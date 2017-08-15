6 лучших комментариев: 10 - 23 июля
Мы продолжаем внимательно читать каждый комментарий на Myslo и по-прежнему уверены: «Наши читатели самые находчивые, остроумные, справедливые, местами дерзкие, местами злые, но все равно самые лучшие!»
Итак, подборка самых едких, метких, а иногда и просто смешных комментариев наших пользователей.
Орфография и пунктуация авторов сохранены.
- 1 -
Мимоза оказалась в списке наркотических веществ
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Карта «Мир» набирает популярность среди туляков
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Вонь в Заречье: новые очистные в Туле начнут строить в 2018 году
- 4 -
Пять способов сделать тульское Заречье лучше
- 5 -
О долгах за электроэнергию туляки могут узнать по телефону горячей линии
- 6 -
Тульским дольщикам
окажут помощь
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