новости
новости
Регистрация
В Тульской области врачу-дерматологу назначен штраф 300 тысяч рублей за мошенничество

В Тульской области врачу-дерматологу назначен штраф 300 тысяч рублей за мошенничество

Донским городским судом Тульской области рассмотрено уголовное дело в отношении Е. С. Ширяевой.

Женщину обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ.

Ширяева работала заведующей отделением неотложной медицинской помощи поликлинического отделения № 1 ГУЗ «Донская городская больница № 1», и в 2021 году была принята по внутреннему совместительству в поликлиническое отделение № 2 этой больницы на должность врача-дерматовенеролога на полставки.

В период с 1 по 25 февраля февраля 2021 г. в рабочее время с 8 утра и до 8 вечера женщина входила в систему МИС-РИСЗ ТО «Инфоклиника» для получений сведений о пациентах, у которых ранее диагностировано другими врачами-специалистами заболевание коронавирусом.

Затем она вносила заведомо ложные и недостоверные сведения в систему  «Инфоклиника» о проведении непосредственно ею, в режиме реального времени, при личном контакте, приема этих пациентов. Таким образом, врач внесла сведения в систему о личном контакте на приеме с 11 пациентами, составив при этом электронный протокол консультации врача и поставив свою электронную подпись.

Этот список пациентов врач предоставила для производства расчета социальных выплат ей за непосредственный контакт с пациентами.
«Управление социальной защиты населения Тульской области» перечислило на счет Ширяевой 6 924 руб. 50 коп., а Фонд социального страхования - 13365 руб.

В судебном заседании подсудимая вину признала, ущерб возместила в полном объеме.

Согласно приговору Донского городского суда Ширяева признана виновной в совершении преступления. Ей назначено наказание в виде штрафа в размере 300 000 руб.

Суд счел возможным не назначать дополнительное наказание Ширяевой в виде лишения права занимать должность врача в лечебном учреждении.

Мера пресечения осужденной — в виде подписки о невыезде и надлежащим поведении до вступления приговора в законную силу оставлена без изменения.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в установленном законом порядке.
 

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
сегодня, в 11:05 +4
Другие статьи по темам
Событие
мошенничествоврчасудштраф
Место
Донская городская больница 1

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Сотрудники полиции составили административный материал в отношении тулячки за дискредитацию Вооруженных Сил РФ
Сотрудники полиции составили административный материал в отношении тулячки за дискредитацию Вооруженных Сил РФ
Газпромбанк решил сделать все свои карты бессрочными
Газпромбанк решил сделать все свои карты бессрочными
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2022 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.