Туляки тратят, в среднем, 550 рублей на обеды в рабочее время

Фото Алексея Пирязева

Об этом сообщает интернет-портал по поиску работы SuperJob.

Эксперты опросили представителей экономически активного населения региона, обработали их ответы и поделились результатами.

Примерно 10% туляков предпочитают обедать в заведениях общепита, 3% успевают пообедать дома, а 2% используют сервисы доставки готовой еды. В столовых по месту работы обедает каждый пятый. Среди сотрудников, работающих удалённо, 76% предпочитают домашнюю еду.

Примечательно, что женщины чаще мужчин приносят на работу еду из дома, в то время как представители сильного пола обедают в столовых или кафе.

Примерно 40% опрошенных заказывают на обед суп или второе блюдо. Ещё 17% предпочитают салаты. По данным исследования, средняя стоимость обеда в рабочий день составляет 550 рублей.