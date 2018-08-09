Точка невозрата: как мы живем в долг у планеты

В этом году 1 августа стало «точкой невозврата» для нашей планеты.

Именно в этот день Земля перестала восстанавливать потребленные человеком ресурсы, и люди начали разрушать свою среду обитания.

«Точку невозврата» придумали ученые из Global Footprint Network. Они определили, что в 2017 году люди истратили отмеренные на год средства на пять месяцев раньше положенного срока.

Сравните: в 1987 году «граница возобновляемости» была 19-ого декабря, в 2016-м – 8 августа. То есть она последовательно и устрашающе двигается от конца года к его середине. За прошлый год мы «продвинулись» всего на 1 день, но за кажущийся малый промежуток времени может много чего произойти.

За 1 день, согласно Всемирному фонду природы, мы:

- теряем не менее 20 000 га лесов;

- выбрасываем до 4,8 миллиона тонн мусора;

- потребляем 12,5 миллиона тонн еды, из которых 3,7 миллиона тонн просто выбрасываем;

- выбрасываем в атмосферу 88,5 мегатонн CO2;

- теряем от 5 до 150 диких видов флоры и фауны;

- вылавливаем 255 000 тонн рыбы и морепродуктов.

Для тех, кто хочет вернуть 1 день планеты, WWF предлагает принять участие в ЭКОМАРАФОНЕ https://wwf.ru/ecodolg/

Каждый день вы будете получать письмо от экспертов c новым заданием, и к концу недели вы научитесь правилам экожизни.

Есть научно обоснованный термин – экологический след. Это мера воздействия человека на среду обитания.

Если подсчитать, сколько мы потребляем, покупаем, используем и выкидываем, то получим определенную цифру, показывающую насколько сильно мы влияем на планету, и сколько гектаров Земли нам нужно для жизнеобеспечения.

Измеряется экологический след в универсальных стандартных единицах измерения – глобальных гектарах (гга), а за основной вид отходов принимается СО2 (двуокись углерода).

Он состоит из нескольких пунктов: дом, транспорт, вода и энергия, питание, потребление товаров и услуг, переработка мусора.

Наш глобальный экологический след в условиях урбанизации постоянно растет. С середины прошлого века он вырос в два раза. Образ жизни сильно влияет на размер экологического следа. Так, если бы все люди жили, как среднестатистические американцы, то нам бы понадобилось 5 планет. Если бы все жили, как русские, то понадобилось бы 3,3 планеты.

Сегодня человечество использует ресурсы, для создания которых потребовалось бы 1,6 таких планет, как Земля.

В 2017 году WWF выделил 5 категорий товаров и услуг, которые больше всего влияют на экологический след России.

1. Жилищно-коммунальные услуги (26%)

2. Продовольствие (20%)

3. Транспорт (12,5%)

4. Отдых и культурные мероприятия (4%). Немногие осознают, что и они оказывают воздействие на планету, ведь театры и музеи нужно освещать, отапливать, кондиционировать, а на изготовление бутербродов в буфете и программок также тратятся природные ресурсы.

5. Одежда и обувь (2%). Для примера: для производства 1 кг кожи тратят 17 000 литров воды.

Любой человек может подсчитать свой экологический след, в том числе и вы! Нужно будет немного подготовиться: достать квитанции ЖКХ за последние месяцы и вспомнить, что вы ели в течение недели.

Подсчитать свой экологический след вы можете, пройдя по этой ссылке: http://jalajalg.positium.ee/?lang=RU

Я буду рада, если в комментариях к статье вы напишите свои результаты. Будет о чем подискутировать. Сразу скажу, что размер моего экологического следа составляет 1.41 общих гектаров в год. То есть, если бы все люди жили так же, как я, им потребовалось бы 0.68 земных шара. Жду обратной связи!

ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ:

Глобальная сеть экологического следа: https://www.overshootday.org/newsroom/press-release-russian/

Анализ экологического следа субъектов РФ: https://wwf.ru/upload/iblock/aff/footprint_2016_rus.pdf

Фильм «Экологический след человека»:

