Северный треугольник, или Новое открытие Туниса

Дмитрий Койда Тунис, который у многих наших соотечественников ассоциируется с бюджетным вариантом пляжного отдыха и чаще всего идёт под девизом: «На Египет денег нет, так хоть туда…», оказывается не так прост и там тоже есть на что посмотреть! Тульский путешественник Дмитрий Койда продолжает рассказывать нам про эту удивительную страну и её скрытые возможности.

— Первый раз я побывал в Тунисе в 2006 году. Традиционно посетил самые известные места: столицу страны, сказочный Сиди-бу-Саид, древний Карфаген, музей Бардо, города Монастир и Сусс. Конечно же, съездил в двухдневную Сахару с великолепной природно-исторической экскурсионной программой.

Спустя 10 лет я вновь прилетел в Тунис — на этот раз выбор пал на Джербу (был гульбарий!). Удалось не только познакомится с достопримечательностями острова, но и выехать за его пределы в южную часть материкового Туниса.

После этого я был уверен, что третьего свидания, с этой африканской страной, у меня точно не будет. Как оказалось, ошибся — в августе 2018 года я снова прибыл в город Сусс. Отдыхал с семьёй в одном из его отелей.

За 11 дней мы выбрали две простенькие экскурсии. Первая — катание на квадроциклах, вторая — морская прогулка на катамаране. Всем понравилось. Но, думаю вы понимаете, что для настоящего путешественника это мучение, когда пассивных отдых в отеле и лёгкая развлекаловка.

Я хотел новых мест и открытий. К моей радости, в досуговом перечне принимающего тур оператора значилась экскурсия с пометкой «для настоящих гурманов».

Называется она «Бизерта-Табарка-Дугга». Про первый город я знал и мечтал туда попасть, про два остальных ранее слышал, но очень мало.

Я оплатил стоимость в районе 100 евро. Это за 2 дня. Помимо программы сюда же входит питание и ночь в отеле. К моему удивлению, со всего курортного побережья (от Монастира до Хаммамета) набралось 15 человек, желающих увидеть север Туниса и его главные достопримечательности.

Перед тем как продолжить моё туристическое повествование, давайте покажу карту. Слева — синие точки это места, где я был в Тунисе. Там же выделен символичный треугольник. Это как раз 3 основных объекта данной экскурсии.

Справа — увеличенный фрагмент северной части страны. 1 — Бизерта, 2 — Табарка, 5 — Дугга. Про остальные цифры расскажу ниже.

Экскурсия пока действительно крайне редкая. Было удивительно видеть утром десятки больших экскурсионных автобусов, собирающих сотни людей по отелям, а после того, как мы миновали столицу (Тунис) мы не встретили ни одного туристического транспортного средства. Был только наш микроавтобус. Слева на фото гид по имени Аднен.

Несколько слов о нём. Примечательный человек — украшение нашей программы. Я его назвал тунисским Челентано, тем более у обоих имена начинаются на буквы «Ад». Кстати, ад это не только известное всем место, но и арабское племя, упомянутое в аль-Коране.

Но, дело тут совсем не во внешнем облике, просто Аднен очень хорошо владеет русским языком и знаниями, прежде всего историческими. У него была мечта выучить русский, чтобы читать книги великих писателей, смотреть документальные фильмы о непростой судьбе нашей страны. И эту мечту он осуществил.

Короче, если попадётся этот гид — вам повезёт познать другой Тунис. Зачастую, приезжающие в эту замечательную страну общаются с продавцами сувениров и персоналом отеля, а потом делают сильно ошибочные выводы о местных жителях.

Первым делом мы отправились в Бизерту. Это самый северный город Туниса, а также всей Африки. Его население около 140 тысяч человек. Считается самым старым и самым европейским городом в Тунисе.

Город был основан около 1100 года до н.э. семитскими финикийцами из Сидона. В периоды римлян, вандалов и византийской империи город сохранял свои имена: Hippo Diarrhytus и Hippo Zarytus. Позже название фонетически преобразовалось в арабское слово Banzart и далее в Bizerte.

В XVI веке Бизерта стала базой пиратов Средиземноморья. С оккупацией Туниса в 1881 году Франция получила контроль над Бизертой и построила здесь большую морскую гавань.

Бизерта известна как последний город, который оставался под контролем Франции после того, как остальная часть страны получила независимость от неё.

В 1961 году между Францией и Тунисом произошёл вооружённый конфликт из-за военно-морской базы, известный как Бизертинский кризис.

Бизерта тесно связана с царской Россией.

В 1776 году первым русским, посетившим Тунис, стал морской офицер Матвей Коковцов. В октябре 1897 года первый иностранный визит в новый порт Бизерты нанесли русские моряки на Императорском крейсере России «Вестник».

В июне 1900 года на рейде Бизерты встал на якорь российский броненосец «Александр II» под флагом контр-адмирала Алексея Бирилева.

А в 1920—1924 годах Бизерта стала местом последней стоянки Русской Эскадры. Об этом я подробно написал в гульбарии про Величие и трагедию Русской эскадры. Если не видели — обязательно посмотрите, ведь это наша история, о которой мы мало знаем.

Основной целью в Бизерте как раз был музей и кладбище, где покоятся русские офицеры Черноморского флота. Кладбище немного в запущенном виде, но его обязательно стоит посетить. Помимо наших солдат, тут находятся могилы сербских воинов (Первая мировая война) и много французских и итальянских знатных склепов.

Запомнился вот этот, поскольку сразу же напомнил о здравствующей жене. Не знал, что есть такая фамилия, точнее ни разу не встречал.

В целом Бизерта интересна. Правда, если вам мало поверхностного осмотра, то рекомендую приехать сюда самостоятельно на весь день. В составе группы вы получите достаточно информации, но сделаете не так много снимков. Для примера, я единственный, кто в этот день успел добежать (в 35 градусов теневой жары) и бегло пройтись по Медине города.

Подведу итог. Главные достопримечательности города Бизерта которые нельзя пропустить: Старый порт (Le Vieux Port), Христианское кладбище (Le cimetière chrétien), Медина (Medina) и Форт (Le Fort), построенный испанцами в XV-XVI веках.

В Бизерте мы пробыли несколько часов, пообедали и выехали в место под названием Гроты (Les Grottes). Оно находится на выезде из района Корниш. Тут останавливаются все машины, чтобы полюбоваться красивым видом. Кто-то купается и осматривает небольшие гроты в прибрежных скалах. Не знающим туристам это преподносят как мыс Бланко — самая северная точка Африки.

На самом деле эта точка находится на 5 км западнее и называется Мыс Анжела. Как я понял, времени на то, чтобы вся разновозрастная группа шла туда пешком не было совсем. Я попросил нашего гида подъехать на автобусе чуть ближе и дать мне лично хотя бы 30 минут свободного времени.

Как только автобус остановился, я побежал со всех ног на окраину близлежащего пологого мыса (цифра 2 на карте). Как назло, в те мгновения навигатор в телефоне тупил и я не знал точно, где нахожусь.

Я решил не останавливаться и уже не побежал, а полез дальше на крутую западную горку. Фотографировал при этом мало. Впереди меня не было ни тропинки, только сыпучие, опасные склоны.

Минут через десять я залез в такое место, что даже не знал, как оттуда слезть. Было видно, что там вообще не ступала нога человека. Из под моих первопроходных ног пластами падали куски известняка и других геологических отложений. Я не мог там даже достать из кармана телефон. Редкий островок твёрдой каменистой поверхности скалы.

К сожалению, время почти закончилось и мне пришлось бежать назад. Я был расстроен, что не запечатлел себя на крутом, с географической точке зрения, объекте. Но, приключенческая прогулка мне понравилась. Порой, я люблю оказываться в совершенно безлюдных местах.

Ну, и к тому же смело можно сказать, что в широком смысле я конечно же побывал на северной оконечности моей любимой Африки.

Далее мы вернулись на основную дорогу и поехали на запад. Совсем скоро мы проезжали мимо озера Ишкёль (цифра 6). Оно является частью одноимённого Национального парка, который в 1977 году объявлен ЮНЕСКО биосферным заповедником, в 1980 году был включён в список Всемирного наследия.

В XIII веке на территории парка находились охотничьи угодья династии Хафсидов (правящая династия в Ифрикии с 1229 по 1574 годы).

В парке расположен один из важнейших орнитологических заповедников Северной Африки, с богатым разнообразием фауны и флоры. Встречаются редкие виды, как, например, султанка и мраморный чирок, а также широко распространённые — гуси, утки, лебеди и фламинго.

Дороги в Тунисе хорошие и асфальтированные, но, один раз попался небольшой участок, который я не мог не сфотографировать через заднее стекло автобуса. Этот дорожный пейзаж напомнил мне настоящую Африку, в которой я не был почти уже год. Скучаю...

За окном было много интересных картинок, о всех в одной заметке и не расскажешь. Я останавливаюсь только на самом памятном и по тем моментам, где есть снимки.

Запомнился небольшой городок Sajanan (цифра 7 на карте). Скульптура на въезде.

Однажды я уже видел подобный населённый пункт Storks или город, в котором живет счастье. Но тунисский превзошёл его в разы. На протяжении пары километров, может и больше, на крышах жилых домов и даже технических постройках мы наблюдали сотни аистов.

Невероятное количество. В этом городе люди верят, что аисты приносят счастье и достаток в семью, поэтому на многих домах десятки гнёзд. Туристов здесь почти не бывает, поэтому мы даже не останавливались и понеслись дальше. А так, я бы обязательно сделал тут много фотографий.

Я сидел сзади и поэтому снимать в боковое окно мне было неудобно — многие кадры в движении смазывались. Что-то конечно заснять удалось. Такой Тунис, думаю, видели не все. Настоящие средиземноморские пейзажи.

Тут на севере уже совсем другая плодородная земля на которой растут оливковые деревья.

На закате первого дня мы прибыли в Табарку — прибрежный город в северо-западном Тунисе рядом с алжирской границей (цифра 3). Население более 40 тысяч человек.

Табарка важный рыболовецкий порт. Город знаменит своей добычей кораллов, фестивалем подводной фотографии «Коралис» и ежегодным фестивалем джаза. Фотографий не видел, а вот скульптуру коралла и контрабаса заснял.

Это исторический город, хранящий воспоминания о финикийской, древнеримской, арабской и османской цивилизациях. Напротив главной набережной в море расположен одноимённый остров Табарка, где с 1540 по 1742 год держала свой гарнизон генуэзская семья Ломеллини.

Они приобрели у османского престола право промышлять здесь кораллами. От этой эпохи сохранились крепость, яма на месте церкви и развалины нескольких других генуэзских построек.

Табарка была последним нумидийским городом на пути в Зевгитану и являлась римской колонией. Она соединялась дорогой с Симиттусом, для которого служила портом для вывоза знаменитого мрамора. В Табарке совершил самоубийство мятежный римский наместник Гильдон, брат Фирма.

В 1741 году генуэзцы сдали город бею Туниса. Часть населения переехала на островок рядом с Сардинией, Сан-Пьетро, и его население сохранило говор лигурского языка генуэзцев, который носит название табаркино.

Табарка ещё известна тем, что сюда в 1952 году был сослан тунисский национальный лидер Хабиб Бургиба, ставший после приобретения независимости президентом Туниса. Источник

Не знаю, может виновата хорошая погода или насыщенный день, но Табарка мне безумно понравилась. Маленькая, атмосферная и не похожая на другие города. Главная фишка — торчащие скалы, вдоль которых гуляют местные жители.

Можно даже пройти сквозь одной из скалы. Как здорово, что это природное чудо сохранилось и не разрушилось до наших дней.

Меня привлекают места, где человек живёт в гармонии с природой. Каменная набережная прекрасна, жаль мы были тут всего лишь один час.

Нам оставалось добраться до отеля, который позже всех удивил. Называется El Mouradi Hammam Bourguiba. Расположен на холме в менее чем километре от границы с Алжиром (цифра 4 на карте). Точно не помню, но вроде он построен для людей, которые приезжают сюда лечиться от различных кожных заболеваний.

Судя по прекрасным футбольным полянам и многочисленным кубкам в коридорах, здесь тренируются и отдыхают профессиональные футболисты. Как раз на ужине мы увидели одну команду. Еда прекрасная, лучше, чем даже в отеле, где я отдыхал с семьёй:) Лично я не ожидал, что нас поселят в таком месте. Виды вокруг — нереальные. Это я встречаю рассвет с общего балкона.

Во второй день нам предстояло знакомство лишь с одной достопримечательностью, потом обед и переезд назад в Сусс (и другие места) чуть более 300 километров.

Если накануне, мы видели объект ЮНЕСКО со стороны (нац.парк Ишкёль), то сейчас нам выпала возможность как следует потрогать другой объект ногами и руками.

В северной части Туниса есть римский город Дугга (цифра 5 на карте). Его площадь 65 гектар. Масштаб меня сильно впечатлил. Это всего лишь фрагмент.

Многие памятники здесь хорошо сохранились, поскольку Дугга стояла в сельской местности в стороне от окружающего мира и поэтому не была разграблена, как например Карфаген.

История Дугги известна со времен римского завоевания, хотя во время археологических раскопок были обнаружены многочисленные доримские памятники, в том числе некрополь, мавзолей и храмы, которые являются свидетельством важности места до прибытия римлян.

Театр, построенный около 168 до н.э., и сегодня используется во время проведения "Фестиваля Дугги" каждое лето.

Я сделал тут много кадров, поэтому про римский город и его достопримечательности я расскажу вам подробнее в отдельном материале. Исторически очень достойное место.

На обратной, уже совсем другой дороге, я сделал новые снимки пейзажей и небольших городов через которые мы проезжали. Я понимал, что данная экскурсия позволила мне ещё больше понять это маленькое государство, которое до французов было намного больше.

Несмотря на скоротечность северного путешествия оно было классным, за что спасибо тур оператору, гиду и попутчикам!

P.S. Без третьей поездки в Тунис я бы сейчас не смог сказать, что как следует видел и знаю эту страну. При этом всё-равно осталось несколько мест, которые я с удовольствием посетил бы.

Большая просьба к тем, кто возвращается из Туниса и пишет в негативных отзывах, что страна не понравилась, задайте сначала себе вопрос: "А вы точно были в Тунисе, а не всего лишь в отеле?"

Для ориентира, хотя это не сто процентный показатель, посчитайте сколько объектов ЮНЕСКО вы видели. Если 6-7, то наверное уже имеете право на более менее объективное мнение:)

Напомню, в Тунисе 8 объектов ЮНЕСКО. Это много для небольшой по площади страны. Говорит о том, что она богата значимыми памятниками и наследием человечества. Для примера в огромном Судане их 3, даже в соседнем грандиозном в историческом плане Египте их на один меньше.

1. Медина города Тунис.

2. Руины Карфагена.

3. Амфитеатр в Эль-Джеме.

4. Национальный парк Ишкёль.

5. Пунический город Керкуан и его некрополь.

6. Медина города Сусc.

7. Город Кайруан.

8. Древний город Дугга.

плюс 12 любопытных и значимых объектов находится в предварительном списке.

Удачи вам в познании и открытии этой и других стран!

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И да здравствует наш общий и бесконечный «Гульбарий»! ;)

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