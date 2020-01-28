Магазины без упаковки, сумки из баннеров: как живёт экобизнес в России

Всё чаще на улицах можно увидеть людей, идущих с авоськами и пьющими воду из многоразовой бутылки. Экоориентированных граждан становится всё больше и, соответственно, больше запросов на «зелёные» товары и услуги. Теперь люди при походе в магазин не ограничиваются красивой рекламой и манящими ценами, их интересует состав, срок годности и даже упаковка товара.

Спрос порождает предложение. Именно поэтому в городах стали появляться магазины без упаковки, магазины натуральной косметики и бытовой нехимии, частный бизнес, связанный с переработкой отходов и многое другое.

И сегодня я хотела бы рассмотреть самые интересные, на мой взгляд, стартапы в сфере «зеленых» товаров и услуг, которые есть в России:

Магазины без упаковки

С недавнего времени в разных регионах стали появляться точки, в которых еда, косметика и даже бытовая химия продается без упаковки. Крупы на развес, гель для душа в свою тару, многоразовые товары — среди ассортимента можно найти всё что угодно. Главный принцип — нет одноразовым пакетам!

Товары взвешивают либо в тару покупателя, либо в упаковку, которую предоставляют магазины. Закупка же происходит большими партиями в упаковке, которую можно сдать на переработку, или владельцы напрямую договариваются с поставщиками об оборотной таре.

На данный момент таких магазинов по всей России около 50-ти, из них 15 работают в оффлайн-режиме:

ПЕТРОЗАВОДСК

«Магазин без упаковки»

Это первый магазин «без упаковки» в России. Был открыт в августе 2017 года Любовью Сорокиной при поддержке ее мужа.

Товар отпускается в тару покупателя, либо в бумажные пакеты, либо в бесплатные баночки, которые потом возвращаются в магазин. Можно и заказать товары на дом. Доставка осуществляется либо в бумажных пакетах, либо в таре магазина, которую потом необходимо вернуть.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

«Покупай правильно»

«B12 ZERO WASTE»

«FreeDom»

Магазин «Крупа»

«NO PLASTIC ITS FANTASTIC»

В этом магазине также можно найти сережки, брошки и даже плитку из переработанного пластика!

МОСКВА

«ZeroWasteShop.Moscow»

«Котомка»

Пространство «Котомка» объединило в себе Zero Waste магазин, кофейню, винтаж и лекторий!

Магазин веганских товаров без упаковки «ТОЧКАНОЛЬ»

БИЙСК

«Развесная лавка»

ТОМСК

«Два лимона»

«Мы гордимся, что у нас можно купить ванилин и лимонную кислоту на развес!»

ТЮМЕНЬ

«Пакета нет»

САРАТОВ

«Pure Land»

СОЧИ

«Без упаковки. Сочи»

У них также можно приобрести почтовые открытки, деньги от продажи которых пойдут на строительство центра по спасению дельфинов!

ИЖЕВСК

«Запасливая белка»

Многоразовые мешочки

Сейчас почти в каждом городе есть либо проект, либо конкретные люди, шьющие многоразовую альтернативу пакетам, — экомешочки (еще их называют «фруктовки»). Многие подобные инициативы объединены самым большим сообществом в интернете «Экомешочки вместо пакетов». Там вы найдете готовые изделия, мастеров из разных городов (в том числе и из Тулы), а также мастер-классы и советы по пошиву и использованию многоразовых альтернатив.

В этом направлении выделяется социально-экологический проект «Авоська дарит надежду», запущенный в далеком 2010 году. Авоськи можно приобрести как в магазинах-партнерах, так и через их аккаунт в инстаграме. Помимо того, что этот проект имеет экологическую направленность, он ещё и решает социальную задачу — шьют такие мешочки незрячие и глухие люди, а также люди с проблемами опорно-двигательного аппарата, которые получают зарплату за выполненную работу.

Подобный проект также был запущен в Санкт-Петербурге экоблогером Алексеем Чистопашиным. Экомешочки шьют подопечные благотворительной организации «Ночлежка», а материал — ненужную органзу, тюль и шнурочки берут в благотворительном магазине «Спасибо!». У этого проекта сразу тройной эффект: бездомные получают зарплату за выполненную работу, многоразовые мешочки спасают планету, а тканям даётся вторая жизнь.

«Я сразу понял: это живой проект, надо идти и делать. Это отличный способ совместить благотворительность, социальную ответственность и экологичный образ жизни», — говорит Алексей Чистопашин.

Экомода

Экомода уже давно захватила умы человечества, ведь производство одежды наносит колоссальный урон окружающей среде: выбросы CO2 текстильной промышленностью превысили аналогичный показатель у отраслей морских перевозок и международных перелетов вместе взятых. Конечно, дело совсем не в одежде (нам же нужно в чем-то ходить!), а в том, из каких материалов она сделана и с какой периодичностью мы посещаем магазин за очередной кофтой, платьем, штанами или обувью. Производители одежды с каждым годом увеличивают скорость обновления гардероба и сегодняшние тренды становятся мусором завтра.

Чтобы хоть как-то решить эту проблему, в России появляются различные экоинициативы. Здесь мне бы хотелось отметить сразу три проекта:

А) Проект «POLYARUS».

Это бренд, «дающий» вторую жизнь вещам, которые мы привыкли выкидывать на помойку. Среди материалов — автомобильные и велосипедные камеры, рекламные баннеры и ремни безопасности. Именно из них делают долговечные и практичные рюкзаки, клатчи, сумки и аксессуары. Вы посмотрите, как стильно смотрятся такие изделия на моделях!

Материал Саша Полярус (основательница бренда) берёт в авто- и веломастерских, шиномонтажах; баннеры остаются после различных мероприятий. Отдать вторсырье может и любой желающий.

Тема, кстати, очень актуальна для любых фирм, занимающихся организацией мероприятий! «Баннеры — однодневки», к сожалению, вечный атрибут тульских фестивалей, концертов и свадебных торжеств.

Б) Проект «UtiStyle»

Новосибирский эколог (разработчик инновационных материалов на основе твердых техногенных отходов) Вероника Кальнеус запатентовала технологию, позволяющую перерабатывать пластик в гипоаллергенный материал, из которого она изготавливает различные аксессуары.

В их основе — глянцевая упаковочная бумага, фантики от конфет и другие блестящие обертки. В сборе материала ей помогают местные экоактивисты. При производстве изделий используется минимальное количество воды, отсутствуют выбросы в атмосферу, материал может быть многократно переработан без потери качества.

Правда, стоимость таких изделий больше подходит для гламурных девушек, которые особо и не задумываются об экологии. За одну такую сумку придется заплатить 10800 рублей.

Помимо аксессуаров Вероника делает одежду из натуральных материалов с минимальным использованием красителей. Кстати, свою первую коллекцию она продемонстрировала весной 2018 года на Mercedes Fashion Week в Москве.

К сожалению, спрос на такую одежду и аксессуары небольшой, а рук как всегда не хватает, поэтому производство пока небольшое.

В) Проект «Kofesumka»

Автор проекта — Анна Кислицына использует технологию апсайкл — новое прочтение старых вещей. Все элементарно — за основу берутся использованные мешки из-под кофе, которые впоследствии превращаются… в уникальные рюкзаки, клатчи, сумки и различные аксессуары. Каждое изделие уникально и неповторимо!