Кладбище самолётов, или Путешествие пустынного рейнджера

Владимир Малдер

Тут не давно был жаркий спор, кого считать туристом, а кого путешественником, существует вообще разница между этими двумя понятиями?.. Если у вас есть мнение, самое время высказать его в комментариях! А мы представляем вам новый сумасбродный гульбарий по Воронежской области с крутейшими фотографиями и непередаваемой атмосферой «славного былого» от Владимира Малдера.

— Привет всем. Вот и закончилось лето и конечно же, время писать мемуары безумного путешественника Вовки Малдера! В дождливое время хочется вспомнить замечательный велопоход, в котором удалось почувствовать себя по настоящему пустынным рейнджером из игры Wasteland 2.

Давно уже играю в компьютерные игры без компьютера, а по настоящему. Это намного веселее, чем сидеть у компа в комфорте. Ветер, палящее солнце и адская жара самые настоящие.

Полный вперёд. В плеере играет AC/DС, ZZ Top и прочее.

Итак, мой байк мчался по выжженной земле в место, где умирали летающие птицы, которые некогда бороздили небеса мира.

И вот, первые ласточки.

Ну что, мчим дальше.

Человек и самолёт. Легендарный Миг-25 Валентин Сургин, названный в честь героя советского союза найден рейнджером в пустошах одиноким пустынным. А когда-то это был легендарный самолёт. Самолет МиГ-25РБ б/н 46 «Валентин Сугрин» выполнил более 40 разведывательных вылетов во время проведения контртеррористической операции в Чеченской Республике и обеспечил оперативными разведданными планирование множества боевых операций. Но теперь времена изменились и отношения между народами и людьми и самолёт не вечен и герои исчезают на теневой стороне и лишь пустынные сталкеры находят и помнят…

Кстати, кто такой Валентин Сургин, знаете? Герой Великой Отечественной Войны, военный лётчик-разведчик. Летал на самолёте Пе-3 со штурманом Романовым.

За короткое время молодой пилот стал мастером дальней разведки. Только за один боевой вылет 26 августа 1943 года в районе Крустпильса и Риги он сфотографировал 82 состава, 470 автомашин, 55 самолётов, 150 танков, а в порту Риги до 25 судов разного тоннажа.

Как лётчику-разведчику, Сугрину приходилось летать при любых метеорологических условиях. Но ни разу не случалось, чтобы он возвратился на аэродром, не выполнив боевого задания. В октябре 1943 года при выполнении задания по разведке района между Витебском и Оршей самолёт был подбит. Лётчик смог пролететь на одном моторе 270 км и посадил самолёт на своём аэродроме.

К марту 1945 года командир звена гвардии старший лейтенант Сугрин совершил 108 боевых вылетов на разведку дальних тыловых объектов врага. Разведал и сфотографировал 2800 составов, груженных техникой и живой силой противника, 1500 бензоцистерн, 13 000 автомашин, 7000 повозок, 450—500 зенитных батарей, 100 самоходных орудий и танков, 35 судов разного тоннажа, на стационарных аэродромах и посадочных площадках 2000 самолётов. Указом Президиума В. С. СССР от 18 августа 1945 года за образцовое выполнение боевых заданий командования и проявленные при этом мужество и героизм гвардии старшему лейтенанту Сугрину Валентину Васильевичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». Этим же Указом высокое звание было присвоено и штурману экипажа — старшему лейтенанту Романову.

После войны продолжал службу в ВВС. В 1955 году окончил Военно-воздушную академию. С 1976 года полковник В. В. Сугрин — в запасе.

Жил в городе Воронеже. Работал старшим инженером на радиозаводе. Скончался 5 ноября 1996 года. Похоронен в Воронеже на Коминтерновском кладбище.

Вот такие дела. Хотелось бы видеть этот легендарный самолёт посреди одного из колец Воронежа, а не в пустошах теневой стороны мира, куда способны попасть немногие пустынные рейнджеры…

И вот наконец мой байк доехал до кладбища самолётов.

Почему-то вспоминаются строки из Виктора Аргонова.

И некому искать вину конкретных лиц,

И не о чем спросить упавших с неба птиц:

Лишь обстоятельства виной

Тому, что стало всем судьбой

Такой…

Может, ещё

Всё повториться

Может счастливее,

Чем в этот раз,

Вновь полетят

По небу птицы,

Но этот мир

Уже не для нас:

Внутри пусто. Всё давно растащили рейдеры.

И вот на вышке вдали обнаружилось движение. Похоже, что надо валить.

Перед нами заброшенная вышка среди пустошей.

Хижина, сделанная из бочки местным философом Диогеном. Но похоже, от лучей рентгена кости остались лишь от Диогена).

Ну что, лезем?

Ого! Тула? Привет.

Внутри будки довольно интересный артефакт.

Как красивы пустоши с высоты птичьего полёта.

Вид прекрасный, но надо мчать дальше…

По выжженной земле пустошей.

Кончились запасы воды и наступала ночь, нужно было как можно быстрее найти воду и выбраться из пустошей…

И вот наконец нашёл оазис, место, где есть пресная вода.

Ну и закат под конец.

В итоге проехал больше 100 км по велокомпу. Вот такая выдалась покатушка.

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И да здравствует наш общий и бесконечный «Гульбарий»! ;)

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