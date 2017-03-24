Туберкулёз: что нужно знать?

24 марта — Всемирный день борьбы с туберкулёзом. О том, как человек заболевает туберкулёзом и почему важно делать прививки, «Слободе» рассказал главный специалист-фтизиатр министерства здравоохранения Тульской области Вячеслав Карнаухов.



Вячеслав Корнаухов

Кто в зоне риска

Туберкулёзом может заболеть любой человек независимо от возраста, пола, социального положения. Болеют не только наркозависимые и алкоголезависимые, но и социально благополучные люди. Это трудоголики, люди, переживающие частые глубокие стрессы, лица, страдающие хроническими заболеваниями, такими как сахарный диабет, полиартрит, заболевания желудочно-кишечного тракта и др. Все вышеперечисленные факторы ведут к снижению общего иммунитета. Даже переболев туберкулёзом один раз, можно заразиться другим видом этой болезни, и человеку придётся снова вести борьбу с этим недугом.

Анализ последних лет показывает, что в Тульской области идёт значительное улучшение показателей, характеризующих ситуацию по туберкулёзу.

За 2015 год в области зарегистрирован самый низкий за последние 20 лет показатель смертности от туберкулёза.

За счёт увеличения охвата населения профилактическими осмотрами туберкулёз стали выявлять чаще, в том числе и на ранних стадиях развития.

Сегодня Тульский областной противотуберкулёзный диспансер является современной клиникой для профилактики, лечения и диагностики всех форм туберкулёза взрослых и детей. Для этого в диспансере имеется всё необходимое оборудование, включая рентген-компьютерный томограф, аппарат для быстрого выявления микобактерий туберкулёза на жидких средах «Бактек» и аппарат для молекулярно-генетического метода определения устойчивых штаммов палочки Коха «Тэкан» (ПЦР).

Повышайте иммунитет!

24 марта 1882 года немецкий врач Роберт Кох объявил об открытии им возбудителя туберкулёза — микобактерии туберкулёза или палочки Коха. Бактерия Коха сохраняет жизнеспособность столетиями, а значит, человек сталкивается с ней ежедневно. К 30 годам 90% людей являются носителями туберкулёзной инфекции. Но быть носителем — не значит болеть. Риск заболевания туберкулёзом возникает при ослаблении иммунной системы. При падении иммунитета человек может заболеть туберкулёзом, возбудителем которого являются бактерии, попавшие в организм ещё в детстве!

Почему надо делать прививки

В последние годы многие молодые родители отказываются от прививок. Противотуберкулёзной прививкой является прививка БЦЖ, которая не защищает от заболевания туберкулёзом на 100%, но в случае заболевания гарантирует, что человек переболеет малыми формами туберкулёза. В случае отсутствия прививки возникает туберкулёз, поражаются несколько органов одновременно. Такой вид туберкулёза лечится тяжелее и с риском возникновения осложнений. Важно отметить и значимость туберкулиновых проб (проба Манту) для ранней диагностики туберкулёза в детском возрасте. Эта проба даёт возможность отслеживать тот момент, когда туберкулёзная палочка в организме ребёнка начинает делиться и накапливаться, что приведёт в конечном итоге к болезни. В случае увеличения пробы Манту ребёнка направляют на консультацию в противотуберкулёзный диспансер.

Консультацию фтизиатра нужно получить своевременно, не позднее двух недель с момента постановки пробы.

Одновременно с ребёнком обследуется и его взрослое окружение с целью исключения контакта ребёнка с больным туберкулёзом.

Проходите обследования!

Для выявления скрыто, незаметно протекающих начальных стадий туберкулёза проводят флюорографию детей с 15-летнего возраста. Оптимально в условиях эпидемического неблагополучия её следует проходить ежегодно. К сожалению, существует значительная часть населения, которая не делает флюорографию более 2-х лет. Именно у них и диагностируются далеко зашедшие и опасные формы туберкулёза.

А вы уверены, что здоровы сами? Когда в последний раз вы проходили флюорографию? Ваше здоровье в ваших же руках. Будьте внимательны к себе и своим близким, не игнорируйте профилактические осмотры и консультации врачей-фтизиатров.

Как человек заболевает туберкулёзом?

Заразиться бациллой можно, например, через повреждённую кожу и слизистые оболочки при контакте. Но такие случаи крайне редки. Гораздо чаще инфекция передаётся воздушно-капельным или воздушно-пылевым путём. Поэтому у 95% больных туберкулёзом поражены лёгкие. Попав в организм человека, микобактерия туберкулёза прячется от иммунной системы и ждёт подходящего момента: когда иммунная система по каким-либо причинам ослабнет. Пока бацилла не активируется, человек считается инфицированным, но не больным. В этом случае симптомы заболевания полностью отсутствуют, носитель болезни не заразен.

Симптомы туберкулёза:

кашель на протяжении 2−3 недель,

боль в груди,

потеря веса,

потливость по ночам,

периодическое повышение температуры,

общее недомогание и слабость.

Из истории вопроса

Как давно на нашей планете появился туберкулёз, сказать сложно. Бактерии, вызывающие туберкулёз, были найдены у перуанских мумий, а признаки этой болезни обнаружены у сохранившихся скелетов 5000-летней давности в Египте. Эти данные получены спустя много лет после того, как немецкий учёный Рoберт Кох показал, что причиной туберкулёза является кислотоустойчивая бацилла, названная позже его именем.