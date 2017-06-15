Подмосковное Абрамцево, московская мозаика и Аптекарский огород

Галина Зарубина Zarubinkа Сегодня вашему вниманию интереснейший маршрут выходного дня, которым с нами делится Галина Зарубина Zarubinkа. Мы отправляемся в подмосковное Абрамцево - обитель творческого вдохновения, уютной архитектуры и атмосферы XIX века. Про такие места говорят: там живёт сказка. А теперь рассказ от первого лица...

- Здравствуй, любезный читатель. Приглашаю тебя на прогулку в подмосковное Абрамцево, в усадьбу, некогда принадлежавшую писателю Сергею Тимофеевичу Аксакову, а затем купленную великим промышленником и меценатом Саввой Мамонтовым.

Мысль об непременном посещении Абрамцево не отпускала меня уже давно. А причиной тому послужило мое любимое занятие: бродить по Москве пешком и любоваться мозаикой московских стен и станций метро.

Гостиница "Метрополь" - грандиозный проект Саввы Мамонтова:

Справа от главного панно мозаика "Орфей играет".

"Поклонение природе"

Мозаичное панно "Принцесса Греза" М.Врубеля.

Панно "Поклонение старине".

И еще более 23 мозаичных картин и тянущаяся по всему зданию майоликовая лента...

Фасад главного здания Третьяковки украшен мозаикой по эскизам Васнецова.

Московский архитектурный институт:

Саввинское подворье. Задвинуто в глубину дворов на Тверской улице:

Подворье Дивеевского монастыря на проспекте Мира.

В 1889 году Саввой Ивановичем и его единомышленниками в Абрамцево была создана экспериментальная художественная мастерская для возрождения русской майолики.

Село Абрамцево находится в 60 км от Москвы в Сергиев-Посадском районе.

Я доехала на метро до ст. Комсомольская, к площади трех вокзалов.

День выдался на редкость погожим для нынешнего неласкового мая.

Купила билет на электричку на Ярославском вокзале.

В старину он звался Троицким.

В конце XIX века архитектор Кекушев перестраивает восточное крыло и перрон вокзала. А в начале XX века Федор Осипович Шехтель пристраивает к нему новый фасад с залом ожидания в неорусском стиле с элементами северного модерна. Приглушенная цветовая гамма вызывает ассоциации с Русским Севером.

Северная ягода:

Вероятно , морошка или малина. Ее берут в круговое оцепление белые медведи. Они видны в нижних углах.

Мозаичные рыбы, морские гады...

Чайки ловят жирную рыбку:

А в советское время на двускатной щипцовой крыше появляется серпастый и молоткастый герб.

Внутри зала ожидания раньше висели панно худ. Коровина с северными пейзажами. Что там сейчас, увы, не знаю. Вход в зал был закрыт.

По жэдэшке в Абрамцево добираться около полутора часов. Но отсутствие пробок гарантировано))

Словоохотливая попутчица, сидевшая рядом , мне рекомендовала доехать Хотьково, а оттуда на автобусе –до усадьбы. Мол дорога от ст. Абрамцево проходит через лес, и где-то неподалеку, находится «психушка». Мало ли что… Но мы не ищем легких путей)

На одноименной ст. Абрамцево выхожу на перрон, перехожу на противоположную сторону. Иду лесной тропинкой.

Путь мой лежит по склонам и буеракам, через которые проложена старенькая деревянная лестница:

Отважно зажмурясь, прохожу по горбатому и дырявчатому мостику через мутную речку Воря.

Далее дорога идет вдоль глухих дачных заборов. В свое время усадьба Абрамцево «обросла» дачами русских и советских художников П. П. Кончаловского, Б. В. Иогансона, Веры Мухиной.

Попутно фотографирую лесных стражей.

И тихую придорожную нежность...

А вот и сам музей-заповедник.

Среди подмосковных усадеб Абрамцево занимает особое положение. В отличие от роскошных дворцов в Кусково , Царицыно, Шереметьевского дворца в в Останкино, Абрамцево, с его скромным домом-усадьбой никогда не являлось архитектурным шедевром, а было изначально гнездом мелкопоместных дворян.

Но в дальнейшем, дважды на протяжении XIX века, Абрамцево становилось одним из центров русской культурной жизни.

Это центральная усадьба.

Дом в разные времена принадлежал двум известным владельцам : писателю Сергею Аксакову, а после - известному русскому промышленнику, предпринимателю, меценату, строителю Ярославской железной дороги и покровителю искусств Савве Мамонтову.

Свою славную историю подмосковное имение начинает с 1843 г., когда его приобретает писатель Аксаков. «Раем земным» называл Аксаков свое любимое Абрамцево. Красота, богатство здешней природы поражала его до глубины души:

«Вода в реке Воря свежая, глубина одинаковая, дно – паркет из мелкого песку. Уженье и бранье белых грибов – все это под носом, в таком расстоянии от балкона, что можно все это делать и разговаривать с детьми».

Свое именье Аксаков приобрел в зрелом возрасте, уволившись с государственной службы, мечтая стать свободным человеком, хлопотать по хозяйству и писать. «Семейные хроники», автобиографическая повесть, второй частью которой является «Детские годы Багрова-внука» ( ее мы любили читать в детстве), «Записки об уженье», «Записки ружейного охотника в Оренбургской области» все это написано в Абрамцево.

Николай Васильевич Гоголь был многие годы дружен с Аксаковым и восхищался живым слогом писателя и говаривал, что хотел бы видеть своих героев второго тома «Мертвых душ» такими же живыми, как его птицы.

Аксаков писал Гоголю: «Наконец-то, милый друг, я приобретаю усадьбу, где я смогу по достоинству принять вас!» Сергей Тимофеевич боготворил писателя, и тот этим беззастенчиво пользовался - подолгу жил тут, привередничал… Аксаков вспоминал:

«14 августа Гоголь приехал к нам в подмосковную (Абрамцево ). Много гулял и забавлялся тем, что находя грибы, собирал их и подкладывал мне на дорожку, по которой я должен был возвращаться домой…»

Очень печально, но Аксаков быстро терял зрение и с годами почти ослеп. Все свои произведения диктовал дочери Верочке. (Автопортрет дочери Аксакова нашла в интернете).