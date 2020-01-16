После новогодних праздников мы не отупели! (Если только самую малость)

Кто хотел статистики по нашему посленовогоднему тесту? Налетай!

Недавно мы придумали и опубликовали тест «А не отупели ли мы после новогодних праздников». В комментариях пользователи Скептик и Indy поинтересовались статистикой прохождения такого теста. Мы — под козырек, всё проанализировали спустя ровно неделю. Статистика получилась занятной. И главное — анонимной. Так что публикуем результаты безо всякого стеснения.

Сначала немного цифр. Тест состоял из 10 вопросов. Начали его 3839 пользователей, закончили чуть меньше — 3192. И вот как распределились ответы.

О том, что год 2020-й високосный, знали не все. 316 человек жмакнули мимо. Ну и ладно:

Также затруднения вызвал мэр Тулы. Некоторые до сих пор думают, что это Прокопук, другие — что Дмитрий Миляев. Ну ладно, спишем всё на юмористов и людей с дрожащими пальцами:

Самым сложным стал вопрос про маршрут № 52. Мы, кстати, сами до сих пор не знаем, куда же едет этот автолайн (говорят, некоторым удавалось добраться на нем до Махачкалы)))...

Еще один вопрос спишем на фальстарты: увидел знакомую позицию — жмакнул — пролетел. Правильный ответ оказался гораздо ниже по списку, так что тоже не считается за «отупение»:

Математический, да с подвохом, вопрос про Скуратовский пруд с кувшинками вызвал шквал неправильных ответов:

О калориях в оливье и селедке под шубой можно спорить бесконечно. Причем ответ ни на что не влияет: и от одного, и от другого толстеют.

Кота на фото нашли не все. 863 человека отрицали существование кота в дровах. И это — нормально для посленовогодних дней. Это вообще нормально.

Вопрос про кадр из фильма даже очень насмешил. Повторим сам кадр:

Так вот. 709 человек считают, что это из «Джокера».

В гости к Фету, по мнению 1370 человек, мог ходить только Тютчев. В целом да, устойчивая пара фамилий — Тютчев-Фет, Фет-Тютчев.

В фотографию гаишников с верблюдом не поверили почти тысяча человек. Она действительно как фотошоп (нет):

В общем и целом, думаю, тестирование удалось. Всем спасибо.