  1. Моя Слобода
  2. Блоги
  3. Блоги
  4. Лучшие комментарии
  5. 6 лучших комментариев: 23 - 30 января - Блог «Лучшие комментарии» - MySlo.ru
блоги
блоги
Регистрация
Лучшие комментарии

6 лучших комментариев: 23 - 30 января

6 лучших комментариев: 23 - 30 января

Мы продолжаем внимательно читать каждый комментарий на Myslo и по-прежнему уверены: «Наши читатели самые находчивые, остроумные, справедливые, местами дерзкие, местами злые, но всё равно самые лучшие!»

- 1 -

Водитель легковушки въехал в трамвай на улице Громова в Мясново

Водитель легковушки въехал в трамвай на улице Громова в Мясново

- 2 -

На трамвайных путях в Мясново снова застрял автомобиль

На трамвайных путях в Мясново снова застрял автомобиль

- 3 -

На ул. Епифанской трамвай развернуло на 90 градусов

На ул. Епифанской трамвай развернуло на 90 градусов

- 4 -

В ночь на субботу в Тульской области ударят морозы до -24 градусов

В ночь на субботу в Тульской области ударят морозы до -24 градусов

- 5 -

Минобр проверил температуру в общежитии при Тульском педколледже

Минобр проверил температуру в общежитии при Тульском педколледже

- 6 -

Дмитрий Миляев рассказал, что для него счастье

Дмитрий Миляев рассказал, что для него счастье

Опрос

Лучший комментарий - ...

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
Автор:
30 января, в 17:47 +1

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
8 лучших комментариев: 30 января - 6 февраля
8 лучших комментариев: 30 января - 6 февраля
8 лучших комментариев: 9 - 23 января
8 лучших комментариев: 9 - 23 января

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.