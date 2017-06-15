Подмосковное Абрамцево, московская мозаика и Аптекарский огород
Галина Зарубина Zarubinkа
- Здравствуй, любезный читатель. Приглашаю тебя на прогулку в подмосковное Абрамцево, в усадьбу, некогда принадлежавшую писателю Сергею Тимофеевичу Аксакову, а затем купленную великим промышленником и меценатом Саввой Мамонтовым.
Мысль об непременном посещении Абрамцево не отпускала меня уже давно. А причиной тому послужило мое любимое занятие: бродить по Москве пешком и любоваться мозаикой московских стен и станций метро.
Гостиница "Метрополь" - грандиозный проект Саввы Мамонтова:
Справа от главного панно мозаика "Орфей играет".
"Поклонение природе"
Мозаичное панно "Принцесса Греза" М.Врубеля.
Панно "Поклонение старине".
И еще более 23 мозаичных картин и тянущаяся по всему зданию майоликовая лента...
Фасад главного здания Третьяковки украшен мозаикой по эскизам Васнецова.
Московский архитектурный институт:
Саввинское подворье. Задвинуто в глубину дворов на Тверской улице:
Подворье Дивеевского монастыря на проспекте Мира.
В 1889 году Саввой Ивановичем и его единомышленниками в Абрамцево была создана экспериментальная художественная мастерская для возрождения русской майолики.
Село Абрамцево находится в 60 км от Москвы в Сергиев-Посадском районе.
Я доехала на метро до ст. Комсомольская, к площади трех вокзалов.
День выдался на редкость погожим для нынешнего неласкового мая.
Купила билет на электричку на Ярославском вокзале.
В старину он звался Троицким.
В конце XIX века архитектор Кекушев перестраивает восточное крыло и перрон вокзала. А в начале XX века Федор Осипович Шехтель пристраивает к нему новый фасад с залом ожидания в неорусском стиле с элементами северного модерна. Приглушенная цветовая гамма вызывает ассоциации с Русским Севером.
Северная ягода:
Вероятно , морошка или малина. Ее берут в круговое оцепление белые медведи. Они видны в нижних углах.
Мозаичные рыбы, морские гады...
Чайки ловят жирную рыбку:
А в советское время на двускатной щипцовой крыше появляется серпастый и молоткастый герб.
Внутри зала ожидания раньше висели панно худ. Коровина с северными пейзажами. Что там сейчас, увы, не знаю. Вход в зал был закрыт.
По жэдэшке в Абрамцево добираться около полутора часов. Но отсутствие пробок гарантировано))
Словоохотливая попутчица, сидевшая рядом , мне рекомендовала доехать Хотьково, а оттуда на автобусе –до усадьбы. Мол дорога от ст. Абрамцево проходит через лес, и где-то неподалеку, находится «психушка». Мало ли что… Но мы не ищем легких путей)
На одноименной ст. Абрамцево выхожу на перрон, перехожу на противоположную сторону. Иду лесной тропинкой.
Путь мой лежит по склонам и буеракам, через которые проложена старенькая деревянная лестница:
Отважно зажмурясь, прохожу по горбатому и дырявчатому мостику через мутную речку Воря.
Далее дорога идет вдоль глухих дачных заборов. В свое время усадьба Абрамцево «обросла» дачами русских и советских художников П. П. Кончаловского, Б. В. Иогансона, Веры Мухиной.
Попутно фотографирую лесных стражей.
И тихую придорожную нежность...
А вот и сам музей-заповедник.
Среди подмосковных усадеб Абрамцево занимает особое положение. В отличие от роскошных дворцов в Кусково , Царицыно, Шереметьевского дворца в в Останкино, Абрамцево, с его скромным домом-усадьбой никогда не являлось архитектурным шедевром, а было изначально гнездом мелкопоместных дворян.
Но в дальнейшем, дважды на протяжении XIX века, Абрамцево становилось одним из центров русской культурной жизни.
Это центральная усадьба.
Дом в разные времена принадлежал двум известным владельцам : писателю Сергею Аксакову, а после - известному русскому промышленнику, предпринимателю, меценату, строителю Ярославской железной дороги и покровителю искусств Савве Мамонтову.
Свою славную историю подмосковное имение начинает с 1843 г., когда его приобретает писатель Аксаков. «Раем земным» называл Аксаков свое любимое Абрамцево. Красота, богатство здешней природы поражала его до глубины души:
«Вода в реке Воря свежая, глубина одинаковая, дно – паркет из мелкого песку. Уженье и бранье белых грибов – все это под носом, в таком расстоянии от балкона, что можно все это делать и разговаривать с детьми».
Свое именье Аксаков приобрел в зрелом возрасте, уволившись с государственной службы, мечтая стать свободным человеком, хлопотать по хозяйству и писать. «Семейные хроники», автобиографическая повесть, второй частью которой является «Детские годы Багрова-внука» ( ее мы любили читать в детстве), «Записки об уженье», «Записки ружейного охотника в Оренбургской области» все это написано в Абрамцево.
Николай Васильевич Гоголь был многие годы дружен с Аксаковым и восхищался живым слогом писателя и говаривал, что хотел бы видеть своих героев второго тома «Мертвых душ» такими же живыми, как его птицы.
Аксаков писал Гоголю: «Наконец-то, милый друг, я приобретаю усадьбу, где я смогу по достоинству принять вас!» Сергей Тимофеевич боготворил писателя, и тот этим беззастенчиво пользовался - подолгу жил тут, привередничал… Аксаков вспоминал:
«14 августа Гоголь приехал к нам в подмосковную (Абрамцево ). Много гулял и забавлялся тем, что находя грибы, собирал их и подкладывал мне на дорожку, по которой я должен был возвращаться домой…»
Очень печально, но Аксаков быстро терял зрение и с годами почти ослеп. Все свои произведения диктовал дочери Верочке. (Автопортрет дочери Аксакова нашла в интернете).