Татьяна Медведева: «Подводим первые итоги! И главное — я себе сейчас нравлюсь!»

Всем привет !

Осталось совсем немного и мне хотелось бы поделиться последними мыслями, планами… И в целом, как-то уже потихоньку подводить итоги сего мероприятия.

За время проекта нашлись ответы на давно терзавшие вопросы, возникали новые и новые и не все с блеском удавалось решить. Я узнавала себя с новых сторон, делала ошибки, исправляла их или же забивала) Радовалась и расстраивалась, порой даже немного отчаивалась. И всё это — опыт, которому я очень благодарна.

Что дал мне проект? В первую очередь — отличный пинок под зад) Знакомства с новыми людьми — интересными людьми.

Возможность пробовать себя в новых ролях, преодолевать внутренние зажимы и получать новые навыки. И я очень рада, что проект случился в моей жизни.

Полученный мною опыт поможет мне двигаться дальше. Теперь я точно знаю, как сбросить лишние килограммы без регистрации и смс, и волшебных таблеток.) На глаз определяю калории, но пока только в своём завтраке) Так что уверена, что в будущем я справлюсь!)

Возникали ли у меня мысли покинуть проект, бросить всё? Нет, ни разу. Были моменты усталости, слабости. Но не от проекта, а в целом наступал такой период, когда хотелось остановиться и выдохнуть.

Что я буду делать после проекта? Брошу ли занятия в зале, правильное питание? Будет по-разному.

Я не особая фанатка спорта и буду искать физическую активность максимально по душе. Хочу попробовать танцы.

В питании буду продолжать придерживаться правильности, так сказать. Но по опыту знаю, что не всегда, чисто физически, возможно сидеть на пп. То гормоны скачут, то стресс, сами понимаете) Главное, не увлекаться и не осуждать себя после. Буду продолжать искать баланс.

Довольна ли я своим результатом? Определённо — да! Мне нравится, как я сейчас выгляжу. Многие сказали, что в таком весе мне хорошо. Когда я им показывала свои старые фото, то они говорили, что там я слишком худая) Правда, мне так не кажется) Посмотрите сами — на фото я вешу где-то 63 кг.

Такого веса вполне возможно добиться, но не буду лукавить — то, что мне сейчас комфортно в этом весе, будет меня стопорить. Поэтому не хочу быть голословной, хочу решать вопросы по мере необходимости.