Знакомьтесь: какие коты живут у команды Myslo

1 марта в России отмечается День кошек. Традиция эта родилась стихийно. По некоторым данным, впервые этот праздник был организован Московским музеем кошки и редакцией журнала и газеты «Кот и пёс» в 2004 году.



В Myslo котиков тоже обожают. Мало того, что возле нашей редакции живут и радуют прохожих несколько веселых котанов, «хвосты» поселились и домах Mysloвчан. Знакомьтесь!

Кот Феликс, живет у исполнительного директора «Слободы» Татьяны Алексеевой

Привет. Меня зовут Феликс и мне уже 4 года, как раз в марте. Сначала меня хотели Фениксом назвать, но так как я жрал по 2 пакета корма «феликс» в одну морду зараз, решили назвать Феликсом.

Вообще-то я дворянин — меня подобрали под Новый год, сняли с дерева, накормили, ну и взяли в семью.

Семья попалась хорошая — у меня есть свой домик, специальный фонтанчик для питья и много игрушек. Мне позволяют лазить везде, но я веду себя прилично: ничего не деру, по шторам не прыгаю, корм грызу аккуратно, а лапы после туалета отряхиваю, чтобы наполнитель не скрипел у хозяйки под ногами — она это не любит очень. Правда, я нечаянно уронил хозяйский фикус. Но это по молодости, думал — раз дерево, значит, можно по нему полазить.

Каждый вечер мы всей семьей ужинаем. И хозяева иногда дают вкусняшки: я люблю креветки, печенку, итальянский сыр и семечки с изюмом.

Каждый день мои любимцы куда-то уходят, а вечером приходят. Один раз меня взяли туда — мне не очень понравилось. Много людей, а вкусняшек никто не дал.

Однажды я погрыз хозяйский тапок. Ну как тапок… он был резиновый и уморительно хрустел. А потом я оказался в больнице и кусок этого тапка у меня доставали из живота. Даже 5 дней в клетке больничной сидел — чуть не умер от тоски. Но быстро понял, что надо быть ласковым со всеми и — мур-мур — меня гладили и выпускали походить по клинике.

Макс, живет у Юлии Королевой, шеф-редактора Myslo

Мне в этом году уже 16 лет, если перевести на человеческий возраст, то я уже пенсионер. Ветеран войн-при-тапке, опытный и мудрый. Я стар, но по мне не скажешь, потому что я безумно красив. Я люблю ехать в машине на переднем сидении с приоткрытым окошком и смотреть в расширенные от ужаса глаза тех, кто меня заметил. Я люблю, когда к моим людям приходят гости и начинают ахать и охать при виде меня. Они все говорят одно и то же: «Какой огромный! Сколько весит? Какая порода?» Да нет у меня никакой породы. Бабушка согрешила с водолазом. Мои люди называют меня мурлоид. Возможно, это порода и есть.

Куплен я за 200 рублей на базаре из жалости, был мил, мелок, глуп и голубоглаз. Кто ж знал, что я таким вырасту?!

Говорят, я «исчадие ада», мол, глаза «в душу смотрят». Да, смотрят. Они ищут там КОРМ.

Люблю еду. Иногда ворую, за что получаю скрученной «Слободой» под зад. Но я не в обиде. Вообще, людишки мне достались неплохие: душевные, щедрые, все 16 лет пытаются наладить со мной контакт. Общаются.

Всё было бы круто, если бы не дети. Пока из них не вырастут люди, от них натерпишься. Но я никогда не кусаю детей, я терплю, а потом кусаю хозяйку — ведь это ее дети, ей и отвечать.

В жизни я стараюсь делать минимум телодвижений: так будет лучше для всех. Поел — лёг. Полежал — подкрепился — лёг. Экономлю энергию. Я люблю лежать в солнечном пятне на полу. Я лежу в нем с достоинством. Чего и вам желаю!

Кот Босс, живет у редактора отдела соцпроблем Юлии Александровой

Тыгыдык всем! Бося, Босяндра, Боска — это все обо мне, но вообще меня с девяти месяцев зовут Босс, потому что в доме главный я.

А до девяти месяцев так и жил безымянный. Ух и помотала же меня судьба за первый год. Совсем малюткой меня привезли в семью с двумя маленькими детишками. С малышами всегда весело, развлекались мы с ними по полной, шкодничали, скакали по всем поверхностям, до которых только могли достать! Шикарное время! Но взрослые решили, что со мной много хлопот и отвезли к бабушке. Я погрустил, а потом решил, надо со старушкой налаживать отношения. Котейка я хоть куда, диких бенгальских кровей, но старушка невзлюбила мой природные охотничьи повадки, на ручки не брала, все время ругалась за шумные игры. В моих зеленых глазищах поселилась грусть. Стало страшно, когда понял, что мне снова ищут новый дом.

К нынешней семье я долго присматривался, сомневался, стоит ли им доверять. От обиды не ел несколько дней. Забрался на шкаф и наблюдал. Спускался только ночью, тихо и очень аккуратно. Сердце мое растаяло, когда хозяева назвали Боссом — наверное я за ними очень строго следил. И я решился на эксперимент — дать себя погладить, а если что, не успеют и глазом моргнуть, как пулей свинчу на шкаф. Спустился… И неожиданно понял, что люблю их.

Сейчас я любимец семьи, меня ласково зовут Пятнистым бочком. На коленках сидеть не люблю — это не по-пацански, но когда гладят, мурчу бархатисто. Обожаю бегать наперегонки до кухни и дрифтовать на поворотах — всегда прихожу первым! Играю как хочу, и никто слова не говорит. За это не царапаюсь, хотя когти у меня ого-го!

А еще очень скучаю по хозяйке и всегда встречаю ее громким мяу и глухим тыщщ, спускаясь к ней со шкафа! Люблю помогать ей во всем!

Примерял как-то хозяйкины тапки. Влез в них обеими лапками — красота невозможная! Теперь мечтаю о своих.

А еще с нами живут две черепахи, но они какие-то дикие, совсем не хотят общаться. Я это обязательно исправлю!

Всех котанов с праздником! Пусть у всех будет свой человек.

Пипс и Семён, живут у Антона Чембурова, SMM-редактора Myslo

— Поскольку в одиночку в этом мире — скучно, тоскливо и уныло, мы решили, что котов в доме должны быть два: по одному на каждого члена семьи. Так им точно не будет скучно. Один — суровый, благородный эстет-британец с присущей всем британцам английской чопорностью и максимально неподходящим для британцев именем Семён. Второй — самый любвеобильный, человекоориентированный и обнимательный в мире сфинкс Мистер Пипсквик, более известный как Пипс. И если Сёмен у нас крупноват даже по меркам британцев (целых 8 кг, и это он на диете!), то Пипс получился карликовым. И от этого в миллион раз более няшным! Благодаря карликовости, у него навсегда останется так называемый baby-face — форма мордочки, похожая на котёнка. Как правило, выражение лица у сфинксов совершенно не подходит их внутреннему миру, они выглядят злыми и агрессивными, хотя это совсем не так. Но наш лысик полностью выглядит на свой характер: достаточно просто назвать его имя, чтобы он моментально оказался у тебя на коленках. А лучше на шее — там и целоваться удобнее (а он это ой как любит), и щетина, о которую можно тереться, намного ближе.

Семён, как и подобает взрослому серьезному коту, терпеть не может вторжения в личное пространство и сам выбирает время для нежностей. И то на минуту, максимум две. Спать же он любит исключительно отдельно от людей, редко может лечь в ногах. Пипс — полная противоположность. Лечь спать без этого мурчащего горячего комочка решительно невозможно: он обязательно залезет под одеяло для обнимашек и не будет оттуда вылезать даже ради самой вкусной вкусняшки. Люди для него ценнее всего на свете! А он — для нас (Семён, не обижайся).

Между собой парни поддерживают настоящие братские отношения: Пипс постоянно пристаёт к Семёну с просьбой поиграть, тот благосклонно предложение принимает. Но лишь до тех пор, пока лысый ему не надоест. В этом случае пару мощных «кусь» успокаивают моментально. Но лишь на пару минут.

Оба отлично воспитаны (да, да, это самолайк, не обессудьте), никогда не позволяют себе делать свои грязные дела мимо лотка, воровать еду со стола или царапаться и кусаться. Впрочем, в обиде они тоже не останутся — Семён обязательно сообщит, если лоток грязный, миска пустая, а хозяева явно слишком долго спят. Удивительный кот.

А недавно у нас появился еще один член семьи — символ года крыса Морти. Но это уже совсем другая история.

Эти котики прекрасны! А у вас есть котики? Расскажите о них в комментариях! Котографии приветствуются.