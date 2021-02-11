Псковский автовояж: Волоколамск, Ярополец, Ржев, Великие Луки

Дмитрий Койда Когда смотришь на заставочную фотографию, кажется, что никуда и не уезжал. Тула в чистом виде! Но листаем дальше и понимаем, сколько всего интересного можно увидеть, если отправиться даже в самое небольшое путешествие. Спасибо Дмитрию Койде, который проделал весь этот путь, чтоб вернуться и поделиться с нами своими впечатлениями. Если были в этих местах, дополняйте, нам всё интересно.

«Ходить вдвоем c любимым человеком в чужом городе, среди чужих, как-то особенно приятно: все кажется прекрасным и значительным, всем желаешь добра, мира и того же счастья, которым исполнен сам». И. С. Тургенев

Вот и состоялось моё первое путешествие 2021 года. Оно было практически спонтанным, поскольку я долго не решался отправится в дальнюю поездку за рулём. Последние годы я привык сидеть на пассажирском сиденье чужих авто и фотографировать, не отвлекаясь на дорожные моменты. А вот одновременно рулить и снимать бывает сложновато.

В прошлом году из-за пандемии я начал понемногу ездить по близлежащим окрестностям и соседним областям. Самоё дальнее куда удалось добраться это Нижний Новгород (расстояние от дома 600 км). В этот раз я забрался чуть дальше. До конечной точки мне нужно было проехать 900 километров.

Авто путешествие было коротким, но не самым лёгким для меня и в общей сложности заняло 4 дня. Я решил рассказать вам о каждом из них. Возможно, информация о достопримечательностях вам пригодится. Наверняка о некоторых объектах, как и я до поездки, вы услышите впервые.

Итак, ранним январским утром я вместе со своей супругой стартовал из Тулы. До первой точки нужно было проехать 300 километров. Сначала добрался привычной дорогой до Москвы, затем выехал на Новорижское шоссе.

В визуальном плане, зима не самое лучшее время для путешествий. Нет приятной глазу зелени, ни видно рек и озёр, все деревья голые и мрачные. Вначале пути как раз так и было. Но, вскоре перед нами предстала вот такая картина.

Подобный, почти сказочный пейзаж, конечно присутствовал не всегда, но в течение всего вояжа баловал и радовал нас не один раз. Как только видел заснеженные деревья, мне сразу же хотелось cпеть строки из любимой песни детства: «И уносят меня, и уносят меня в звенящую снежную даль, три белых коня, эх, три белых коня — декабрь, январь и февраль!»

Самую первую остановку я сделал в деревне Нелидово, расположенной в Волоколамском районе Московской области, которая с 2020 года носит почётное звание «Населённый пункт воинской доблести» (цифра 1 на карте).

В 1941 году у разъезда Дубосеково рядом с деревней Нелидово проходил легендарный бой между советской 316-й стрелковой дивизией Панфилова и 2-й танковой дивизией немецко-фашистских войск.

В 1967 году в память об этом подвиге в Нелидово был открыт музей героев Панфиловцев. В 1975 году, к 30-летию Победы, здесь открыли «Мемориал Героям Панфиловцам».

Памятник символизирует рубеж обороны Москвы. По замыслу скульпторов, 6 больших фигур воинов, — это не конкретные бойцы дивизии Панфилова, а собирательные образы защитников Москвы.

В деревне находится и могила Панфиловцев, погибших 16 ноября 1941 года. Является памятником истории федерального значения. На карте у меня не было этого места, чтобы найти его спросите у местных, они подскажут дорогу.

Из Нелидово мы отправились в центр города Волоколамск. Это примерно 8 километров. Раньше я никогда тут не был и честно скажу, мало что знал об истории города. Слышал о нём только то, что связано с периодом ВОВ.

Прочитав про Волоколамск был удивлён, что оказывается это старейший город Московской области. Даже официально он впервые упоминается в Суздальской летописи в 1135 году, что делает его старше Москвы на 12 лет. А ведь есть ещё монастырские предания, где город Волок основан более чем за сто лет до того, а предположительно в 1024 году князем Ярославом Мудрым перенесён на другое место — в двух километрах от первоначального. Волоком Ламским или просто Волоком он назывался до последней четверти XVIII века.

Немного прокатившись по городу я припарковался, чтобы посетить главную достопримечательность города — «Волоколамский кремль». Это небольшой архитектурный ансамбль расположенный на древнем городском валу, который возвышается над окружающей местностью на 10–15 метров.

Представляете, здесь есть памятник раннемосковской архитектуры XV века — Собор Воскресения Христова. Построен на территории Волоколамского кремля по заказу князя Волоцкого около 1480 года (точная дата не установлена).

Третьей точкой в сегодняшнем маршруте стал «Населённый пункт воинской доблести» Ярополец. От Волоколамска до него всего лишь 16 километров.

Село впервые упоминается в 1135 году как укрепленный пункт в Волок-Ламских землях великого князя Киевского Ярополка II Владимировича (1082–1139), сына великого князя Киевского Владимира Мономаха и его первой жены английской принцессы Гиты Уэссекской, использовавшийся при его противостоянии Новгороду.

Достопримечательностей здесь не так много, но и на них нужно время, поэтому для детального осмотра я выбрал лишь несколько из них. Первым делом нашёл редкий ленинский памятник, которого нет в моей коллекции. Как правило Ленин везде один, а тут он с Надеждой Крупской.

Это изваяние установлено в честь посещения села 14 ноября 1920 года Лениным и Крупской. Скульптура выполнена по реальной фотографии супружеской четы революционеров. Их головы расположены на белых столбах и со стороны всё это напоминает леденцы на палочке, поэтому в народе этот памятник прозвали «Чупа-чупсы».

Второй объект уже более масштабный и примечательный. Одноимённая дворянская усадьба Ярополец, которая последовательно принадлежала Дорошенкам, Загряжским и Гончаровым, в том числе тёще А. С. Пушкина. Известность усадьбы связана главным образом с именем Пушкина, который дважды посещал её.

На фото въездные «Шахматные» ворота и Екатерининский храм (прежде церковь Иоанна Предтечи).

Церковь построена в 1771–1755 годах по заказу А. А. Загряжского. Это самая ранняя из сохранившихся построек усадьбы.

К усадьбе примыкает парк. Идём гулять. Начинается небольшой снег. Становится красиво не только на душе, но и внешне.

Рядом ещё одна усадьба. Если в первой сегодня работает пансионат, то родовое имение графов Чернышёвых пока в заброшенном состоянии. Но, есть шанс, что рано или поздно его отреставрируют. С другой стороны здания находится шикарный Храм Казанской Богоматери (усыпальница Чернышёвых), так вот он сейчас в строительных лесах.

Во время войны в период оккупации села (30 октября 1941 — 15 января 1942) в усадьбе Чернышёвых располагается немецкий штаб и казармы, а в усадьбе Гончаровых — конюшня и склад боеприпасов.

Если пройти по парку примерно 1 километр, то вы выйдите к другой значимой достопримечательности Яропольца. Можно подъехать и на машине, но пешком интереснее.

Этот объект называется гидроэлектростанция имени В. И. Ленина. Первая в России сельская ГЭС, построенная крестьянами в 1919 году. Здание ГЭС воссоздано в начале 1980-х годов в облике 1922 года.

Станция осветила сельсовет, две школы, больницу, ветеринарный пункт, водокачку, 120 домов села и трёх ближайших деревень. Приезд Ленина и Крупской как раз был связан с открытием данной ГЭС. Именно отсюда пошло понятие «Лампочка Ильича». Владимир Ильич оказал всестороннюю поддержку с материалами, оборудованием и специалистами.

Ярополецкая ГЭС была взорвана немцами в первый же день оккупации. Также фашисты разрушили и Гусевскую ГЭС, уничтожили более 100 километров электролиний и 22 трансформатора. Взорвать ярополецкую плотину, под которую была уже заложена взрывчатка, фашисты не успели.

В 1942–1943 годах силами местных жителей Ярополецкая ГЭС восстановлена. По прямому предназначению она проработала до 1958 года, затем закончила свою работу за отсутствием дефицита электроэнергии. Сегодня это действующий музей под открытым небом.

Было крайне интересно на всё это посмотреть. Особенно впечатлила плотина. Я когда сюда шёл переживал, что тут всё покрылось льдом, но температура была -1 и поэтому замёрзли лишь некоторые участки. С удовольствием приехал бы сюда ещё и летом, природные места вокруг потрясающие.

Ну, а теперь едем в Ржев. Из-за него я как раз выбрал данную дорогу и маршрут. От Яропольца до Ржева чуть более ста километров. С прошлого года я очень хотел увидеть новый, грандиозный мемориал Советскому Солдату. Он находится рядом с трассой М-9 «Москва — Рига» около одного из поворотов на Ржев.

Центральной частью мемориала является колоссальная статуя советского солдата высотою 25 метров. Она помещена на вершине восьмигранного 10-метрового искусственного холма. Молодой воин стоит в гимнастёрке и развевающемся за спиной плаще-палатке, который полностью окутывает его снизу, переходя в разлетающуюся стаю 35 журавлей.

Птицы закрывают собой опорные металлические конструкции. Таким образом создаётся эффект парения статуи в воздухе. Руки солдата опущены, в правой он держит ППШ. Его голова повернута вполоборота налево и склонена, он смотрит мимо посетителей мемориала, стоящих перед статуей. Лицо солдата умиротворённое, задумчивое и отрешённое.

Образ растворяющегося в стае птиц солдата берет своё начало от стихотворения «Журавли» Расула Гамзатова, ставшего культовым благодаря его переложению на музыку Яном Френкелем.

«Мне кажется порою, что солдаты,

С кровавых не пришедшие полей,

Не в землю эту полегли когда-то,

А превратились в белых журавлей»

Перед центральным холмом сделана ещё одна насыпь высотой до 6 метров, сквозь которую к мемориалу коридором прорезана 55-метровая аллея. Её зигзагообразно изломанные стены облицованы гранитом, поверх которого смонтированы покрытые искусственной ржавчиной металлические панели. На них сквозной резьбой нанесено более 17 тысяч фамилий павших в ходе Ржевской битвы, а также портреты солдат.

Говорят, что приезжать сюда лучше на стыке дня и вечера, чтобы посмотреть на монумент при естественном освещении и искусственном. Электрический свет скрывает крепления статуи и создают иллюзию парения её в воздухе. Так же представляю какие классные снимки получаются, когда на фоне солдата голубое небо и белые облака. Нам тоже относительно повезло. Мы увидели памятник в снежном одеянии на фоне однотонного молочного неба.

Ненадолго заскочил я и в сам город Ржев, который основан в 1216 году. Здесь так же мы проехались по нему на машине и осмотрели наиболее известные объекты, например дом купцов Образцовых. Памятник архитектуры конца XVIII — начала XIX века. Здание построено в стиле раннего классицизма. Сейчас здесь полиция.

Городской сад.

А это мы решили отдохнуть от машины и прогуляться в самом центре города.

Тут есть небольшой пруд, вокруг которого гуляют сотни уток. Я думаю, здесь их даже не менее тысячи. Они заполонили все пешеходные дорожки в ожидании сердобольных местных жителей. Удивительное зрелище, я голубей за раз столько не видел, а тут утки, совсем ручные. Кадр не передаст всю картину, птицы сбоку и сзади меня. Ржев надолго запомню благодаря им.

Едем дальше. Из Ржева удобно добираться до городка Старица, но я там был в 2008 году и поэтому исключил из маршрута. А так конечно рекомендую его посетить.

После Ржева оставался финальный авто бросок длиной в 250 километров. Первую ночь я забронировал в отеле на окраине города Великие Луки. Таким образом за день я проехал 4 области: Тульскую, Московскую, Тверскую и Псковскую, в которой я оказался впервые. Очень рад этому факту, ведь это последний для меня западный субъект РФ.

Очевидным минусом зимних путешествий является короткий световой день. Так что Великие Луки мы осматривали при вечернем освещении.

На этот древний город, если гулять с гидом, можно запросто потратить весь день. Достопримечательностей тут немало. У нас столько времени не было, поэтому пришлось осматривать из машины, просто катаясь куда глаза глядят. В кадр попало не так много объектов. Свято-Вознесенский кафедральный собор. Дата основания 1751 год.

Памятник Герою Советского Союза Александру Матвеевичу Матросову. Был открыт в 1954 году. Сооружён на могиле героя, чьи останки в июне 1948 года были перенесены в Великие Луки из-под д. Чернушки, где Матросов геройски погиб и был первоначально похоронен.

А это памятный знак в честь первого летописного упоминания города в 1166 году. Слева красочная инсталяция, её я устал фотографировать с разных сторон. Люблю такие арт-объекты.

Главной исторической достопримечательностью города является Великолукская крепость времён Северной войны 1704–1708 годов.

Как памятник истории имеет особое значение и с точки зрения научно-исторической, и с точки зрения общественной. В целом, вместе с установленными на бастионах памятниками периода Великой Отечественной войны, земляные бастионы представляют ценный комплекс, свидетельствующий о силе и славе русского оружия. На снимке — Равелинный бастион.

На том месте, где находится холм с крестом были развалины церкви, а рядом два или три бетонных колодца, очевидно, предназначенных для хранения воды. Существует легенда, что церковь была связана подземными ходами с другими церквями города, один из которых пролегал под рекой. Насколько правдива эта городская легенда и какие тайны хранит в себе Великолукская крепость предстоит выяснить будущим поколениям краеведов и археологов.

В завершении Великолукского знакомства мы прогулялись вокруг главной ёлки, высокой, но не самой красивой, там была посимпатичнее около колеса обозрения и затем поехали в отель, нужно было как следует отдохнуть. День был безумно долгим и насыщенным.

В первые сутки путешествия я сделал 620 фото на телефон. Вот это да! Завтра нас ждал самый важный день вояжа, ведь о Пскове я мечтал очень давно…

Продолжение следует.

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