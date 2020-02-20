В чем польза омега-3 и витаминов группы В

Мы публикуем заключительную часть разговора с терапевтом поликлиники «Вирмед» Юлией Дубровиной о витаминах. Предыдущие выпуски можно прочесть здесь и здесь.

Омега-3

Юлия Дубровина – Прошли времена, когда все жиры считались вредными. Научные исследования доказали, что полезные жиры являются частью клеточной оболочки, страхуют нас от болезней сердца, активизируют умственную деятельность, чистят сосуды от плохого холестерина и даже помогают худеть.

А еще Омега-3 – один из главных борцов с болезнью Альцгеймера, уменьшает гибель нейронов, предупреждает старческое слабоумие.

Наиболее важные составляющие Омега-3:

альфа-линоленовая кислота (АЛК),

эйкозапентаеновая кислота (ЭПК)

докозагексаеновая кислота (ДГК).

Для поддержания здоровья человеку особенно нужны две последние. Причем детям наиболее важна ДГК, а взрослым – ЭПК. Поэтому при выборе добавок Омега-3 обращайте внимание на соотношение этих кислот.

Основной источник Омега-3 – жирные сорта рыбы, поэтому ее нужно добавлять в рацион минимум два раза в неделю. Также в меньшем количестве Омега-3 содержится в семенах льна, грецких орехах и говядине.

Витамин B6

Витамин B6 – рабочая лошадка в организме, так называемый витамин без особых примет, который влияет на сотни различных процессов в течение дня.

B6 участвует в метаболизме белков, жиров и углеводов, важен для аминокислотного обмена и построения костно-суставной системы, кожи, связок. Витамин также благотворно влияет на гормональный фон у женщин и помогает легче пережить «критические дни». А еще он участвует в синтезе серотонина, помогает справиться с депрессией и переживать стресс.

B6 участвует в производстве нейромедиаторов и нормализует работу нервной системы, cпособствует продуцированию лимфоцитов, участвует в образовании гемоглобина и борется с выпадением, жирностью и тусклостью волос.

При недостатке витамина B6 появляется сухость кожи головы и лица, чрезмерная раздражительность, усталость и сонливость, а также появляются трещинки на губах и в уголках рта.

50-60% B6 вырабатываются кишечной микрофлорой. Он встречается в рыбе, говяжьей печени, мясных субпродуктах, зелени, овощах, кукурузе, злаковых и бананах. Витамин быстро усваивается, но его избыток быстро выводится, так что передозировка невозможна.

Витамин B9

Фолиевая кислота была выделена из листьев шпината, а главный ее источник – зеленые листовые овощи. Это необходимый витамин для беременных и тех, кто готовится к зачатию, а также он благотворно влияет на развитие плода. А еще витамин B9 – хороший антидепрессант, помогает улучшить эмоциональное состояние и справиться с депрессией. Повышает настроение, что особенно важно при ПМС и климактерических изменениях. Уменьшает риски развития рака груди у женщин. Обеспечивает адекватную работу эндокринной системы, положительно влияя на обменные процессы, препятствует набору веса.

Витамин B12

Этот витамин – пища для мозга, он необходим для здоровья нервной системы, синтеза ДНК и формирования кровяных клеток. Даже небольшой недостаток может привести к снижению умственных способностей, концентрации внимания и хронической усталости в любом возрасте. При большом недостатке провоцирует появление болезни Альцгеймера. Наибольшее количество B12 содержится в продуктах животного происхождения, так что часто с дефицитом сталкиваются вегетарианцы.

Вместе с витамином В9 участвует в метаболизме гомоцистеина, что важно для предотвращения развития сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта у мужчин и женщин любого возраста. Однако передозировка нежелательна.

Так что лучше, если источником витамина будут натуральные продукты животного происхождения, а если потребуется дополнительный источник витамина В12, то приветствуется умеренность в его приеме.