В чем польза омега-3 и витаминов группы В
Мы публикуем заключительную часть разговора с терапевтом поликлиники «Вирмед» Юлией Дубровиной о витаминах. Предыдущие выпуски можно прочесть здесь и здесь.
Юлия Дубровина
А еще Омега-3 – один из главных борцов с болезнью Альцгеймера, уменьшает гибель нейронов, предупреждает старческое слабоумие.
Наиболее важные составляющие Омега-3:
- альфа-линоленовая кислота (АЛК),
- эйкозапентаеновая кислота (ЭПК)
- докозагексаеновая кислота (ДГК).
Для поддержания здоровья человеку особенно нужны две последние. Причем детям наиболее важна ДГК, а взрослым – ЭПК. Поэтому при выборе добавок Омега-3 обращайте внимание на соотношение этих кислот.
Основной источник Омега-3 – жирные сорта рыбы, поэтому ее нужно добавлять в рацион минимум два раза в неделю. Также в меньшем количестве Омега-3 содержится в семенах льна, грецких орехах и говядине.
Витамин B6 – рабочая лошадка в организме, так называемый витамин без особых примет, который влияет на сотни различных процессов в течение дня.
B6 участвует в метаболизме белков, жиров и углеводов, важен для аминокислотного обмена и построения костно-суставной системы, кожи, связок. Витамин также благотворно влияет на гормональный фон у женщин и помогает легче пережить «критические дни». А еще он участвует в синтезе серотонина, помогает справиться с депрессией и переживать стресс.
B6 участвует в производстве нейромедиаторов и нормализует работу нервной системы, cпособствует продуцированию лимфоцитов, участвует в образовании гемоглобина и борется с выпадением, жирностью и тусклостью волос.
При недостатке витамина B6 появляется сухость кожи головы и лица, чрезмерная раздражительность, усталость и сонливость, а также появляются трещинки на губах и в уголках рта.
50-60% B6 вырабатываются кишечной микрофлорой. Он встречается в рыбе, говяжьей печени, мясных субпродуктах, зелени, овощах, кукурузе, злаковых и бананах. Витамин быстро усваивается, но его избыток быстро выводится, так что передозировка невозможна.
Фолиевая кислота была выделена из листьев шпината, а главный ее источник – зеленые листовые овощи. Это необходимый витамин для беременных и тех, кто готовится к зачатию, а также он благотворно влияет на развитие плода. А еще витамин B9 – хороший антидепрессант, помогает улучшить эмоциональное состояние и справиться с депрессией. Повышает настроение, что особенно важно при ПМС и климактерических изменениях. Уменьшает риски развития рака груди у женщин. Обеспечивает адекватную работу эндокринной системы, положительно влияя на обменные процессы, препятствует набору веса.
Этот витамин – пища для мозга, он необходим для здоровья нервной системы, синтеза ДНК и формирования кровяных клеток. Даже небольшой недостаток может привести к снижению умственных способностей, концентрации внимания и хронической усталости в любом возрасте. При большом недостатке провоцирует появление болезни Альцгеймера. Наибольшее количество B12 содержится в продуктах животного происхождения, так что часто с дефицитом сталкиваются вегетарианцы.
Вместе с витамином В9 участвует в метаболизме гомоцистеина, что важно для предотвращения развития сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта у мужчин и женщин любого возраста. Однако передозировка нежелательна.
Так что лучше, если источником витамина будут натуральные продукты животного происхождения, а если потребуется дополнительный источник витамина В12, то приветствуется умеренность в его приеме.