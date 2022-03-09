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Ушел жить в лесу с собаками: пропавшего подростка из Тульской области нашли под Воронежем

Ушел жить в лесу с собаками: пропавшего подростка из Тульской области нашли под Воронежем

16-летнего паренька нашли живым и невредимым.

Иван Ч., который несколько дней назад пропал без вести, обнаружен. Об этом корреспонденту Myslo сообщили в пресс-службе УМВД России по Тульской области. По предварительным данным, в отношении подростка не совершалось противоправных действий, сейчас полиция устанавливает все обстоятельства случившегося.
 
По данным Myslo, Ивана и двух его собак нашли в Воронежской области. На данный момент он утверждает, что ушел, чтобы жить в лесу.
 
Напомним, ранее мы сообщали о том, что волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» разместили ориентировку на розыск 16-летнего Ивана Ч. Известно, что 6 марта 2022 года подросток ушел из поселка в Ясногорском районе Тульской области.
 
Сергей Стариков
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 14:55 +7
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