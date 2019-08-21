Мифы об ЭКО и бесплодии

Темы лечения бесплодия и ЭКО – одни из самых щепетильных. Но при этом с каждым годом они волнуют все больше пар. Оспариваем самые распространенные заблуждения вместе с врачом.

О самых популярных мифах рассказывает врач-репродуктолог, кандидат медицинских наук и заведующая отделением вспомогательных репродуктивных технологий в тульской клинике «Мать и дитя» Ангелина Чибисова.

Миф №1. Бесплодие вылечит гинеколог

Ангелина Чибисова – В женской консультации или частной клинике мало инструментов для лечения бесплодия. Поэтому если у пары не получается забеременеть, ей нужно обращаться к репродуктологу. Это новая медицинская специальность, которая занимается исключительно вопросами лечения бесплодия. Кстати, во многих случаях врач-репродуктолог способен помочь, не прибегая к процедуре ЭКО.

Миф №2. ЭКО только для тех, «кому за...»

– По статистике, в Тульской области, как и в среднем в России, примерно 20% и мужчин, и женщин репродуктивного возраста (15-49 лет) испытывают трудности с тем, чтобы стать родителями.

В паре, где женщина старше 35 лет, врачи рекомендуют после полугода самостоятельных попыток забеременеть обоим партнерам пройти обследование на выявление причины бесплодия. Супругам 18-35 лет необходимо задуматься о проверке своего репродуктивного потенциала после одного года неудачных попыток зачатия естественным путем.

Возрастные изменения женской половой системы, а именно снижение числа здоровых яйцеклеток, – лишь одна из причин постановки диагноза «бесплодие».

Часто заболевания, которые влияют на способность к зачатию у обоих супругов, связаны также с хроническими или врожденными заболеваниями (гормональными нарушениями, кистами, варикоцеле), воспалительными процессами, последствиями оперативных вмешательств или генетикой.

Миф №3. «Дети из пробирки» слабые и часто болеют

– Дети, появившиеся на свет в результате ЭКО, ничем не отличаются от детей, зачатых естественным образом. И в том, и в другом случае в оплодотворении участвуют половые клетки родителей или доноров – яйцеклетка (ооцит) и сперматозоид. Эмбрион переносится в матку, в которой растет и развивается. Отличие лишь в том, что процесс оплодотворения протекает не в теле женщины, а вне его – в пробирке или чашке Петри.

Представления о слабом здоровье детей, зачатых в результате процедуры ЭКО, появились 20-25 лет назад, на этапе становления метода, когда женщинам имплантировали много эмбрионов одновременно. В результате часто развивались многоплодные беременности, которые нередко заканчивались преждевременными родами и рождением недоношенных детей. Современная медицина помогает избежать этих проблем.

Миф №4. Гормональная стимуляция «убивает» здоровье

– В естественном цикле в яичниках созревает одна-две яйцеклетки. Проведение гормональной стимуляции при ЭКО направлено на то, чтобы увеличить их число до 10-20. Такое количество ооцитов не способно серьезно уменьшить общий жизненный запас яйцеклеток и не влияет на раннее наступление менопаузы. Чтобы не нарушать гормональный баланс, стимуляция проходит под контролем репродуктолога.

Миф №5. ЭКО – очень болезненная процедура

– Забор ооцитов из яичников проводят в виде пункции (прокола) под анестезией. После пункции, кроме ощущений, сопровождающих выход из наркоза, женщина может испытывать кратковременный дискомфорт, сравнимый с болью при менструации. Последующее подсаживание эмбриона в матку проходит безболезненно.

Миф №6. В Туле не умеют нормально делать ЭКО

– Современные клиники используют схожие протоколы, технологии и методы вне зависимости от того, в какой точке земного шара они расположены. Важную роль играют:

оборудование, особенно наличие и оснащение собственной эмбриологической лаборатории;

квалификация и актуальность знаний специалистов;

качество лекарств и расходных материалов.

Миф №7. ЭКО – это дорого

– ЭКО – дорогостоящая процедура, цена которой в Туле варьируется в среднем от 120 000 до 200 000 рублей. Но с 2015 года по решению Правительства РФ ЭКО стало доступно по полису ОМС и направлению лечащего врача.

В Тульской области ежегодно выделяются средства на 500 попыток ЭКО. Право на бесплатное ЭКО доступно парам независимо от того, состоят ли они в официальном браке.

Фото из архива Myslo.