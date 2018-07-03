Воздушные шары: красота или смертельная угроза?

Конец июня – время выпускных. Праздничные наряды, веселые лица, букеты, банты и, конечно же, шары… Ежегодно на массовых мероприятиях и семейных торжествах в небо запускаются миллионы воздушных шаров по всей России.

Выглядит это очень красиво и трогательно, но задумывались ли вы, что происходит потом? Куда деваются запущенные в небо шары? Они же не исчезают и не испаряются. После достаточно продолжительного полета (латексные шарики без дополнительной обработки могут держаться в воздухе до 14 часов, а обработанные – в разы дольше) они превращаются в самый обычный мусор.

Есть 5 причин, из-за которых вам стоит отказаться от запуска воздушных шаров:

1. Многие специалисты в защиту шаров говорят о том, что латекс быстро разлагается в природе. В принципе, они правы. Срок разложения латексных/резиновых шаров – до 4 лет. Но не все шары делаются из латекста, не все латексные шары сделаны ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО из него, и не стоит забывать про капроновую веревку, которой чаще всего они перевязываются. Она распадается около 100 лет.

2.

Сдувшиеся или лопнувшие воздушные шары, попадая на землю, часто становятся смертельным кормом для диких животных, а если попадают в водоемы, то и для рыб.

Особенно это касается морских черепах, которые принимают ошметки воздушных шаров за медузу, что является их основным рационом. Воздушный шар блокирует кишечный тракт, заставляя умирать от голода.

Если вам интересно, что происходит с пищеварительной системой животного, когда туда попадает кусок латекса, представьте, что вы проглотили хирургическую перчатку.

3. Птицы и морские животные могут запутаться в капроновых веревках и нитках, что зачастую приводит к их гибели.

4. Производство, покупка и выпуск воздушных шаров – самый бездарный способ использования такого ресурса как гелий. Он хоть и является вторым по распространенности химическим элементом, но его запасы ограничены. В статье из Википедии можно узнать о различных способах использования гелия, которые имеют гораздо большее значение для человечества: https://ru.wikipedia.org/wiki/Гелий

5.

Латексные шары опасны для животных, а вот изделия из фольги могут привести к отключению электроэнергии и спровоцированных искрой пожарам.

Так, например, 28 июня (буквально на днях) более 30 тыс. жителей Якутска оказались отключенными от электроэнергии из-за запущенных выпускниками воздушных шаров, которые запутались в проводах. Это были гелиевые шары с фольгированными лентами. Об этом говорит портал https://iz.ru/.

Если после прочитанного вы до сих пор не верите в опасность воздушных шаров, предлагаю посмотреть видео об американском фестивале, который прошел в 1986 году в г.Кливленд.

Balloonfest’86” - мероприятие, во время которого планировалось выпустить 1.5 миллиона воздушных шаров. Организаторами фестиваля планировалось установить рекорд по одновременному запуску шаров в воздух. К мероприятию готовились на протяжении полугода.

Одновременно надуть полтора миллиона воздушных шаров не представлялось возможным, поэтому для них построили сетку размерами 76 на 46 метров и разместили её на высоте трёх этажей. Более 2500 студентов и волонтёров надували шары.

В 13:50 27 сентября сетку порвали и выпустили шары в воздух. Поднявшись в воздух, они столкнулись с холодным циклоном и дождём и вскоре начали падать на землю, засоряя тротуары, дороги и реки штата Огайо. При этом часть из них оставалась в воздухе и парализовала воздушное пространство, превратившись в «минное поле» для самолётов и вертолётов.

Местный аэропорт закрыл взлётно-посадочную полосу. Часть рейсов была задержана, некоторые — отменены. Сообщалось об увеличении количества ДТП из-за того, что водители пытались не сталкиваться с воздушными шарами или любовались зрелищем, отвлекаясь от дороги.

Кроме того, в день мероприятия семьи двух рыбаков объявили об их пропаже. Береговая охрана отправилась на поиски мужчин и быстро обнаружила их лодку, но спасатели не смогли их найти из-за огромного количества воздушных шаров, дрейфующих в воздухе и в воде. Спустя два дня тела рыбаков выбросило на сушу.

Итог фестиваля трагичен: две смерти, разрушительное воздействие на окружающую среду и миллионные судебные процессы. В своем стремлении установить мировой рекорд из воздушных шаров организаторы забыли самое важное - законы природы: все то, что поднимается, должно упасть вниз. Это трагический урок, но, безусловно, поучительная история.

Существует даже международная организация, которая занимается просветительской деятельностью о вреде запуска воздушных шариков: https://balloonsblow.org/.

В России об их вреде говорят давно. Неравнодушные люди даже пытались продвинуть инициативу о запрете массового запуска в небо воздушных гелиевых шаров на мероприятиях различного уровня на портале РОС (российской общественной инициативы). К сожалению, ее поддержало слишком мало человек, а достаточно большая часть (307 из 977) высказалась против. С инициативой можно ознакомиться здесь: https://www.roi.ru/36118/

Возможно, что воздушные гелиевые шары ждет та же участь, что и небесные китайские фонарики.

Популярные несколько лет тому назад китайские фонарики поднимаются в небо благодаря открытому огню, как это происходит при запуске настоящего воздушного шара. Китайский фонарик по своей сути является неуправляемым источником открытого огня. Он легко может попасть на балкон, строящееся здание или лесной массив, став причиной пожара.

Так, в 2013 году произошло сразу два подобных события: по вине фонариков горел «Мосфильм», а в заповеднике "Столбы" в Красноярске выгорело почти 3,5 гектара леса.

В связи с этим в 2014 году вышло постановление Правительства, запрещающее запуск небесных фонариков на территории всех поселений и городских округов, а также на расстоянии менее 100 метров от лесов.

По информации спасателей, запускать фонарики можно на территории, отдаленной от поселений, городских округов и лесных массивов в сухую безветренную погоду, на открытом пространстве.

За нарушение данного постановления предусмотрены штрафы: для физических лиц до 4 тысяч рублей, для должностных – до 30 тысяч рублей, для юридических – до 500 тысяч рублей. В случае, если неосторожный запуск китайского фонарика стал причиной пожара, то для виновника наступает уголовная ответственность.

Зачем дожидаться трагических событий, чтобы понять, что воздушные гелиевые шары – это обычный мусор, который может стать причиной смерти животных и возгорания ЛЭП?

Если говорить о Тульской области, то в 2018 году ЕГЭ сдает 2509 выпускников. Это значит, что больше 2 тысяч воздушных шаров будет использовано в оформлении посещений и выпущено в воздух, которые потом будут засорять наши города, леса и реки.

ЧТО МОЖНО СДЕЛАТЬ:

1. Отказаться от использования гелиевых воздушных шаров на различных мероприятиях. Так, 5870 выпускников школ Астаны отказались в 2018 году от привычной традиции. Это решение было принято местными властями после многочисленных обращений в администрацию экологов Казахстана.

2. Использовать в оформлении помещений ткани, ленты, цветы.

3. Рассказать своим близким и родным о вреде воздушных шаров.

