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Лучшие комментарии недели
7 лучших комментариев: 3 - 9 июля

7 лучших комментариев: 3 - 9 июля

Добро пожаловать в вечерний блог лучших комментариев! Сегодня мы не только выберем лучшие комментарии недели, но и узнаем лучшего комментатора мая!

Вот такая таблица получилась после суммирования всех голосований прошлого месяца:

Myslo-люди Сумма
KolxozNik  72
Зураб 47
Lexus 650 42
Бармалеев 33
maxavto71 30
Бюргер 28
Orlov71VA 21
Den 21
Lookeriy 18
Розарио Агро© 17
ТатьянаЖу 13
helga404 13
Лёля Лори 11
Mr.Nobody 11
Скептик 10
Swetlana_A(нгел) 9
airman 8
Злая зая 7
Pennywise 4
Romahka 4

Поздравляем с почётным званием лучшего комментатора kolxozNik!

Орфография и пунктуация авторов сохранены.

 

- 1 -

В Туле УК с апреля не вывозит мусор от ветхих домов и 2 года не откачивает выгребную яму

 

- 2 -

В Туле для мотоциклистов открыли проспект Ленина

 

- 3 -

4 июля: Помурчим?

 

- 4 -

Как создать образ звезды

 

- 5 -

Чемпионат мира по самолетному спорту в Туле: мастерство высшего пилотажа

 

- 6 -

В Щёкинском районе «Матиз» протаранил забор и опрокинулся

 

- 7 -

Бархатцы, кефир и кофе, или Как бороться со слизнями

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Автор лучшего комментария недели – ...

Автор: Алексей Герасимов, сегодня, в 18:11 +7
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