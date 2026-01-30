6 лучших комментариев: 23 - 30 января

Мы продолжаем внимательно читать каждый комментарий на Myslo и по-прежнему уверены: «Наши читатели самые находчивые, остроумные, справедливые, местами дерзкие, местами злые, но всё равно самые лучшие!»
- 1 -
Водитель легковушки въехал в трамвай на улице Громова в Мясново
- 2 -
На трамвайных путях в Мясново снова застрял автомобиль
- 3 -
На ул. Епифанской трамвай развернуло на 90 градусов
- 4 -
В ночь на субботу в Тульской области ударят морозы до -24 градусов
- 5 -
Минобр проверил температуру в общежитии при Тульском педколледже
- 6 -
Дмитрий Миляев рассказал, что для него счастье
Опрос
Лучший комментарий - ...