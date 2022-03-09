Ушел жить в лесу с собаками: пропавшего подростка из Тульской области нашли под Воронежем

Иван Ч., который несколько дней назад пропал без вести, обнаружен. Об этом корреспонденту Myslo сообщили в пресс-службе УМВД России по Тульской области. По предварительным данным, в отношении подростка не совершалось противоправных действий, сейчас полиция устанавливает все обстоятельства случившегося.

По данным Myslo, Ивана и двух его собак нашли в Воронежской области. На данный момент он утверждает, что ушел, чтобы жить в лесу.