Касимов. Старинный и душевный

Татьяна Афанасьева Наш путь в Касимов лежал через Гусь-Железный с его тайными подвалами и страшными историями про «железного короля» Баташева и его крепостную империю (был небольшой и ёмкий гульбарий ). И вот мы въезжаем в Касыйм — бывшую столицу Касимовского ханства, а ныне провинциальный городок, где дружно живут сунниты и православные, а старины столько, что только успевай удивляться и фотографировать…

— Жителей в Касимове около 30 тысяч, что соизмеримо с нашим городом Ефремовым. 1152 год считается официальным годом его рождения. До 1376 года он именовался Городцом Мещёрским, до 1471 года — Новым Низовым Городом, но в конце концов стал Касимовым, или Ханкирмэном в татарском варианте (круто звучит! прям по-суперменски).

На мой взгляд, в Касимове нужно сделать три вещи: прогуляться по улице Советской (это архитектурное чудо), спуститься к Оке и пройтись по «набережной» (в обе стороны!), подняться на минарет Ханской мечети (оттуда чудесный вид на город, реку и крошечных касимовцев).

Мы начали с улицы Советской, название которой совсем не раскрывает сути. Ну, если только наплевательским отношением к культурному и историческому наследию…

Дом Салазкина начала XIX века (на углу ул. Советской и ул. Карла Маркса). Двухэтажный купеческий особняк с ротондой. Список хозяев дома — длинный, но последним был именно Сергей Леонтьевич Салазкин, сделавший карьеру от простого приказчика до заводовладельца и отжавший дом у бывшего босса.

Я сначала даже подумала, что особняк наполовину деревянный. Но нет, это просто дизайнерский ход :)

На углу Советской и площади Пушкина — бывший кинотеатр «Марс», построенный в 1910 году частным лицом Огородниковым. Изначально владелец задумывал его как доходный дом, но учитывая популярность синематографа, решил устроить в особняке «электротеатр». На втором этаже показывали фильмы и спектакли, а на первом размещались магазины.

В послереволюционные годы на праздники 7 ноября и 1 мая кино проецировали прямо с балкона, натянув огромное белое полотно на шестах на улице. Посмотреть фильмы приходило почти всё население города. В общем дом с историей, вывеской «кино» и печальным маскароном.

Афиша Объявление на бывшем кинотеатре.

Дом питейного откупщика Якунчикова (ул. Советская, 18). В 1840−60-е годы он был центром светской жизни Касимова — балы, гусары, шампанское рекой… Сейчас здесь располагается Касимовский нефтегазовый техникум.

Напротив дома Якунчикова — маленький белый замок в стиле псевдоготики. Интересно, что за принцесса в нём жила и имел ли к ней какое-то отношение господин Якунчиков? Касимовцы молчат, как партизаны… Если найдёте информацию — поделитесь пожалуйста.





Слева от «замка» ещё одно романтичное место — Касимовский дворик (ул. Советская, 17-б). Ныряем в подворотню и попадаем в мир касимовских неокупцов. Арт-кафе, скамейка с влюблёнными фонарями, «пять рублей» под ногами, сцена в стиле ретро… Как вам?

Дом Смирнова (на пересечении ул. Советской и ул. Луначарского). В прошлом величественный трёхэтажный особняк с лепными карнизами и балконами на чугунных столбах. Купец Смирнов содержал постоялый двор, магазин и чайную. Этому дому больше 200 лет. В 1812 году во время войны с Наполеоном в нем размещался госпиталь, в котором лекарем служил отец Достоевского — Михаил Андреевич. В настоящее время там Касимовский техникум водного транспорта.

А бывшая смирновская чайная — в соседнем доме, её выдают трогательные надписи на балконе — «Чаи».

До революции улица Советская носила имя Соборная (или Большая). Логично, ибо она ведёт к Соборной площади, где стоит собор Вознесения Господня — один из самых красивых храмов Рязанской области. Храм возведён в 1854—1862 годах на средства доброхотов. В его декоре многие угадывают тайные знаки масонов. Мы не нашли. Наверное, не все знаки знаем :)

То, что в советское время в храмах были гаражи, амбары, склады, клубы и т. д. и т. п. мы уже привыкли, но в Вознесенском организовали нечто особенное. В 1936 году на бывшей колокольне собора по ходатайству аэроклуба устроили парашютную вышку. В июле 1960 года многострадальную колокольню разобрали, чтобы пустить кирпич на ремонт жилого фонда. Источник фото bump.ru

Вознесенский собор со всех сторон окружён «историзмами». Вообще Касимов — удивительный, там на каждом шагу дома с историей, и никакого гульбария не хватит, чтоб про все-все написать. Но я пока не сдаюсь :)



Итак, с одной стороны от храма — Городская управа (ул. Советская, 2). В XVIII веке дом принадлежал купцу Губину, который держал в нижнем этаже галерею с торговыми лавками. В XIX веке дом слегка перестроили и в него въехала Касимовская городская дума, сейчас здесь Дом детского творчества.

С другой стороны — Торговые ряды 1830-годов (пл. Соборная, 3-а, 3-б итд). Половина из них всё ещё в аварийном состоянии, вторая активно восстанавливается. Круто, что никаких заборов и запрещающих табличек. Так что вполне можно гулять и представлять, как здесь всё гудело в золотые для Касимова времена…

Дом со шпилем рядом с Торговыми рядами — это Касимовский краеведческий музей, который был основан в 1921 году и находится в бывшем особняке купцов Алянчиковых. В музее хранится коллекция художественного литья Баташевских железоделательных заводов (XIX век), глиняная вырковская игрушка (местный бренд!), предметы быта касимовских татар и много чего интересного. Ещё в Касимове есть Музей колоколов, Музей стрекоз и бабочек, Музей «Русский самовар». Вот в последний мы честно очень хотели попасть, чтобы сравнить с нашим тульским, но не попали :(

Дом земского комиссара Скорнякова, или Дом, овеянный легендами (пл. Соборная, 15). Предки Скорнякова были из ямщиков, а один даже служил лейб-кучером у государыни-императрицы Елизаветы Петровны. За верную службу ему жаловали дворянство и собственный герб с конём в упряжке. А особняк был подарен Скорнякову гусевским заводчиком Баташевым, за то, что тот помогал ему прикрывать криминальные делишки, пользуясь служебным положением. По четвергам и воскресеньям в этом доме шумела знаменитая «касимовская толкучка» с играми в карты, ночными оргиями и сомнительной торговлей. Во время перестройки дома, когда ломали перегородки, было обнаружено множество тайных комнат и переходов. Местные старались обходить этот стороной, особенно в ночное время. А с виду дом как дом…

В двух шагах от «криминального дома» — Дом Наставина, или Дом городничего (пл. Соборная, 17). Изящный особняк с садом был оформлен на княгиню Елизавету Ивановну Путятину, жену городничего (ха, уже тогда зарождались эти порочные традиции). Это был один из первых каменных домов в Касимове.

Кстати, он засветился в фильме Леонида Гайдая «Инкогнито для Петербурга» по пьесе Гоголя «Ревизор» (1977 г.). И угадайте кто в нём жил? Городничий. Увы, с момента съёмок дом сильно обветшал — ни лепнины, ни вазонов, ни былого лоска…

Через калитку от Дома городничего можно попасть в Сад культуры и искусств, где есть свои арт-объекты, буккроссинг, детская площадка и ощущение бесконечной милоты.

Вдохновившись особняками «верхнего города», мы наконец-то решили спуститься к реке. Шли мимо Церкви Благовещения Пресвятой Богородицы (Соборная пл., 13-а). Церковь старая — 1740 года, на куполе ажурный кованый крест с ангелами. Видели когда-нибудь такой?

По крутой улочке с говорящим названием Рязанский спуск выходим к «Петровской заставе». Две ампирные колонны в середине XVIII века были въездом в Касимов со стороны Оки и назывались Водяными воротами. Здесь стояла будка с охраной, висели ориентировки на лихих людей и строго проверялись все входящие и въезжающие. Сейчас всё очень безпонтово…

Рязанский спуск перекопан. Думаю, причина кроется в новости 2015 года, что Касимов вошёл в ассоциацию городов «Золотого кольца России». Круто! Но надо соответствовать :)

Над Великой рекою России,

Над красавицей синей Окой

Куполами сияет Касимов —

Древний город с душой молодой.

От Петровской заставы начинается «набережная Оки». Налево только пешком, через помойки, заросли крапивы и по деревянным мосткам, направо можно и на машине. Но посмотреть есть на что и там, и там (помимо помоек)! Усадьбы с видом на Оку интереснее тех, что в верхнем городе.

Мы про состояние «набережной» слева от Петровской заставы ничего не знали, а выглядело всё так…

Впрочем, денёк был солнечный, в воздухе витали ароматы яблоневых садов, вокруг летали стрекозы, а по пути попадались интересные домики — и нас всё вполне устраивало в провинциальном Касимове.

И тут, о чудо! Мы вышли к усадьбе Кастрова (ул. Набережная, 77) на крутом берегу реки Оки. Изначально — в конце XVIII века — она принадлежала купцам второй гильдии Казлининым. Потом сменилось несколько хозяев, и в 1900 году её купил касимовский купец из крещёных татар Мухаммед Кастров. По имени своего последнего владельца усадьба стала называться «Кастров дом».





Справа от Петровской заставы «набережная» поприличнее и попонятнее — без бурелома. Даже фонари и кованный забор есть :)

И один за другим идут разные затейливые особнячки. Самый крутой — Дом Баркова! Я прям влюбилась ♥ Ул. Набережная, 21.

Дом железоторговца и золотопромышленника Баркова был построен в начале XIX века. Около дома располагался большой сад с прудами, аллеями, беседками и скульптурами, выполненными из дерева. Где всё?! То, что дом отнесли к памятникам федерального значения, а Касимов к «Золотому кольцу России» даёт слабую надежду…

В 1837 году в этом доме останавливался будущий император Александр II. Хозяин дома — толстосум Дмитрий Барков, бывший крепостной заводчиков Баташевых, неожиданно ставший богатейшим человеком Касимова, постоянно устраивал приёмы в своём доме с колоннами. Так что и перед императором в грязь лицом не ударил.

Ещё один шедевр — Дом кожевенников Вереиных XIX века (ул. Набережная, 29). Вереины входили в круг купеческих семейств, игравших важную роль в жизни Касимова. Богатые, но щедрые. Видите, глаза под самой крышей? Дом-наблюдатель :)

Глубокий овраг отделяет русскую часть города от мусульманских районов.

В кадре дорога, идущая через этот самый овраг от Ханской мечети к Вознесенскому собору :)

В 1452 году великий князь московский Василий Тёмный подарил город татарскому царевичу Касиму за его великие заслуги и помощь в борьбе за престол. Так в Мещерских лесах возникло удельное Касимовское ханство, а рядом с покосившимися деревянными избёнками и церквушками на холме, прозванном Татарской горой, появились нетипичные постройки из известняка и мечеть с высоким минаретом.

Ханская мечеть и сейчас стоит на том самом месте (пл. Победы, 9, вечный огонь, кстати, напротив). Её также называют «Мечеть Касим-хана» по имени первого правителя Касимовского ханства. Минарет — исконный, древний, сохранился с XV века, а вот мечеть — относительный новодел, её восстановили в XVIII—XIX вв.еках. Потому как первоначальная была разрушена в 1702 году по приказу Петра I. По преданию, он с компанией плыл по Оке, принял мечеть на высоком холме за церковь и перекрестился на неё. Осознав содеянное, психанул и приказал снести «бесовщину», чтоб не сбивала православных с пути истинного.

На средневековый минарет можно подняться по узкой лестнице внутри белокаменной башни, заплатив всего 100 рублей. Почему в Туле нет ни одной смотровой площадки? Все открытые веранды гостиниц, ресторанов, крыша Белого дома — это ведь для избранных, не для всех… Обидно. Даже в маленьком Касимове есть смотровая площадка, а в нашем «мегаполисе» нет.

Домик на Татарской стороне :)

Маленький и нестройный Касимов подарил нам множество крутых находок и деталей — кокетливого гипсового лыжника эпохи соцреализма; старые улицы, мощённые булыжником; мальтийские кресты на фасадах; павлина из компакт-дисков и кролика из веток; чернокожего Ленина; сотни домиков с кружевными наличниками и, самое главное, атмосферу маленькой родины с ощущением детства, уюта и тепла :) Туда реально хочется вернуться ♥

А такую роскошь вы застали? Или в основном с трансформерами и гаджетами всё детство играли? :)

И закончить я хочу цитатой Бориса Пастернака: «Касимов древнее Москвы, бывшая столица татарского царства, очень живописен…»

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И да здравствует наш общий и бесконечный «Гульбарий»! ;)

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