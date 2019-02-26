Можно ли ограничить доступ к воде? Механизм борьбы с высокими заборами

Сразу нужно сказать: есть нормы Водного кодекса РФ (ст. 6 Водного кодекса РФ, пункт 2), в которых чётко закреплено, что

«каждый гражданин вправе иметь доступ к водным объектам общего пользования и бесплатно использовать их для личных и бытовых нужд«

То есть у любого из нас есть право прийти на любимую речку и купаться в ней, независимо от того, кто и какие сооружения пытается выстроить на её берегу.

Ширина береговой полосы, которая отводится под «общее пользование» регламентирована: двадцать метров для рек, протяженность которых от истока до устья составляет более десяти километров и пять метров для более коротких (пункт 6 статьи 6 Водного кодекса). Вполне достаточно, чтобы позагорать и покупаться с родными и друзьями.

Чаще всего можно столкнуться со следующими видами нарушений:

— нарушение режима водоохраной зоны (рубки леса, загрязнение, незаконная застройка);

— самовольная застройка прибрежной полосы общего пользования берега, возведение заборов, бетонных стен и пр., препятствующих свободному доступу к водоему и проходу вдоль уреза воды;

— «приватизация» участка водного объекта;

— организация платного доступа к водоему или взимание платы за проход по прибрежной полосе общего пользования (пребывание на пляже).

Органы, ответственные за контроль и надзор за соблюдением водного законодательства на территории Тулы и области:

— Тульская природоохранная прокуратура;

— городские и районные прокуратуры, на чьей подведомственной территории имеют место нарушения;

— Росприроднадзор (морские побережья, водные объекты, расположенные на территории двух и более субъектов федерации);

— министерство природных ресурсов и экологии Тульской области (малые реки, озера и прочие водные объекты, находящиеся в ведении администрации региона).

Органы, где можно получить необходимую информацию о собственниках (пользователях) земельных участков и о самом водном объекте:

— Управление федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) https://rosreestr.ru/site/;

— администрация города (района);

— территориальные бассейновые управления (региональные подразделения федерального агентства Федерального агентства водных ресурсов) http://voda.mnr.gov.ru/)

Итак, давайте разберемся в механизме борьбы с высокими заборами.

1. Нужно сделать подробную фото- и видеосъемку забора (стройки).

Бывает, что берег перегораживают не просто так, а с конкретной коммерческой целью — взимать плату за посещение или даже просто за проход по нему. Эти требования незаконны, поэтому попытайтесь выяснить более подробную информацию об арендаторе (название фирмы, фамилию директора, юридический адрес организации, телефон) — все эти сведения понадобятся для написания писем в соответствующие органы.

2. Отметьте, по возможности, координаты незаконного сооружения (или забора по периметру стройки) с помощью навигатора.

3. Постарайтесь получить максимально подробную информацию об объекте (стройке): найдите таблички, поговорите с местными, поищите статьи в Интернете. Возможно, что этой темой уже кто-то занимался или занимается. И вам намного легче будет бороться вместе, а не поодиночке.

4. Определите точное местоположение выявленного объекта (стройки) на публичной кадастровой карте: https://pkk5.rosreestr.ru/ для того, чтобы выяснить номер кадастрового участка и указать его в заявлении.

Можно самостоятельно установить собственника (арендатора) земельного участка, на котором происходит нарушение. Сделать это можно двумя способами:

— направить запрос на предоставление соответствующей информации в районную (городскую администрацию), сославшись на статью 8 ФЗ РФ от 9 февраля 2009 г. N 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»;

— заказать кадастровый паспорт земельного участка в Росреестре — сделать это можно в любом МФЦ (правда, это платная услуга).

5. Подготовьте заявления в прокуратуру, Росприроднадзор или министерство природных ресурсов и экологии Тульской области (в зависимости от «подведомственности» водоема). Пишите сразу в два ведомства, так как проверка Росприроднадзора или инспекторов министерства должна согласовываться с прокуратурой. Так вы выиграете время!

Специалисты также советуют переводить нарушение из природоохранной плоскости в плоскость земельного правонарушения.

Даже если природоохранная прокуратура региона в ходе проверки на местности подтвердит перегораживание береговой полосы, то в лучшем случае дело закончится предписанием о сносе забора и небольшим штрафом. Если же по результатам проверки будет выявлен факт самовольного захвата земельного участка (для таких проверок прокуратура обычно привлекает специалистов Росреестра), то в этом случае прокуратура скорее всего подаст в суд исковое заявление об освобождении береговой полосы и выиграет его.

На сайте http://openbereg.ru вы можете найти раздел «Как бороться с захватом берега», содержащий образец письма в прокуратуру и раздел «Образец жалоб».

Приватизация участков в пределах береговых полос после 2006 года была запрещена после принятия новой редакции Водного кодекса РФ (и запрещена до сих пор). На участках береговых полос, которые были оформлены в собственность до 2006 года, уже действует публичный сервитут.

Сервитут — когда собственник земельного участка не может препятствовать проходу или проезду иных лиц через его объект частной собственности.

Несмотря на то, что сервитуты должны действовать на всех участках береговых полос, которые были оформлены в собственность до 2006 года, явление это не частое. Их нужно устанавливать.

В зависимости от статуса реки сервитут может устанавливаться как на уровне федерального правительства, так и путем принятия акта органа местного самоуправления.

Однако без вашей личной инициативы это вряд ли произойдёт, потребуется обращение (желательно коллективное) от лиц, желающих использовать сервитут, после чего будут проведены публичные слушания по данному вопросу, на котором будет принято окончательное решение. Ну, а в случае отказа администрации установить сервитут или вообще рассмотреть ваше обращение всегда остаётся возможность обжаловать такие действия в судебном порядке.

А что же с пляжами?

Всё то же самое! Установление ограничений или дополнительных условий для доступа граждан к водным объектам общего пользования (пляжи к ним относятся) является недопустимым.

Конкретные запреты и ограничения в отношении использования водных объектов общего пользования (в том числе и запрет на купание) могут быть введены только органами власти или местного самоуправления, но никак не в «частном порядке». Причем при установлении подобного запрета, он будет распространяться на всех лиц, без исключения.

Установленный на пляже шлагбаум может служить для них лишь обозначением границ. Но никак не перегораживать доступ к воде!

Кстати, подъезжать на машине к водному объекту вплотную нельзя, а вот пешком на берег — пожалуйста!

Правда, есть и другая сторона медали. Иногда, после того, как предприниматели после многочисленных жалоб жителей снимают заграждение и освобождают пляж, он быстро замусоривается. А уборка данных территорий — обязанность администрации, которая не справляется с поставленной задачей в срок.

Более подробно вы можете почитать здесь: http://otpb.com.ru/content/o-prave-dostupa-na-plyazh-chto-delat-esli-ne-puskayut

Советую отличное пособие, в котором описаны различные механизмы защиты экологических прав (касаемо не только захвата водных берегов): http://ecamir.ru/experts/Kak-zaschitit-svoi-ekoprava-prakticheskoe-posobie-dlya-nachinayuschih-aktivistov.html («Как защитить свои экоправа: практическое пособие для начинающих активистов»).

Я также рекомендую сайт одного из общественных движений, которое активно борется с захватом берегов — движения «Открытый берег», http://openbereg.ru. Движение «Открытый берег» создало карту захвата берегов, которую предлагается заполнять коллективными усилиями, ссылку на карту вы также найдете на их сайте.

Пример успешного исхода борьбы против захватов берегов: http://sinedra.livejournal.com/11257.html

При написании статьи использовались материалы с сайта движения «Открытый берег» и экспертной колонки Зеленого Движения России «ЭКА».