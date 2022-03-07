В Тульской области врачу-дерматологу назначен штраф 300 тысяч рублей за мошенничество
Донским городским судом Тульской области рассмотрено уголовное дело в отношении Е. С. Ширяевой.
Женщину обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ.
Затем она вносила заведомо ложные и недостоверные сведения в систему «Инфоклиника» о проведении непосредственно ею, в режиме реального времени, при личном контакте, приема этих пациентов. Таким образом, врач внесла сведения в систему о личном контакте на приеме с 11 пациентами, составив при этом электронный протокол консультации врача и поставив свою электронную подпись.
Этот список пациентов врач предоставила для производства расчета социальных выплат ей за непосредственный контакт с пациентами.
«Управление социальной защиты населения Тульской области» перечислило на счет
В судебном заседании подсудимая вину признала, ущерб возместила в полном объеме.
Согласно приговору Донского городского суда
Ширяевапризнана виновной в совершении преступления. Ей назначено наказание в виде штрафа в размере 300 000 руб.
Суд счел возможным не назначать дополнительное наказание
Мера пресечения осужденной — в виде подписки о невыезде и надлежащим поведении до вступления приговора в законную силу оставлена без изменения.
Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в установленном законом порядке.