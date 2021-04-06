Татьяна Медведева: «Чистое питание и нагрузки делают своё дело. И это так здорово!»

Всем привет! Уже неделя миновала со старта тренировок и введения правильного питания и привычек. И эта неделя прошла очень насыщенно и позитивно!

Много новой информации, новый режим… Всё это не отяготило, а наоборот, придало мне много энергии! Настроение улучшилось, просыпаюсь легко, после тренировки — усталая, но очень довольная!

Занимаюсь в группе табатой, затем стрейчинг и кардио. Уже подключили силовые тренировки на разные группы мышц.

И уже есть хоть и не большие, но приятные подвижки в весе! Это мотивирует ещё больше! Сейчас мой вес 97 кг!

Но больше всего меня, конечно, радует моё самочувствие. Это, с одной стороны, не удивительно: чистое питание, регулярные нагрузки делают своё дело. Но я правда не знала, что это будет так здорово!