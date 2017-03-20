Как подготовить фигуру к лету?

Пляжный сезон не за горами, а вы еще не успели подготовиться? Тульские врачи и фитнес-инструкторы знают, как быстро привести фигуру в порядок. Мы поговорили с ними о наиболее часто встречающихся проблемах и современных методиках их решения.

лишний жир

Анастасия Рыбина

заместитель директора клиники похудения

— Как снизить вес на 10−25 кг за три месяца?

— Если примерить эти цифры на девушку весом 60 кг, то перед глазами встает страшная картина анорексичного нездорового тела. Но речь идет о том, что темпы снижения веса индивидуальны, а эти цифры — среднее количество килограммов, которые сбрасывают люди. Существуют программы, сочетающие несколько методов, благодаря которым достигается наилучший эффект.

Они предполагают комфорт­ные темпы снижения веса, которые при этом безопасны для организма. К тому же, на протяжении всего курса снижения веса вы находитесь под наблюдением наших специалистов.

— Какие советы Вы можете дать желающим похудеть, весной это особенно актуально?

— Существует много диет и вариантов. Значительно снижать вес необходимо под наблюдением специалистов: психотерапевт, психолог, специалист по питанию — вот надежные консультанты в похудении. Хотите принять «стройный» образ жизни, тогда запомните несколько довольно простых правил и применяйте их всегда:

ешьте каждые 4,5 часа,

пейте от 1,5 литров чистой воды без газа в день,

выбирайте сбалансированную пищу, состоящую из жиров, белков и углеводов,

завтрак должен быть не позднее 2 часов после пробуждения,

ужин — не позднее 2 часов до сна,

сон не менее 7 часов (в идеале — 8),

исключите опасный фаст-фуд и еду быстрого приготовления,

забудьте о пиве и энергетических напитках,

больше ходите пешком и гуляйте на свежем воздухе.

Все это поможет вам упорядочить вашу систему питания и избежать увеличения веса. За более подробной информацией о том, как безопасно и эффективно снизить вес, обращайтесь к специалистам. Современные методики помогают похудеть и забыть о лишнем весе.

целлюлит

Вера Комарова

хирург-косметолог клиники эстетической медицины

— Какие способы самые эффективные в борьбе с целлюлитом?

— Антицеллюлитный массаж и обертывание, озонотерапия тела, аппаратные методики — радиочастотный лифтинг тела, миостимуляция, вакуумно-роликовый массаж.

— Как часто нужно проводить антицеллюлитный массаж? И с какими стадиями целлюлита он справляется?

— Антицеллюлитный массаж необходимо проводить один-два раза в неделю. Минимальный курс — 10 сеансов. Важно, чтобы процедуры проходили регулярно: это залог успешного результата. Антицеллюлитный массаж справляется с первой и второй стадией целлюлита. На более запущенных стадиях следует прибегать к другим методам.

— Чем полезна прессотерапия?

— Прессотерапия — это уход за телом, который чаще всего используется для устранения целлюлита, стимуляции кровотока, детоксикации организма — выведения токсинов, шлаков. Процедура стимулирует внеклеточный обмен жидкости, уменьшает отеки, снимает усталость ног, насыщает все тело кислородом.

— Какой метод похудения позволяет сбросить максимум килограммов?

— Худеть можно различными способами. Но у каждого человека индивидуальное строение организма, разный обмен веществ и т. д. Для того чтобы похудеть и придать своему телу желаемый внешний вид, нужно выбрать индивидуальный для каждого человека вариант. Прежде всего необходимо изменить свой образ жизни, наладить питание, ввести в свою жизнь физическую активность. Тогда заветные результаты не заставят себя долго ждать.

переедание

Дмитрий Зайцев

бариатрический хирург лазерной клиники

— Когда прибегают к бариатрическим операциям? Ведь иногда можно выбрать более щадящий способ для похудения…

— Конечно же, диета и физическая нагрузка — хорошие способы похудения. Но! Проблема пациентов с ожирением (метаболическим синдромом) в том, что они могут похудеть, но не способны удержать вес. По данным ВОЗ, более 95% похудевших пациентов вновь набирают килограммы и даже превосходят свой изначальный вес. Чтобы этого избежать, прибегают к бариатрическим операциям.

— Что такое бандажирование желудка и как оно применяется?

— Лапароскопическое бандажирование желудка — операция, которая проводится у пациентов с индексом массы тела более 31−32 кг/кв. м. Суть метода заключается в следующем: эндоскопически устанавливается желудочный бандаж, который пережимает желудок, разделяя его на две зоны. Объём малого желудка — 80−100 мл. Пища, заполняя малый желудок, воздействует на рецепторы, которые дают сигнал насыщения в мозг. В процессе лечения врач проводит корректировку степени давления бандажа через порт, находящийся под кожей пациента, добиваясь лучшего эффекта. Пациент также вынужден питаться часто и дробно, маленькими порциями. Потеря массы тела у дисциплинированных пациентов достигает 60 кг (в среднем — 35−45 кг).

— В каких случаях применяют гастрошунтирование?

— Лапароскопическое гастрошунтирование — операция сложная. Она применяется у пациентов с высокой степенью ожирения и сопутствующей патологией (сахарный диабет). Во время операции моделируется малый желудок объёмом 100−150 мл. Между ним и тощей кишкой накладывается соустье. Таким образом ограничивается количество пищи, которое может принять пациент за один раз. В дополнение к этому образуется плохое усвоение жиров и углеводов. Это позволяет пациенту избавиться от избыточной массы. Другой плюс — у пациентов приходят в норму показатели глюкозы крови. Недостаток операции — необходимость заместительной терапии (регулярный приём витаминов, микроэлементов).

— Как происходит подбор нужного метода лечения?

— Врач рекомендует пациенту тот или иной метод в зависимости от различных особенностей человека (психологических, социальных, т. е. не только медицинских). Но выбор оперативного вмешательства все равно остаётся за пациентом.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

слабые мышцы

Варвара Малолетнева

инструктор фитнес-клуба

— С чего нужно начинать процесс похудения?

— Главное — поверить в себя и твердость своего решения. И еще не нужно откладывать фитнес на потом: если решили худеть, покупайте абонемент прямо сейчас.

— Как часто нужно проводить тренировки, чтобы добиться результата?

— Люди с хорошей физической подготовкой могут тренироваться хоть каждый день, чередуя силовые и кардио-тренировки. Новичку же достаточно двух-трех тренировок в неделю. Занятия с инструктором увеличат их эффективность и помогут избежать ошибок.

— Тренировки и ужин после 18.00 — несовместимые вещи или можно найти баланс?

— Это отлично совместимые вещи. Главное, чтобы ужин был нежирным и состоял из белковой пищи и овощей, богатых клетчаткой. При этом, разумеется, размер порции должен быть в разумных пределах.