  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Туляки продолжают массово жаловаться губернатору на плохую уборку снега - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

Туляки продолжают массово жаловаться губернатору на плохую уборку снега

С начала года поступило уже больше 10 тысяч обращений.

Туляки продолжают массово жаловаться губернатору на плохую уборку снега
Фото Алексея Пирязева.

С начала января специалисты «телефона доверия губернатора» приняли более 10 тысяч обращений. Большинство жалоб связано с уборкой снега, рассказали в министерстве цифрового развития и связи Тульской области. 

В ведомстве отметили, что коммунальщики работают в усиленном режиме. В приоритетном порядке приводят в порядок дороги с высоким трафиком, автобусным маршрутам и пешеходным зонам.

Сообщить о проблемах с уборкой снега можно несколькими способами:

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
Фотограф:
31 января, в 12:16 −4
Другие статьи по темам
Место
Тульская область
Прочее
уборка снегопад жалобы
Погода в Туле 2 февраля: небольшой снег и до минус 27 градусов
Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 2 февраля: небольшой снег и до минус 27 градусов
сегодня, в 07:15, 61 986 1
Новости с интервью губернатора Дмитрия Миляева бьют рекорды по просмотрам
Жизнь Тулы и области
Новости с интервью губернатора Дмитрия Миляева бьют рекорды по просмотрам
сегодня, в 09:25, 29 613 -16
Дмитрий Миляев попал в топ губернаторов политического рейтинга по итогам 2025 года
Жизнь Тулы и области
Дмитрий Миляев попал в топ губернаторов политического рейтинга по итогам 2025 года
сегодня, в 08:00, 24 605 -9
Весна будет ранней — тульские сурки дали прогноз
Жизнь Тулы и области
Весна будет ранней — тульские сурки дали прогноз
сегодня, в 07:00, 23 1418 7

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Минобороны расширило список болезней, запрещающих службу по контракту
Минобороны расширило список болезней, запрещающих службу по контракту
Туляков зовут поучаствовать в масштабной спортивной акции «Лыжня России-2026»
Туляков зовут поучаствовать в масштабной спортивной акции «Лыжня России-2026»

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.