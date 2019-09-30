Сказки Каппадокии. День первый. Долина любви, ашуре и пожар на столе

Татьяна Афанасьева

Картинки не передают и сотой доли детского восторга, который испытываешь при виде яркой толпы шаров, проплывающей над крошечными домиками Гёреме и космическими пейзажами Каппадокии. Надо же, добрались! Ради этого стоило взять машину напрокат, вырваться из плена «всё включено», проехать 500 км вглубь Турции и выйти из своей пещеры в шесть утра. А теперь я расскажу о нашем маршруте в деталях и цифрах, чтобы вы тоже так смогли, если захотите.

— К слову, Каппадокия огромна — в семь раз больше Сингапура и в два раза больше Люксембурга, она как страна в стране, и чудес в ней хватит не на одну жизнь. И она уж точно не единственный кадр с шарами. Хотя моя мечта побывать там началась именно с него :)

Источник карты cont.ws.

Как мы добирались

Для начала купили дешёвый тур в Аланью (авиабилет, трансфер, 3*, всё включено :))) и даже факир!). Потом взяли на прокат Fiat Fiorino (4 дня, 140 $, полная страховка, никакого залога).

Бензин в Турции стоит 6,9 лир за литр (80 р.). От Аланьи до Герёме — 500 км, ехали через Конью, через 6,5 часов были на месте. Дорога идеальна, платных участков нет, жандармы нас игнорировали, разные идиоты тоже. Все наши фобии относительно проката машин в Турции оказались полной фигнёй. Можно смело брать. И нужно!



В Каппадокии около десятка живописнейших долин, входы в них на приличном расстоянии друг от друга. Есть и другие способы перемещения между ними, но, на мой взгляд, на долмушах — долго и нудно, с гидами — навязчиво и дорого, с Hop-On Hop-Off (он там есть!) — попсово и мало. А личный автомобиль — это тебе и гардероб, и ресторан, и возможность импровизаций, и гарант уединения с Каппадокией. В общем спасибо нашему Fiat Fiorino, без него всё было бы не так.

Где жить заезжим троглодитам

В Каппадокии запросто можно поставить палатку, переночевать в машине или в келье какого-нибудь монаха-отшельника, которых там тысячи, — никто вам и слова гадкого не скажет.

Мы пошли традиционным путём — забронировали двухместную «пещеру» в Гёреме на booking.com, 3000 рублей/ночь, завтрак, парковка, вай-фай, джакузи, терраса с видом на город и дворик, увитый виноградом.

Обращайте внимание на слово Cave в названии отеля, гестхауса, хостела — это гарант того, что вас поселят в настоящей норе, выдолбленной в толще вулканического туфа, спать вы будете под каменными сводами, а все ваши восторги будет повторять Эхо. Цены на пещерное жильё варьируются от одной тысячи до 15 тыр за ночь.

Что взять в Каппадокию кроме шляпки-канотье и платья из шифона

Удобную одежду и обувь. Склоны в долинах ползут под ногами, многие горки накатаны, и слалом неизбежен. На маршрутах встречаются терновые кусты, узкие проходы и крутые лестницы с цепями вместо перил.

Фонарик! В Каппадокии полно тёмных пещер и тоннелей, и не очень-то удобно освещать их телефоном.

Тёплые вещи типа курток, пончо, шарфов, шапок и перчаток пригодятся даже в тёплом сентябре — на рассвете, закате и при полёте на шаре.

Дождевики. Обидно приехать и не увидеть всех чудес из-за дождя, а они там бывают. Зонт — утопия, даже несмотря на фотогеничность.

Аптечка пусть будет и не пригодится.

Ведро под виноград. Шучу! Но его в сентябре было реально много, и рос он повсеместно.

Полетаем?..

Сезон полётов на монгольфьерах (воздушных шарах) в Каппадокии длится с апреля по октябрь, и каждое утро на рассвете в небо над Гёреме поднимаются сотни шаров. С октября по март тоже можно полетать, но вероятность отмены полёта из-за дождя, ветра или снегопада намного выше. Полёт длится 40−90 минут. Летом всё начинается в 5.00, зимой — в 6.00. В корзине, как правило 20−25 человек. Детей, зверей и беременных на борт не берут.

Ценник зависит от погодных условий, опытности пилота, продолжительности полёта, изношенности шара, сложности маршрута, наполняемости корзины, жадности хозяев и, наверное, ещё от чего-то. Разброс цен очень большой! На рекламном плакате написано 170 евро с человека (12 тысяч рублей), мы заходим в контору — нам называют цену в 275 евро (а это уже 19 тысяч рублей!). Говорят, дешевле можно купить тур поздно вечером, перед закрытием конторы. Но даже с минимальным ценником мы посчитали, что для нас это ооочень дорого. К тому же пока мы торговались сами с собой, на два дня вообще полёты отменили — из-за ветра и облачности. Каппадокия непредсказуема, если в планах есть полёты — приезжайте на 3−5 дней, тогда точно будет шанс.

Все фотографии сделаны с земли обычной «мыльницей» :) И это не фестиваль воздухоплавания, это будни Каппадокии!

Как объять необъятное

Делюсь маршрутом на три неполных дня.



День первый, начиная с 13.00 (добрались!): крепость Учхисар, Долина голубей (Pigeon Valley), Долина любви с виноградниками (Love Valley), Гёреме (включая ужин и Sunset Point).



День второй, начиная с 6.00 (шары над Гёреме, уже знакомый Sunset Point — отличное место для обзора и фотосета). Дальше так: Дымоходы фей «Три красавицы» (Twin Fairy Chimneys), городок Ургюп и его винные дома, Долина волшебных существ (Devrent, Imaginary Valley), пещерный город Зельве и секретный каньон (Zelve Open Air Museum), Долина монахов (Pasabag), Аванос (город гончаров и никчёмный музей волос ), Красная долина (Red Valley, Panoramic View Point — лучшее место для встречи заката), Гёреме (ужин, кальян, мракобесия).



День третий, начиная с 8.00 (увы, погода была не лётной). Музей под открытым небом Гёреме (Goreme open air museum) и Церковь с пряжкой (Tokali Kilise), подземный город Деренкую, дорога домой… В 20.00 мы в Аланьи.



Конечно, вы можете успеть больше, но это программа-минимум, чтобы почувствовать душу Каппадокии и не тратить время на всякую ерунду (типа музея волос).

Каппадокия рассказывает сказки, каждому — свою

Дорога петляет между каменных «колпаков» с маленькими окошками, мы въезжаем в деревню Учхисар — «три крепости». Никаких привычных зубчатых стен и каменных башен. Ощущение, что эти крепости строил великан, скучающий о море. Перед нами «песчаные замки», словно выдавленные из исполинского кулака. Хаос породы и красный лоскуток на верхушке, терзаемый ветром.

Мы ищем парковку на узких улочках Учхисара и упираемся в импровизированную кухню у стен мечети: какой-то дымящий чан и жизнерадостная суета. В окошко нашего фиата сразу просовывают две тарелки из фольги. В них нечто неопределимое, какая-то горячая кисельная жижа с фруктами и орехами. Турки улыбаются: «Ашуре!».

Одно из самых древних национальных турецких блюд. Во времена Османской империи ашуре считали лекарством от всех человеческих недугов. В составе нут, фасоль, пшеница, рис, инжир, курага, изюм, апельсиновая цедра, сахар, гвоздика, корица, вода и крахмал для загустения. Они нас точно ждали! Уже через пять минут бесплатная кухня свернулась…

Хочется фотографировать каждый камень!

:) Мы начали с древней крепости Учхисар. 60-метровая скала, изрезанная тоннелями и норами, остатки древнего водопровода, лестница, петляющая между каменных глыб. Вход 9 турецких лир (около 100 руб.). В доступе только пара-тройка залов и дозорная площадка, откуда открывается вид на вулканы Эрджияс, Хасан и Мелиндиз. Благодаря им и образовались все сказочные рельефы Каппадокии. Говорят, первыми хозяевами крепости были хетты, жившие во втором веке до н. э. :))) Но скажи мне, что норы прокопали гномы Казад-Дума, я бы тоже поверила. Потому как всё это не вяжется с привычной реальностью. Никак. Мы привыкли к местным пейзажам и перестали удивляться только на третий день. И то не совсем :)

Долина Голубей (Pigeon Valley): идёт от Гёреме до крепости Учхисар, её длина 4,1 км. По сути — эта долина как огромная голубятня. Турки разводили здесь голубей, чтоб те удобряли их виноградники. Прямо в скалах вырубались окошки, а на камни наносили рисунки, чтобы птицам было легче находить свой дом. Понятное дело, что сейчас голуби удобряют не только виноградники, но и туристов. Но вы же знаете, что всё это безобразие — к несметному богатству? Так что норм, все в Долину Голубей. ;) Она точно достойна хотя бы того, чтоб на неё сверху посмотреть и булки голубям покрошить. Координаты: 38.6297649, 34.8030724.

Долина любви — визитная карточка Каппадокии

Перибаджалары! Так называют эти каменные столбы турки. Переводится как «камины фей», а не всякие там хреноимитаторы. Чтобы их увидеть в таких ошеломляющих масштабах, стоит проникнуть в Долину любви (Love Valley). Там они по 30−40 метров в высоту! Гиганты из туфа с базальтовыми «шляпками», которые постоянно шлифуются самой природой. Невероятно, но реально.

В Каппадокии две Долины любви - одна, совсем небольшая, рядом со смотровой площадкой Гёреме, ко второй и самой важной ведут путевые камни с надписью Baglidere Vadisi. С турецкого переводится как Белая долина, но по факту это сразу три долины: Белая, Медовая и Любви, они плавно переходят друг в друга. Пейзажи аховые!



В долину не ездят автобусы, поэтому никаких приличных дорог и парковок. Все желающие едут по руслу высохшего ручья (съезд с асфальта в точке N38 39.803 E34 49.790 на восток). В определённый момент мы начали вязнуть в песках, поэтому бросили машину на каком-то плато и пошли пешком, подъедая виноград по дороге.

Нагулявшись между гигантскими «грибами», решаем посмотреть на Долину Любви с высоты птичьего полёта. Для этого есть площадка Love Valley Panorama (гугл-мэпс вас поймёт). Мы заметили её ещё снизу - по столпотворению людей над обрывом и столбам пыли от квадроциклов. Турки нагородили там сердец, карет, скамеек примирения и всякого разного несуразного, проехать мимо сложно.

Не пропустите ужин!

Тести кебаб (Testi Kebap) — одно из традиционных блюд Каппадокии, его подают почти во всех местных ресторанах. Стоит от 40 лир (450 рублей). Мы пробовали его дважды — в разных заведениях. В первый раз было вкуснее, во второй — зрелищнее.

Мясо баранины/курицы/говядины тушится в герметически закрытом глиняном горшке. Готовое блюдо приносят горяЩим! Оно ставится перед вами на стол, а крышку горшка отбивают маленьким молоточком прямо перед вашим носом, выпуская невидимого джина Тести . Когда огонь угаснет, можно собственно и есть. К тести-кебабу подаётся салат из овощей и трав, рис, лепёшки из тандыра. В общем это очень самобытно и вкусно, не пропустите.

Посуду для кебаба делают из красной глины, в Каппадокии она стоит очень дешево, да и у гончаров всегда есть работа :)))

Когда на Гёреме спустилась ночь, и весь этот «термитник» с сотнями нор и паутиной ходов осветился маленькими огоньками, ощущение, что мы в каком-то придуманном мире только усилилось.

Продолжение следует.

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