно, жаль, что на заднем плане не было красочных облаков, голубого неба, закатного солнца или хотя бы радуги. Я был доволен и без этого, тем более представить на месте все эти фотогеничные атрибуты мне не составило труда.

Вы даже не представляете как я обрадовался увидев кусочек растаявшей реки. По камням, как угорелый, побежал с телефоном в надежде снять кремль в отражении. Для счастья, как оказалось, многого и не надо:)

Находясь под историко-географическим впечатлением я даже безрассудно побежал по тонкому льду на другой берег, хотя часом ранее слышал по радио предупреждение, чтобы жители и гости города не выходили на лёд.

А это Троицкий собор.

Вообще, на территории Крома много важных объектов: Приказные палаты, Захаб, пороховые погреба, семь башен, Девмонтов город и другое. С гидом тут можно провести несколько часов, а с историком минимум пол дня.

На глубинных познаниях я сэкономил себе кучу времени, но внутри кремля и вокруг него я гулял пока совсем не замёрз. Здорово, что многие подобные крепости у нас в стране непохожи друг на друга.

Утром я продолжил знакомиться с древним городом. Успел немного, поскольку в этот третий день автовояжа мне предстояло добраться до Смоленска. Домой в Тулу я возвращался уже другим маршрутом. Обо всём этом я расскажу в следующей части.

P. S. Хочу отметить, что в Псковской области много и других достойных достопримечательностей, но я не стал включать их в маршрут. Во-первых, зимой короткий световой день, во-вторых, ряд мест лучше посещать, когда они предстанут перед вами во всей красе, благодаря окружающим их зелёной траве и деревьям (например усадьбы). Здесь почти три тысячи озёр и водоёмов, которыми тоже интереснее любоваться в период май-сентябрь.

Продолжение следует.

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