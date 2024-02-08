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Как нейросети видят циклон «Ольга», если бы она была человеком

Как нейросети видят циклон «Ольга», если бы она была человеком

Пока Москву накрывает осадками, которых столица не видела 25 лет, мы решили поиграть с нейросетью. Как искусственный интеллект видит свирепую «Ольгу»?

Мы задали весьма нейтральный промт.

«Циклон погоды Ольга хуманизация».

«Хуманизация» – ключевое слово от английского «human», одушевление неживых явлений. Так видит нейросетка циклон «Ольга», если бы та была женщиной.

Правда, результат весьма «ломаный». Первая гуманизация – мимо, там ИИ усмотрел осеннюю листву. А вот левый снизу вполне подходит для наших зимних условий: передает всю суровость «Ольги».

Сегодня Myslo показал, как «Ольга» выглядит из космоса. Может, ИИ дало альтернативный вариант снимку Роскосмоса? Не секрет, что система при генерации обрабатывает открытые данные из интернета.

Посмотрим вариацию Ольги с третьей фотографии. Задали запрос на вариацию третьего изображения. 

А что, если попробовать другие стили. Прописываем в промте "аниме". 

«Циклон погоды Ольга хуманизация. Стиль аниме».

Японская анимация визуализирует «Ольгу» в радужных тонах. Прямо-таки «Ходячий замок» Миядзаки.

Даем тот же самый промт, только с приставкой "стимпанк".  Получилось не так сурово. И как-то даже по осеннему.

А, если зададим зимний промт?

«Зимний циклон погоды Ольга хуманизация. Стиль реализм».

На наш взгляд вариант слева внизу – самый реалистичный. 

А как вы видите «Ольгу»? Какой вариант больше всего понравился? Пишите в комментах!

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Автор:
8 февраля, в 19:21 0
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