С диабетом можно жить полноценно!

В 2000 году Шэрон Стоун поставили диагноз – «сахарный диабет».

Актриса много лет следует системе питания,

в которой главное место занимают правильные углеводы.

7 апреля — Всемирный день здоровья, в который обсуждают острые проблемы здравоохранения. В этом году мероприятие посвящено сахарному диабету. Почему больных этим недугом становится больше, Myslo рассказала главный эндокринолог Тульской области Ирина Попитченко.



Ирина Попитченко

Пандемия XXI века

— В 90-е годы мы предполагали, что к 2025 году в мире около 360 млн человек будут больны сахарным диабетом. Но уже в 2015 году у 415 млн человек было выявлено это заболевание. В России 12,1 млн больных сахарным диабетом — это 5-е место в мире! В Тульской области также установлен большой прирост больных сахарным диабетом. Если в 2007 году 38,5 тыс. человек были больны сахарным диабетом, то на 1 января 2016 г. зарегистрировано уже 55,8 тыс. больных (прирост составляет 45,1%).

Больше двигайтесь!

— Любое нервное потрясение вызывает выброс гормонов стресса. А мы так устроены, что все гормоны в нашем теле работают против одного единственного — инсулина. Когда мы в состоянии стресса, гормоны активно вырабатываются и поступают в кровь в большом количестве, подавляя действие инсулина. В итоге повышается количество сахара в крови. Многое зависит от того, насколько активный образ жизни ведёт человек, имеющий сахарный диабет 2 типа. Жировая ткань мешает инсулину работать. Если пациенты со 2 типом диабета соблюдают диету, режим питания и выполняют достаточную физическую нагрузку, то в начале заболевания они могут сохранять удовлетворительный углеводный обмен даже без приёма сахароснижающих препаратов.

Когда пора к врачу?

— Если человек ведёт свой привычный образ жизни и вдруг замечает, что он стал больше пить воды и соответственно чаще мочиться, это должно насторожить: возможно, у него повышенное содержание сахара в крови. Если человек вдруг худеет, но при этом ест, как обычно, это также может быть одним из симптомов сахарного диабета. Как правило, сахарный диабет 1 типа развивается в течение нескольких суток. У больного выраженная жажда, полиурия, быстрая потеря веса, запах ацетона изо рта, слабость, тошнота, рвота.

Дебют сахарного диабета 2 типа можно назвать «мягким». Иногда больные длительное время не знают, что у них сахарный диабет. Например, человек обращается к окулисту по поводу снижения зрения. Врач, проверяя состояние сосудов глазного дна, видит, что они изменены характерно для сахарного диабета. Пациент случайно узнаёт, что болен.

Про профилактику

— Необходимо проходить ежегодную диспансеризацию, в ходе которой вам сделают все необходимые анализы!

Ежегодно под эгидой Национальной Лиги «Здоровье нации» проходит акция «Диамобиль». Автомобиль с необходимым оборудованием курсирует по регионам России, каждый желающий может узнать уровень глюкозы в крови и получить консультацию эндокринолога. В Тульской области такие акции проводились трижды. Благодаря работе «Диамобиля» выявляется достаточно большое количество людей, не подозревающих о повышенном уровне сахара в крови.

Если вы волнуетесь за состояние здоровья, вы можете сами сдавать анализ на определение уровня глюкозы в крови. Хотя бы один раз в 3−6 месяцев. Есть ещё один хороший анализ — гликированный гемоглобин. Это показатель, который отражает средний уровень сахара в крови за последние три месяца.

Про народные методы лечения

— Заблуждений по поводу способов лечения диабета много: люди пьют настойку осиновой коры, заваривают лавровые листья и очистки от африканского ореха. А однажды к нам в отделение привезли молодую женщину, которая пострадала от «целителя», лечащего диабет «магическим кристаллом» (он настаивал на нём воду из-под крана). За ту неделю, что женщина провела у него, состояние её здоровья значительно ухудшилось. В итоге, к нам женщина поступила без сознания, практически в состоянии комы.

О пациентах

— Ещё в 1948 году по инициативе американского учёного Эллиота Джослина учредили медаль Viktorу (Победа) для больных, проживших более 25 лет с диабетом, в знак признания их достижений в борьбе с болезнью. Мы, проводя дни сахарного диабета в Тульской области, также вручаем своим пациентам медали — тем, кто болеет диабетом 30 и более лет. В этом году мы хотим разыскать и отметить пациентов, которые болеют диабетом почти 50 лет.

Жизнь наших пациентов очень непроста, поэтому их необходимо всесторонне поддерживать.

Вообще свою работу я могу назвать счастливой. Как правило, своих пациентов мы всех хорошо знаем. Мы фактически проживаем общую жизнь вместе с ними, знаем и их семьи. Начинаем лечить и учить жить с диабетом с детского возраста, потом дети вырастают, женятся, приходят к нам, и мы вместе с ними планируем беременность. Они рожают малышей и наша «совместная» жизнь вновь продолжается. Мы всегда готовы помочь! И это очень важно!

на заметку

55 803 человека в Тульской области состоят на учёте как пациенты с сахарным диабетом.

3 203 человека — это пациенты с сахарным диабетом 1 типа.

Типы диабета

Сахарный диабет 1 типа чаще встречается у детей, людей молодого возраста, как правило, худых и активных, у которых недостаточно вырабатывается инсулин. Большинство людей болеют сахарным диабетом 2 типа. Если описать портрет среднестатистического больного — это женщина в возрасте 50−65 лет, склонная к полноте, ведущая не очень активный образ жизни.