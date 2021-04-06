блоги
блоги
Регистрация
«Я худею!»
Татьяна Медведева: «Чистое питание и нагрузки делают своё дело. И это так здорово!»

Татьяна Медведева: «Чистое питание и нагрузки делают своё дело. И это так здорово!»

Всем привет! Уже неделя миновала со старта тренировок и введения правильного питания и привычек. И эта неделя прошла очень насыщенно и позитивно!

Много новой информации, новый режим… Всё это не отяготило, а наоборот, придало мне много энергии! Настроение улучшилось, просыпаюсь легко, после тренировки — усталая, но очень довольная!

Занимаюсь в группе табатой, затем стрейчинг и кардио. Уже подключили силовые тренировки на разные группы мышц.

И уже есть хоть и не большие, но приятные подвижки в весе! Это мотивирует ещё больше! Сейчас мой вес 97 кг!

Но больше всего меня, конечно, радует моё самочувствие. Это, с одной стороны, не удивительно: чистое питание, регулярные нагрузки делают своё дело. Но я правда не знала, что это будет так здорово!

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Автор: Лариса Тимофеева
вчера, в 12:43 +3
Маргарита Шелкова: «Тело привыкло к нагрузкам. А прошла всего неделя!»
Маргарита Шелкова: «Тело привыкло к нагрузкам. А прошла всего неделя!»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.