Лучшая мимоза - это лес. Топ-8 экоподарков на 8 Марта

Тема Международного женского дня в 2019 году — «Продвижение равенства, создание технологий, инновации ради перемен». Покупая очередные цветы, которые через неделю будут украшать лишь мусорные контейнеры, вы ничего не измените. Но приобретая подарок, направленный на улучшение образа жизни и окружающей среды, вы делаете шаг на пути к осознанному потреблению.

Конечно, при выборе подарка на 8 Марта мы, в первую очередь, ориентируемся на красоту, цену, качество, пользу (хоть и не всегда). И в голове мысли о «зеленом» будущем и в помине нет. Это нормально. Поэтому предлагаю посмотреть на экологические подарки со стороны оригинальности и необходимости в быту. Возможно, что кто-нибудь из вас давно искал что-то подобное, и список подарков будет как раз к месту.

Долой банальные и страшные букеты из конфет и игрушек, мишки из искусственных роз, которые начнут пылиться через какое-то время в шкафу и набор красивых, но уже изрядно поднадоевших банных полотенец.

Итак, ТОП-8 подарков на 8 марта.

1. Экокосметика

Часто на 8 марта дарят косметику или сертификат в соответствующие магазины. Почему бы не подарить экокосметику, при создании которой были использованы только натуральные компоненты?

Конечно, такая косметика специфична и с первого раза можно и не найти подходящий вариант. Но всегда есть возможность купить нейтральную продукцию — мыло, пену для ванны, бальзам для губ и т. д. Более подробно о том, что такое «экокосметика» и с чем ее едят, читайте в моей статье: myslo.ru/club/blog/ecodnevnik/f1cq10tTYEil26QxtHROFQ

Приобрести натуральную косметику можно в тульских экомагазинах, адреса которых представлены на интерактивном путеводителе «Капуста»: kapoosta.ru/

2. Экосумка

Многоразовая сумка — вещь очень полезная и красивая. В хозяйстве она всегда пригодится, а если на ней еще и принт интересный, то станет настоящим другом прекрасной обладательнице. Для спортивных девушек есть другая альтернатива — рюкзак.

3. Термокружка

Кофе с собой все любят и активно практикуют. Именно поэтому оригинальная термокружка, в которую без труда нальют любимый напиток в тульских заведениях, долго сохраняющая тепло (в отличие от одноразового стаканчика), — вариант для активных и независимых женщин.

4. Сертификат на посадку дерева

В преддверии 8 марта проект «Посади Лес” запустил акцию «Лучшая мимоза — это лес” и предлагает всем желающим дарить женщинам вместо букетов посаженные в их честь деревья. Для этого на сайте PosadiLes.ru можно внести пожертвование на посадку выбранного числа деревьев и оформить специальный подарочный сертификат. Деревья будут высажены весной активистами движения ЭКА на пострадавших лесных территориях.

В подарочный сертификат как в открытку можно вписать текст поздравления с пожеланиями. Для такого подарка нет расстояний — вы можете порадовать тех, кто живет в другом городе и даже стране. После посадки сервис вышлет обладателю сертификата фото и GPS-координаты саженцев.

Такой сертификат оценят настоящие любители оригинальных подарков!

5. Эконабор из сладостей, чая и кофе

В такой набор может войти все, что угодно: несколько видов чая, мед, кедровые орешки… Главное — натуральные ингредиенты и минимум упаковки. В Туле большое количество магазинов, где с удовольствием вам создадут набор, исходя из ваших пожеланий.

6. Абонемент в spa, на массаж и йогу

Посетить йогу будет рад любой человек, придерживающийся здорового образа жизни, а от массажа или spa никто не откажется.

7. Экопродукция

Многоразовые трубочки для напитков, которых точно ни у кого нет, набор деревянных столовых приборов для тех, кто часто кушает вне дома, восковые многоразовые салфетки для заботливых хозяек и многое другое можно найти на просторах интернета. Только желание!

8. Впечатления!

Помните: главные вещи в жизни — совсем не вещи. Дарите женщинам эмоции: полет на воздушном шаре, билеты на интересные концерты, фотосессию и др.

Не забывайте исходить из предпочтений того, кому собираетесь дарить подарок: если девушка любит театр, то было бы логичным подарить ей билеты на спектакль или спектакли (особенно если это редкие показы), если она хочет научиться красиво фотографировать или писать интересные тексты, то сертификат на прохождение соответствующего обучения, будет отличным вариантом.

Ну и конечно, упаковка! Друзья, не надо заворачивать подарок в двести и одну праздничную упаковку.

Минимум упаковки, максимум натуральных элементов в виде веточек, ленточек, бичевки и ткани — и ваш подарок заиграет новыми красками. Большую подборку экоупаковки можно найти здесь: myslo.ru/club/blog/ecodnevnik/B4ZZdEzY20eqnR60HWKSvw

Ну и в завершении статьи хочу напомнить о вреде воздушных шаров.

Пусть это будут самые милые и красивые шарики, которые вы видели в своей жизни, не покупайте их: они загрязняют природу. Об их вреде я писала здесь: myslo.ru/club/blog/ecodnevnik/SSg881yjU0OF-ZGPmmm3Cw