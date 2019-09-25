Он и она: как сохранить качество жизни надолго

В современном мире, где каждый второй сидит на диете, а стресс – неотъемлемая часть жизни многих, следить за здоровьем половой системы просто необходимо. Как для мужчин, так и для женщин – это залог долголетия и хорошего самочувствия.

Дело в том, что нарушение функции половых органов может не только отзываться болью или дискомфортом, но в случае с женским здоровьем может привести и к гормональному сбою. А от него зависит и внешний вид, и голос, состояние кожи, волос и многое другое.

Ольга Данилина – Сегодня многие женские болезни «помолодели». Если раньше, например, онкология считалась преимущественно болезнью уже возрастных женщин, то сейчас этот диагноз ставится и 20-летним пациенткам, – рассказывает акушер-гинеколог Отделенческой больницы на станции Тула ОАО «РЖД» Ольга Данилина. – Спровоцировать развитие онкопатологии может, в том числе, и вирус папилломы человека. Поэтому важно регулярно проходить профилактические осмотры.

Одна из самых частых проблем, с которыми сталкиваются более половины пациенток, – нарушение менструального цикла. Его могут спровоцировать не только резкая потеря веса и стресс, но и различные воспалительные процессы. Причин может быть много, поэтому надо в каждом случае проводить обследование.

– Любую болезнь легче вылечить на ранней стадии, если же воспаление перешло в хроническую форму, то последствия могут быть весьма серьезными. Каждая женщина должна регулярно посещать гинеколога, сдавать анализы, проходить осмотры у маммолога. Помимо этого надо самостоятельно следить за здоровьем, не сидеть на монодиетах, вести активный образ жизни, не иметь много половых партнеров либо использовать барьерные средства контрацепции.

Неурядицы, эмоциональные переживания в семье и на работе ведут к хроническому стрессу у представителей обоих полов. Многие мужчины не задумываются о том, что за своим здоровьем нужно следить, пока не проявляются симптомы заболеваний половой системы. Например, у мужчин проявляется постоянный спазм сосудов полового члена, и результат этого – нарушение потенции. От стресса снижается и иммунитет, возникают воспаления в предстательной железе, яичках и других важных для мужчин органах. Достаточно распространены и заболевания мочеполовой системы, в том числе мочекаменная болезнь.

Александр Джабаров – Нередко пациенты обращаются с такими диагнозами, как аденома простаты или приступ почечной колики, что часто является показанием к срочному вмешательству, – пояснил врач уролог-онколог НУЗ «Отделенческая больница на ст. Тула ОАО «РЖД» Александр Джабаров. – Наряду с малоинвазивными методами лечения часто проводятся и операции открытым доступом. Современная медицина легко справляется и с таким серьезным заболеванием, как опухоль мочевого пузыря. При его удалении формируется мочевой резервуар из участка тонкой кишки, то есть создается искусственный мочевой пузырь, что позволяет мочиться естественным путем.

С моей точки зрения, самой тяжелой группой пациентов являются больные с запущенными тазовыми опухолями (пациенты с заболеваниями прямой кишки, мочевого пузыря, тела и шейки матки). Для них операция эвисцерации (полного удаления) тазовых органов является единственным шансом на выздоровление. За последний год нами были проведены две такие операции с положительным эффектом. Хочу сказать пациентам, что диагноз опухоль, даже если это распространенная опухоль, – не приговор. Большей части этих пациентов мы можем оказать квалифицированную помощь и сохранить жизнь.