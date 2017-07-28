7 лучших комментариев: 3 - 9 июля

Добро пожаловать в вечерний блог лучших комментариев! Сегодня мы не только выберем лучшие комментарии недели, но и узнаем лучшего комментатора мая!

Вот такая таблица получилась после суммирования всех голосований прошлого месяца:

Myslo-люди Сумма KolxozNik 72 Зураб 47 Lexus 650 42 Бармалеев 33 maxavto71 30 Бюргер 28 Orlov71VA 21 Den 21 Lookeriy 18 Розарио Агро© 17 ТатьянаЖу 13 helga404 13 Лёля Лори 11 Mr.Nobody 11 Скептик 10 Swetlana_A(нгел) 9 airman 8 Злая зая 7 Pennywise 4 Romahka 4

Поздравляем с почётным званием лучшего комментатора kolxozNik!

Орфография и пунктуация авторов сохранены.

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Автор лучшего комментария недели – ...