В тульском правительстве назвали УК, которые хуже всех справляются с уборкой снега и наледи

В январе на портал «Открытый регион 71» поступило около трех тысяч сообщений от жителей, большинство из которых связаны с уборкой снега, сосулек и наледи. Об этом сообщили на совещании в правительстве Тульской области.

Заместитель председателя правительства Тульской области Наталья Аникина озвучила список управляющих компаний, который справились с уборкой снега почти без нареканий. В их числе УК из Тулы (ООО «Тульская городская УК», ООО «Альфа», ООО «Комфорт»), Богородицка (ООО «УК Богородицкого района»), Новомосковска (ООО «Новая жилищная компания», ООО «Паритет»), Щекино (ООО «Эверест», ООО «Крепость») и Ясногорска (ООО «УК Ясногорск»).

Однако не все УК соблюдали сроки и надлежащим образом отвечали на поступающие обращения.

Есть сообщения, по которым еще с 19 января некоторые управляющие организации не выполнили работы и не дали ответы жителям:

ООО «Согласие»,

ООО «Светлый Дом»,

ООО «Соседи»,

ООО «ЖУК»,

ООО «Южная».

Также допустили нарушение сроков при отработке обращений жителей по вопросам уборки снега и наледи УК «Инженер Про Центр», «Свой Дом», «Согласие», «Тулжилхоз», «Южная», «УК № 1», «Феникс», «Базис», «Светлый Дом», «Левобережный», «Этажи», «ЖУК», «Соседи», «Магистраль», «Зеленградъ», «Мастер-Сервис» в Туле, «ЩУК» в Щекино, «ЖилфонЦентр» в Узловой и «Восток Сервис» в Киреевском районе.

В январе в Туле силами административно-технического надзора выявлено наибольшее количество нарушений правил благоустройства в части уборки снега и сосулек такими УК как:

ООО «Слободка»,

«ЖКС»,

«Светлый Дом»,

«Согласие»,

«Кировский»,

«Элит Дом»,

«Гамма»,

«КУБ»,

«НКП»,

«Центральная».

«Важно усилить разъяснительную работу с управляющими организациями, которые ненадлежащим образом исполняют свои обязанности. Если диалог не помогает в решении проблематики — необходимо прибегать к административным наказаниям. Наша задача выстроить работу УК в регионе организованно, четко и системно. Главное — положительную динамику должны видеть жители», — отметила Наталья Аникина.

По итогам совещания ГЖИ региона поручено проанализировать находящиеся на рассмотрении в инспекции обращения жителей и провести контрольные мероприятия по соблюдению проблемными УК требований жилищного законодательства, администрации города Тулы рекомендовано также организовать мероприятия в рамках административно-технического надзора.