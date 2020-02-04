Экобизнес по-тульски

В прошлой статье я делилась самыми интересными, на мой взгляд, российскими бизнес-идеями в сфере «зеленых» товаров и услуг. Давайте поговорим о Туле, ведь и у нас в городе есть экологические инициативы, имеющие под собой коммерческое основание. Таких проектов пока немного, но их наличие уже радует неравнодушных людей. Я пообщалась с руководителями и выяснила, что их вдохновляет, какие товары чаще всего покупают туляки, и с какими проблемами они сталкиваются в ходе своей деятельности.

Все бизнес-проекты в сфере тульских «зеленых» товаров и услуг можно разделить на следующие блоки: питание, косметика и бытовая нехимия, многоразовые вещи.

ПИТАНИЕ

До недавнего времени таких точек по Туле насчитывалось около 10. К сожалению, половина из них закрылась — незавидная участь настигла магазины «Зелёный Остров», «ОднаЛюбовь», «POLZA» и экомаркет «МЯТА».

На плаву осталась только сеть магазинов правильного питания «Eco-store» и сеть магазинов продуктов для здорового питания «ВкусВилл».

Но писать я буду не о них, а об очень интересном региональном проекте — тульской компании «Боб и Орех», производителе этичных белковых продуктов.

Основателями являются две прекрасных девушки — Наталья Сафонова и Татьяна Лебедева. Они знают на зубок полезные свойства товаров, влюблены в свое дело и интересуются темой экологии. Решились на открытие своего дела в 2017 году достаточно легко.

«Очень хотелось натуральных качественных соевых продуктов, которых в Туле не было, и решение пришло само собой…», — делится Татьяна, соосновательница проекта.

Их ассортимент широк: соевое молоко, ореховое молоко, тофу и йогурты.

Кстати, в 2018 году компания «Боб и Орех» выиграла в номинации «Открытие года» в рамках конкурса «Молодой предприниматель».

На мой вопрос о том, готовы ли туляки полностью перейти на натуральные продукты, Татьяна ответила:

«На любые серьезные изменения нужно время. Старые пищевые привычки укреплялись в сознании людей не одно поколение. Но в любом случае нет ничего невозможного, было бы желание».

МНОГОРАЗОВАЯ АЛЬТЕРНАТИВА

В Туле можно не только вкусно и полезно питаться, но и переходить на многоразовые товары и даже покупать косметику без упаковки. Сейчас активно продолжают свою работу два тульских проекта — «ЭкоТула» и онлайн-магазин «Zerowaste_universe_ru».

«ЭкоТула» — это группа вконтакте, которую ведёт тульская рукодельница Алла Макарова. На заказ она шьет многоразовые бахилы, авоськи и сумки.

Алла не только мастерит, но и активно двигает в массы тему экологичной альтернативы одноразовым вещам. Так, в рамках проекта «Экодвор» она руководит площадкой, где показывает жителям многоразовые вещи и рассказывает о том, что это не так страшно, как кажется на первый взгляд.

«К сожалению, многие не готовы к переходу на многоразовую альтернативу, — рассказывает Алла. — Не хватает социальной рекламы, магазины не заинтересованы в продвижении экологичного вида упаковки; люди не верят, что у нас должным образом будет организован раздельный сбор отходов. Ну и за окном 21 век! Мы живем в таком ритме, что ничего не успеваем — нам проще купить готовое блюдо и разогреть его дома, чем думать, что приготовить. Вот и получается, что в мусорное ведро летят коробки от готовых салатов, упаковки от пельменей и тому подобное… Конечно, в таком „режиме“ всё заполонило одноразовое».

Начала свою деятельность Алла не так давно, когда была в декрете. Она познакомилась с девушкой, организовавшей группу «Экомешочки», поискала в Туле что-то подобное и поняв, что в городе никто этим не занимается, решила, что будет шить. В среднем, в месяц она изготавливала 20 мешочков и 2 пары бахил.

Причем охотнее всего туляки покупают авоськи неярких цветов, чтобы не привлекать лишнего внимания. Чаще всего к Алле обращаются люди, которые «в теме», они уже готовы к переменам и пытаются изменить мир вокруг себя.

После выхода из декрета у Аллы, к сожалению, остается не так много времени на любимое дело, но она его не бросает и верит, что изменить ситуацию к лучшему всё же получится:

«Мы уже сейчас начинаем менять разум людей, ведь с нас берут пример дети. Возможно, наши внуки будут жить на чистой планете, где нет одноразового пластика, а есть экологичные материалы, технологии и производства».

Алла верит, что когда люди осознают, сколько приносят домой мусора, а в Туле полноценно заработает система раздельного сбора отходов, тогда и будет набирать обороты многоразовая альтернатива…

Более подробную информацию о проекте можно найти в группе.

Тульский магазин «Zerowaste_universe_ru» представлен только в инстаграме. У них есть товары для жизни по принципу «ноль отходов»: экомешочки, экосумки, авоськи, бамбуковые трубочки и кружки и многое другое.

Ольга Чернецова, основательница магазина, делится:

«Я никогда не занималась прямым продвижением магазина. Он открыт не с целью продать больше, а в первую очередь как информационная площадка; еще хотелось предоставить тулякам, интересующихся темой экологии, возможность получить полезные товары быстрее».

Решилась на открытие магазина Ольга не сразу. Как она же сама замечает, это был выход из зоны комфорта. Мысли о переходе в офлайн-режим её, конечно, посещали (ведь в Туле нет ни одной подобной точки!). Но в связи с большим количеством других, более приоритетных для неё экологических проектов, на данный момент магазин живёт своей жизнью.

На вопрос о том, почему люди вообще покупают одноразовую альтернативу, Ольга ответила следующее:

«Много известных личностей транслирует в своих социальных сетях „экологическую“ позицию и необходимость перемен, а лидеры мнений всегда способствовали более скорым продвижениям в различных областях. Экология не стала исключением. К тому же многие приходят к пониманию, что перемены нужно начинать с себя, со своего отношения к окружающей среде, контроля потребления и изменения собственных привычек. А уже потом спрашивать с других».

Аккаунт в инстаграме: @Zerowaste_universe_ru

КОСМЕТИКА И БЫТОВАЯ ХИМИЯ

Натуральную косметику и экологическую бытовую химию в Туле можно найти даже на прилавках супермаркетов! Правда, сделать это нелегко — такая продукция встречается в небольших количествах, а отличить её от псевдонатуральной не каждый может. Выход один — идти в специализированные магазины. В Туле таких три: «Зелёнка», «ШАЛЕ» и «Olio».

Я пообщалась с Жанной Литвиновой, владелицей первого в Туле магазина натуральной косметики, которая помимо своей основной деятельности активно участвует в различных экологических проектах.

Любовь к натуральной косметике подтолкнула Жанну открыть свой магазин еще в 2015 году. Решилась она на это довольно легко: в городе не было подобных точек, да и мало людей знало, что это такое.

«Было очень интересно знакомить девушек с физиологичным уходом, — рассказывает Жанна. — Главная польза такой косметики — это отсутствие вредных для здоровья компонентов в составах и наличие полезных активов. Она должна помогать, а не нарушать работу организма. Наш иммунитет и так постоянно борется с нарушителями системы извне, так что не хочется усугублять всё это еще и косметикой с вредными ингредиентами. Они нам ни к чему».

Но к сожалению, Жанна не готова перейти на многоразовую (или оборотную) упаковку для косметики:

«Это негигиенично. В условиях магазина соблюдать стерильность нереально, а для натуральной косметики это важно, так как там используются совершенно другие консерванты. Это всё же не тот сегмент, который предполагает такой способ».

С этой точкой зрения я бы поспорила, в России существует уже более десятка магазинов без упаковки, в которых продается натуральная косметика и экологическая бытовая химия. Примеры подобных точек вы найдете в моей предыдущей статье.

Все «зелёные» точки Тульской области (магазины, перерабатывающие предприятия, проекты и тому подобное) можно найти на «экологическом» путеводителе kapoosta.ru, запущенном Зелёным Движением России «ЭКА».