Туляки продолжают массово жаловаться губернатору на плохую уборку снега

С начала года поступило уже больше 10 тысяч обращений.

Фото Алексея Пирязева.

С начала января специалисты «телефона доверия губернатора» приняли более 10 тысяч обращений. Большинство жалоб связано с уборкой снега, рассказали в министерстве цифрового развития и связи Тульской области.

В ведомстве отметили, что коммунальщики работают в усиленном режиме. В приоритетном порядке приводят в порядок дороги с высоким трафиком, автобусным маршрутам и пешеходным зонам.

Сообщить о проблемах с уборкой снега можно несколькими способами: