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Рестораны «Макдоналдс» в Туле закроют, но работникам продолжат платить зарплату
Фото из архива Myslo.

Рестораны «Макдоналдс» в Туле закроют, но работникам продолжат платить зарплату

Об этом Myslo рассказали в пресс-службе компании.

Накануне появилась информация о закрытии ресторанов «Макдоналдс» по всей России. Тем не менее сегодня, 9 марта, точки открылись, в том числе и в Туле. Myslo направил запрос в компанию. Нам ответили так:

- В связи со сложившейся ситуацией компания «Макдоналдс» информирует о временной приостановке обслуживания гостей в предприятиях сети. Офис компании продолжит работать в прежнем режиме.

Компания планирует поддерживать сотрудников и продолжит выплачивать заработную плату, а также обязуется выполнять взятые на себя обязательства перед поставщиками и партнерами.

Благотворительный фонд «Дом Роналда Макдоналда» продолжит свою деятельность, выполняя важнейшую миссию помощи семьям с детьми.

О точной дате закрытия ресторанов пока не сообщается. Компания ждет решения руководства. В настоящий момент точки «Макдоналдс» в Туле работают в штатном режиме.

Как сообщил Myslo один из менеджеров предприятия, рядовых сотрудников хотят отправить в простой с оплатой в размере средней зарплаты за год, менеджеров и остальных руководителей — на оклад. Подтверждения этой информации пока нет.

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сегодня, в 13:25 0
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