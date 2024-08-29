  1. Моя Слобода
  2. Блоги
  3. Блоги
  4. Блог редакции
  5. На Myslo новый автор. Встречаем Дашу Лашкевич - Блог «Блог редакции» - MySlo.ru
блоги
блоги
Регистрация
Блог редакции
На Myslo новый автор. Встречаем Дашу Лашкевич

На Myslo новый автор. Встречаем Дашу Лашкевич

Я Даша Лашкевич, мне 21 год, и я новый корреспондент (или, как принято выражаться в комментах, писака) Myslo и «Слободы».
С журналистикой я пока на «Вы», зато с самого начала по любви. В детстве мам помогала мне клеить эко-журнал, в вузе работала над студенческим «Шрифтом». Писать для «Слободы» я стала примерно в то же время. Теперь работаю тут на постоянке. Вы уже видели мои материалы: гонзо-репортажи, аналитические статьи, обзоры еды и новостные заметки.

В свободное от работы время я смотрю кино, оттачиваю на себе навыки тату, езжу на рок-концерты, изредка рисую страшные картинки, фоткаю и пишу блог об околокультурной всячине.


Фото Ярослава Варламова

Мои фотографии и рисунки

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
Автор:
сегодня, в 17:31 +6
 

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Как нейросети видят циклон «Ольга», если бы она была человеком
Как нейросети видят циклон «Ольга», если бы она была человеком
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.