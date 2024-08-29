На Myslo новый автор. Встречаем Дашу Лашкевич

Я Даша Лашкевич, мне 21 год, и я новый корреспондент (или, как принято выражаться в комментах, писака) Myslo и «Слободы».

С журналистикой я пока на «Вы», зато с самого начала по любви. В детстве мам помогала мне клеить эко-журнал, в вузе работала над студенческим «Шрифтом». Писать для «Слободы» я стала примерно в то же время. Теперь работаю тут на постоянке. Вы уже видели мои материалы: гонзо-репортажи, аналитические статьи, обзоры еды и новостные заметки.

В свободное от работы время я смотрю кино, оттачиваю на себе навыки тату, езжу на рок-концерты, изредка рисую страшные картинки, фоткаю и пишу блог об околокультурной всячине.



Мои фотографии и рисунки