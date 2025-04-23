Боль в кисти из-за компьютера: как распознать туннельный синдром?

Что такое туннельный синдром запястья, рассказала Наталья Суворинова, кандидат медицинских наук, доцент кафедры неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики имени академика Л. О. Бадаляна Института нейронаук и нейротехнологий Пироговского Университета Минздрава России

Наталья Суворинова Туннельный синдром запястья (карпальный синдром) — это симптомокомплекс в виде чувствительных, двигательных и вегетативных нарушений, который развивается в результате сдавления сосудисто-нервного пучка в тоннеле запястного канала. Развивается вследствие сдавливания срединного нерва в туннеле под поперечной связкой запястья.

Кто в зоне риска?

Чаще от карпального синдрома (запястный туннельный синдром) страдают женщины, так как у них анатомически более узкий запястный канал. А еще — представители профессий, связанных с многократным сгибанием и разгибанием кисти — музыканты (пианисты, скрипачи, виолончелисты), спортсмены (теннисисты, баскетболисты), маляры, плотники, офисные служащие (работа за клавиатурой компьютера).

У женщин синдром встречается в 1,5 случаях на 1000, у мужчин — 0,5 на 1000.

Каковы симптомы?

Боль во время движения, чувство онемения, покалывание, ощущение прохождения электрического тока, жгучая боль, снижение мышечной силы, ограничение движений, в тяжелых случаях — атрофии по типу «когтистой лапы».

Распознать и лечить карпальный синдром могут невролог или хирург. Заболевание выявляют на электронейромиографии (ЭНМГ), рентгенографии, КТ, МРТ нервного ствола, УЗИ сосудов кисти и участка поврежденного нерва.

При сдавлении нерва в запястном канале используют хирургический метод, устраняющий причину сдавления и увеличивающий диаметр канала.

Что делать, чтобы избежать туннельного синдрома в запястье?

Пригодятся упражнения на сгибание и разгибание кисти, вращение кисти, а также самомассаж, которые надо выполнять периодически во время работы.

Что делать, если заболело запястье

В домашних условиях для облегчения болевого синдрома использовать согревающий или фиксирующий бандажи, лучезапястный ортез, наносить обезболивающие гели и мази, использовать тейпирование.

Рекомендуется отрегулировать положение клавиатуры, чтобы не сгибать запястья во время работы.