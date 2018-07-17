Косметика и бытовая химия с приставкой «эко»: Часть 1

В прошлой статье я рассказывала о гринвошинге — «зеленом» обмане покупателей, где говорила о том, что в первую очередь необходимо смотреть на состав товара. В этом большом материале, разделенном на две части, мы с вами обсудим составы косметики и бытовой химии и поймем, из каких ингредиентов должна состоять по-настоящему безопасная продукция.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. КОСМЕТИКА

Удивитесь ли вы, если узнаете, что о качестве продукта, о том, будет ли он работать, может сказать ТОЛЬКО его состав? Ни реклама, ни обещания производителей, ни красивая упаковка не даст вам 100% гарантий, что вы получите желаемый результат.

К примеру: в люксовой косметике одна упаковка составляет до 65% стоимости всего продукта. Это успешный маркетинговый ход.

Чтобы не попасться на удочку, нужно научиться читать список ингредиентов. О чем он расскажет?

О количестве: ингредиенты в списке указаны по убыванию. Это значит, что в начале всегда стоит ингредиент, которого в продукте больше всего. Чаще всего это вода.

ингредиенты в списке указаны по убыванию. Это значит, что в начале всегда стоит ингредиент, которого в продукте больше всего. Чаще всего это вода. О качестве: вы можете узнать, что именно дает консистенцию вашему крему — силикон (который стоит на втором месте и совсем не является активным компонентом, а только создает видимость гладкой кожи) или растительное масло (которое является активным компонентом, т.к. по составу очень похоже на состав кожного сала, проникает в кожу, ремонтируя кирпичную стену защитного барьера).

вы можете узнать, что именно дает консистенцию вашему крему — силикон (который стоит на втором месте и совсем не является активным компонентом, а только создает видимость гладкой кожи) или растительное масло (которое является активным компонентом, т.к. по составу очень похоже на состав кожного сала, проникает в кожу, ремонтируя кирпичную стену защитного барьера). О происхождении: по сноскам в номенклатуре вы можете увидеть, какие ингредиенты были (и были ли) выращены по законам органического земледелия.

по сноскам в номенклатуре вы можете увидеть, какие ингредиенты были (и были ли) выращены по законам органического земледелия. О безопасности: все компоненты косметики, даже самые критичные, должны быть вынесены в список ингредиентов. Поэтому даже если у продукта нет экомаркировки, то по наличию или отсутствию критичных ингредиентов вы можете отличить действительно натуральную косметику от псевдо-натуральной.

ЧТО ТАКОЕ ЭКОМАРКИРОВКА?

Экологическая маркировка — графическое отображение, означающее, что продукция оказывает меньшее воздействие на окружающую среду, чем аналогичные товары.

Существует большое количество экомаркировок (их еще называют сертификатами), поэтому сейчас я перечислю только самые встречаемые:

1. BDIH

2. NaTrue

3. COSMEBIO

4. Ecocert

5. ICEA

6. USDA

7. EcoGaranti

8. NSF

9. NPA

10. Eco Label

11. Eco Control

12. международный стандарт COSMOS

Сертификаты запрещают использование критичных ингредиентов в косметике — сильных консервантов, продуктов нефтепроизводства, синтетических отдушек и красителей, раздражающих тензидов, продуктов, полученных из мёртвых животных (например, животный коллаген, добытый из петушиных гребешков).

Если вы видите на упаковке экомаркировку, будьте спокойны: перед вами натуральная и безопасная косметика. Но тут есть одно «но» — псевдо-сертификаты. Они, возможно, действительно свидетельствуют об отсутствии тех или иных критичных ингредиентов, но они не обозначают 100% натуральный состав.

Примеры:

— «PARABEN FREE и SLS FREE»

— «WILD HARWESTED»

— «BIO PRODUCT»

— «CERTIFICATE ORGANIC»

Если на упаковке нет сертификата, это еще не значит, что данная продукция ненатуральна. В этом случае нужно обратить внимание на ее состав.

КАК ЧИТАТЬ СОСТАВ:

Для начала запомните правило ПЯТИ.

Ингредиенты, которые выдают классическую косметику, косметику масс-маркет и псевдо-натуральную косметику:

— Продукты нефтепереработки: Mineral Oil, Petrolatum, Paraffinum Liquidum, Paraffinum Subliquidum, Cera Microcristallina, Microcrystalline Wax, Ozokerit, Ceresin, Vaseline. Они часто стоят в начале списка ингредиентов

— Силиконы, или все ингредиенты, заканчивающиеся на -cone: Dimethicone, Cyclomethicone…

— PEG-дериваты: все ингредиенты с приставкой PEG (PEG-3, PEG-55, PEG-120 Methyl Glucose Dioleate и т. д.)

— Парабены: ингредиенты с окончанием -paraben (Metylparaben, Propylparaben и т. д.)

— Критичные консерванты:

Methylchloroisothiazolinone (Метилхлоризотиазолинон), Methylisothiazolinone (Метилизотиазолинон), все слова с концовкой — amine, DEA, TEA, MEA, EDTA

Вам также стоит избегать Sodium Laureth Sulfate (SLES) — лауретсульфат натрия и Sodium Lauryl Sulfate (SLS) — лаурилсульфат натрия. Это поверхностно-активные вещества, служащие для очищения и пенообразования. Они синтезируются из нефтепродуктов. При ЕЖЕДНЕВНОМ использовании они нарушают естественные защитные барьеры кожи, в результате чего она становится более чувствительной, сухой, склонной к шелушению и появлению аллергических реакций.

ЧТО ДОЛЖНО БЫТЬ В КОСМЕТИКЕ:

мягкие ПАВ (глюкозиды, омыленные масла),

полезные травы (календула, ромашка, череда, лаванда и многие другие)

ценные масла (оливковое, миндальное, облепиховое)

витамины и натуральные экстракты

некоторые виды эфирных масел (они хоть и натуральные, но способны спровоцировать аллергию у детей, поэтому такие средства всегда тестируйте).

ПОЧЕМУ РАЗРЕШЕНО?

Возникает вопрос: «А действительно ли эти ингредиенты критичны? Ведь если бы они были опасны для здоровья, их бы давно запретили законом к использованию!». Давайте разберемся.

Производство и распространение косметических продуктов регулируется в России Техническим Регламентом Таможенного Союза «О безопасности парфюмерно-косметической продукции».

В нем говорится следующее:

какие ингредиенты запрещены в косметической продукции;

некоторые ингредиенты могут быть использованы в косметике только в определённой концентрации;

производитель сам отвечает за безопасность своей продукции;

производитель обязан проверять каждый продукт на содержание запрещённых веществ, на безопасность;

Органы власти могут проверить косметические продукты выборочным путем.

Так в чём же проблема? А в том, что закон учитывает содержание критичного одного ингредиента только на один продукт и не принимает во внимание тот факт, что мы используем несколько продуктов в день. И так — каждый день. В итоге мы получаем химический коктейль.

А ЧТО С НАТУРАЛЬНОЙ КОСМЕТИКОЙ?

«Производители натуральной косметики тоже хотят получить прибыль», — скажете вы.

Да, конечно! Но, к счастью, натуральная косметика (ДЕЙСТВИТЕЛЬНО НАТУРАЛЬНАЯ) имеет за плечами больше, чем просто зелёные упаковки и обещания производителей.

Натуральная косметика — это ещё и философия: осознанный отказ от неперерабатываемой упаковки, растранжиривания природных ресурсов.

Например, сертифицирующие органы Ecocert проверяют не только, как косметика производится, но и как утилизируются отходы.

КОСМЕТИКА СВОИМИ РУКАМИ:

Не забываем и о том, что косметику можно создавать самим. Конечно, для этого нужен опыт, время и желание экспериментировать. Для начинающих экологистов советую книгу Ольги Бирюковой «Organic Kitchen». Автор — технолог-косметолог компании доказала, что создавать свои собственные скрабы, крема, бомбочки для ванной — это весело, увлекательно, полезно и доступно каждому.

Адреса тульских экомагазинов вы можете найти на федеральном экологическом путеводителе http://kapoosta.ru/. Там отмечены «зеленые» точки в разных городах России, недавно там появилась и Тула.