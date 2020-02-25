Общее дело. Что нужно знать о раке крови?

В феврале сразу две даты посвящены борьбе с онкологическими заболеваниями. 4 февраля отмечается Всемирный день борьбы с раковыми заболеваниями. 15 февраля обозначен в календаре как Международный день детей, больных раком.

Эти даты призывают людей не бояться разговаривать о раке и лишний раз информируют общество о том, как стремительно развивается наука и каких невероятных результатов ей удалось достичь за последние несколько десятилетий. И еще о той роли, которую каждый человек может сыграть в борьбе с этим заболеванием.

Революционный прорыв

Самое распространенное онкологическое заболевание среди детей – рак крови или лейкемия, лейкоз. Еще в конце 80-х в Советском Союзе статистика детской смертности от лейкоза достигала катастрофического показателя – до 90%. Отечественная онкогематология сильно отставала от мировой, которая, благодаря инновационному для того времени протоколу BFM, признанному золотым стандартом лечения лейкоза, смогла добиться уровня выживаемости свыше 70%.

Следующие 30 лет сотрудничества российских онкологов с западными специалистами (которое стало возможным после распада СССР), а также автономной работы над разработкой уникальной собственной программы по борьбе с лейкозами «Москва-Берлин», дали революционный результат: сегодня доля спасенных от лейкоза детей составляет уже более 80%. Это значит, что как минимум восемь из десяти детей выздоравливают и продолжают жить.

80% – очень высокий показатель, но, к сожалению, недостаточный для того, чтобы можно было с уверенность сказать – рак крови больше не опасен.

Чтобы достичь максимального уровня выживаемости, нужно, чтобы каждый ребенок при малейшем подозрении на онкогематологическое заболевание мог как можно быстрее получить правильный диагноз. Ведь специфика заболевания такова, что дети, заболевшие раком крови, крайне подвержены воздействию присоединенных инфекций. Чем дольше болеет ребенок, тем выше риск инфицирования. И поэтому шанс на спасение напрямую зависит от того, насколько быстро и точно будет проведена диагностика и назначен соответствующий маршрут лечения.

Но возможность провести быстрый и точный анализ есть не всегда. Далеко не все региональные больницы оснащены лабораториями и оборудованием необходимого уровня. В таких случаях требуется срочная пересылка анализов из региона в федеральные медицинские центры, которую не каждый родитель может оплатить.

В этих (и не только) случаях на помощь приходят благотворительные фонды.

Наши дети

В нашем городе есть детская областная клиническая больница. Недавно на ее территории открылся новый современный изоляционно-диагностический корпус, в пространство которого было переведено отделение онкологии, гематологии и химиотерапии. Маленькие пациенты, проходящие в стационаре длительное лечение, вместе с родителями переехали в индивидуальные одно-двухместные палаты.

Новые условия пребывания должны в том числе повлиять и на показатели лечения. Наличие климат-контроля и автономной вентиляции, отдельной санитарной комнаты позволяет обеспечить наибольшую стерильность и максимально снизить риск инфицирования. Но есть один нюанс. Полный курс выздоровления от лейкоза занимает срок до двух лет, полгода из которых длится интенсивное лечение в стационаре.

И какими бы современными и технологичными не были бы палаты, их «убранство» далеко от домашнего уюта и тепла, с которыми детям приходится расстаться.

Но детям, находящимся на лечении, очень важно, чтобы их окружала дружелюбная, а не казенная среда. Это помогает им справиться со страхом и стрессом, что в значительной степени способствует выздоровлению.

Невидимый фронт

С 2016 года с больницей плотно сотрудничает Благотворительный фонд тяжелобольным детям «ЖИВИ». Организация закупает высокотехнологичное оборудование для лечения детей с онкогематологическими диагнозами. Но деятельность Фонда не ограничивается этим «базовым пакетом» помощи. Фонд превращает детские палаты в комфортные комнаты, способствует тому, чтобы дети даже в таких условиях весело и интересно проводили время, продолжали учиться.

Одним из недавно запущенных проектов Фонда «ЖИВИ», для которого сейчас открыт сбор средств, является благоустройство больничной территории. Потому что для выздоравливания детей яркая многофункциональная игровая площадка, ухоженный сквер и спортивный комплекс для занятий по лечебной физкультуре на свежем воздухе важны не менее, чем своевременная медицинская помощь.



Рисунок Сергея Тимченко.

Поддержка благотворительности способствует не только делу конкретной помощи заболевшим детям, но и развитию науки в целом. Потому что все достижения последних трех десятилетий в области онкогематологии, все научные открытия стали возможны исключительно благодаря тому, что их финансирование в значительном объеме поддерживается частными меценатами и благотворительными организациями – от системного спонсорства научных исследований и заканчивая точной и своевременной диагностикой. Сегодня онкогематология развивается реактивными темпами, и до того дня, когда можно будет сказать, что рак крови побежден, осталось совсем немного.



Текст: Елена Дубикова.

Фото: Алиса Дробилко.