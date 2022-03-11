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Лучшие комментарии
6 лучших комментариев: 4 - 11 марта

6 лучших комментариев: 4 - 11 марта

Мы продолжаем внимательно читать каждый комментарий на Myslo и по-прежнему уверены: «Наши читатели самые находчивые, остроумные, справедливые, местами дерзкие, местами злые, но всё равно самые лучшие!»

Итак, подборка самых едких, метких, а иногда и просто смешных комментариев наших пользователей.

 

- 1 -

«Что бесит»: 16 способов вывести таксиста из себя и никуда не уехать

 

- 2 -

TikTok приостановит распространение нового контента и ведение прямых эфиров на территории России

 

- 3 -

Сахар вырос в цене на 22%: что дорожает в Тульской области и ждет ли нас дефицит продуктов?

 

- 4 -

Рестораны «Макдоналдс» в Туле закроют, но работникам продолжат платить зарплату

 

- 5 -

В Тульской области врачу-дерматологу назначен штраф 300 тысяч рублей за мошенничество

 

- 6 -

Ушел жить в лесу с собаками: пропавшего подростка из Тульской области нашли под Воронежем

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Автор: Алексей Герасимов
вчера, в 18:03 +2
6 лучших комментариев: 25 февраля - 4 марта
6 лучших комментариев: 25 февраля - 4 марта
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