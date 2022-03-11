6 лучших комментариев: 4 - 11 марта
Мы продолжаем внимательно читать каждый комментарий на Myslo и по-прежнему уверены: «Наши читатели самые находчивые, остроумные, справедливые, местами дерзкие, местами злые, но всё равно самые лучшие!»
Итак, подборка самых едких, метких, а иногда и просто смешных комментариев наших пользователей.
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«Что бесит»: 16 способов вывести таксиста из себя и никуда не уехать
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TikTok приостановит распространение нового контента и ведение прямых эфиров на территории России
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Сахар вырос в цене на 22%: что дорожает в Тульской области и ждет ли нас дефицит продуктов?
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Рестораны «Макдоналдс» в Туле закроют, но работникам продолжат платить зарплату
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В Тульской области врачу-дерматологу назначен штраф 300 тысяч рублей за мошенничество
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Ушел жить в лесу с собаками: пропавшего подростка из Тульской области нашли под Воронежем
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