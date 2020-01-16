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После новогодних праздников мы не отупели! (Если только самую малость)

После новогодних праздников мы не отупели! (Если только самую малость)

Кто хотел статистики по нашему посленовогоднему тесту? Налетай!

Недавно мы придумали и опубликовали тест «А не отупели ли мы после новогодних праздников». В комментариях пользователи Скептик и Indy поинтересовались статистикой прохождения такого теста. Мы — под козырек, всё проанализировали спустя ровно неделю. Статистика получилась занятной. И главное — анонимной. Так что публикуем результаты безо всякого стеснения.

Сначала немного цифр. Тест состоял из 10 вопросов. Начали его 3839 пользователей, закончили чуть меньше — 3192. И вот как распределились ответы.

 

О том, что год 2020-й високосный, знали не все. 316 человек жмакнули мимо. Ну и ладно:

Также затруднения вызвал мэр Тулы. Некоторые до сих пор думают, что это Прокопук, другие — что Дмитрий Миляев. Ну ладно, спишем всё на юмористов и людей с дрожащими пальцами:

Самым сложным стал вопрос про маршрут № 52. Мы, кстати, сами до сих пор не знаем, куда же едет этот автолайн (говорят, некоторым удавалось добраться на нем до Махачкалы)))...

Еще один вопрос спишем на фальстарты: увидел знакомую позицию — жмакнул — пролетел. Правильный ответ оказался гораздо ниже по списку, так что тоже не считается за «отупение»:

Математический, да с подвохом, вопрос про Скуратовский пруд с кувшинками вызвал шквал неправильных ответов:

О калориях в оливье и селедке под шубой можно спорить бесконечно. Причем ответ ни на что не влияет: и от одного, и от другого толстеют.

Кота на фото нашли не все. 863 человека отрицали существование кота в дровах. И это — нормально для посленовогодних дней. Это вообще нормально.

Вопрос про кадр из фильма даже очень насмешил. Повторим сам кадр:

Так вот. 709 человек считают, что это из «Джокера».

В гости к Фету, по мнению 1370 человек, мог ходить только Тютчев. В целом да, устойчивая пара фамилий — Тютчев-Фет, Фет-Тютчев.

В фотографию гаишников с верблюдом не поверили почти тысяча человек. Она действительно как фотошоп (нет):

В общем и целом, думаю, тестирование удалось. Всем спасибо.

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Автор: Администрация Myslo
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