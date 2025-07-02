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5 июля в Туле начнется реконструкция Орловского путепровода
Фото из архива Myslo.

5 июля в Туле начнется реконструкция Орловского путепровода

На время работ введут ограничение движения.

В субботу, 5 июля, в Туле стартует реконструкция Орловского путепровода. Планируется, что работы завершат в октябре 2026 года. На время ремонта на участках дороги введут ограничение движения.

На первом этапе, запланированном на 2025 год, проведут работы на части путепровода, примыкающей к Калужскому шоссе (где сейчас тоже идет ремонт). В 2026 году реконструкция перейдет на сторону улицы Рязанской.

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С 5 июля на путепроводе введут временные изменения схем движения:

  • на участке от улицы Скуратовской планируется ограничение проезда грузового транспорта по пр. Ленина;
  • выезд с дублера пр. Ленина на пр. Ленина в районе дома № 135 (магазин «Магнит косметик») и выезд на пр. Ленина с ул. Вознесенского перекроют;
  • на участке пр. Ленина от ул. Генерала Маргелова (АЗС «Роснефть») до Орловского путепровода при движении в сторону центра будет организована выделенная полоса для общественного транспорта;
  • выделенную полосу (крайнюю правую) для общественного транспорта организуют на участке пр. Ленина от ул. Волнянского до ул. Н. Руднева при движении в сторону пос. Косая Гора;
  • парковочные карманы, расположенные в районе домов № 102А, 102Б, 102К3, 102/3, 102К4 перекроют;
  • на Орловском путепроводе по пр. Ленина движение будет осуществляться по 4 полосам (по двум в каждом направлении);
  • по ул. Рязанской под Орловским путепроводом на время проведения ремонта движение транспорта будет осуществляться по двум полосам (по одной в каждом направлении).

Для контроля за соблюдением правил дорожного движения будут установлены комплексы автоматической фото- и видеофиксации нарушений, связанных с движением транспорта по выделенной полосе. 

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