Блондинка-рецидивистка стала кошмаром для тульских магазинов

Фото/видео предоставлены владелицей салона

Пришедшая на работу в свадебный салон NP Bride тулячка похитила из кассы 58 200 рублей. Инцидент произошел 20 июня. После кражи владелица бизнеса узнала о том, что блондинка похожим образом обнесла еще две торговые точки.

Myslo связался с хозяйкой салона Вероникой Шамариной. Женщина рассказала о подробностях произошедшего.

Выяснилось, что блондинка пришла устраиваться на вакансию консультанта. Выйти женщина должна была 21 июня, однако проявила инициативу и напросилась в гости за день до начала стажировки. Сказала, что хотела понаблюдать, научиться, вникнуть в тонкости рабочих процессов.

Но в первый же день блондинка вынесла из салона всю вырученную наличность. По словам владелицы бизнеса, касса у них не закрывается — женщина имела к деньгам свободный доступ.

После кражи Шамарина опубликовала видео с камер наблюдения в своих социальных сетях. Пользователи поделились с бизнесвумен своими историями знакомства с воровкой. Оказалось, что блондинка работает по схеме: устраивается в магазины и обносит их. Известно о еще двух эпизодах: краже сумки в ТЦ «Сарафан» и хищении из ювелирного магазина в «Гостином дворе».

Со слов Шамариной, за одну из прошлых краж блондинка отделалась штрафом.

В отделе полиции «Советский» УМВД России по городу Туле проводится процессуальная проверка по факту произошедшего. Ведется розыск злоумышленницы. По информации Myslo, блондинку так и не поймали.