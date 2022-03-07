В Тульской области врачу-дерматологу назначен штраф 300 тысяч рублей за мошенничество

Донским городским судом Тульской области рассмотрено уголовное дело в отношении Е. С. Ширяевой.

Женщину обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ.

Ширяева работала заведующей отделением неотложной медицинской помощи поликлинического отделения № 1 ГУЗ «Донская городская больница № 1», и в 2021 году была принята по внутреннему совместительству в поликлиническое отделение № 2 этой больницы на должность врача-дерматовенеролога на полставки.

В период с 1 по 25 февраля февраля 2021 г. в рабочее время с 8 утра и до 8 вечера женщина входила в систему МИС-РИСЗ ТО «Инфоклиника» для получений сведений о пациентах, у которых ранее диагностировано другими врачами-специалистами заболевание коронавирусом.

Затем она вносила заведомо ложные и недостоверные сведения в систему «Инфоклиника» о проведении непосредственно ею, в режиме реального времени, при личном контакте, приема этих пациентов. Таким образом, врач внесла сведения в систему о личном контакте на приеме с 11 пациентами, составив при этом электронный протокол консультации врача и поставив свою электронную подпись.

Этот список пациентов врач предоставила для производства расчета социальных выплат ей за непосредственный контакт с пациентами.

«Управление социальной защиты населения Тульской области» перечислило на счет Ширяевой 6 924 руб. 50 коп., а Фонд социального страхования - 13365 руб.



В судебном заседании подсудимая вину признала, ущерб возместила в полном объеме.

Согласно приговору Донского городского суда Ширяева признана виновной в совершении преступления. Ей назначено наказание в виде штрафа в размере 300 000 руб.

Суд счел возможным не назначать дополнительное наказание Ширяевой в виде лишения права занимать должность врача в лечебном учреждении.

Мера пресечения осужденной — в виде подписки о невыезде и надлежащим поведении до вступления приговора в законную силу оставлена без изменения.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в установленном законом порядке.

