7 лучших комментариев: 3 - 9 июля
Добро пожаловать в вечерний блог лучших комментариев! Сегодня мы не только выберем лучшие комментарии недели, но и узнаем лучшего комментатора мая!
Вот такая таблица получилась после суммирования всех голосований прошлого месяца:
|Myslo-люди
|Сумма
|KolxozNik
|72
|Зураб
|47
|Lexus 650
|42
|Бармалеев
|33
|maxavto71
|30
|Бюргер
|28
|Orlov71VA
|21
|Den
|21
|Lookeriy
|18
|Розарио Агро©
|17
|ТатьянаЖу
|13
|helga404
|13
|Лёля Лори
|11
|Mr.Nobody
|11
|Скептик
|10
|Swetlana_A(нгел)
|9
|airman
|8
|Злая зая
|7
|Pennywise
|4
|Romahka
|4
Поздравляем с почётным званием лучшего комментатора kolxozNik!
Орфография и пунктуация авторов сохранены.
- 1 -
В Туле УК с апреля не вывозит мусор от ветхих домов и 2 года не откачивает выгребную яму
- 2 -
В Туле для мотоциклистов открыли проспект Ленина
- 3 -
4 июля: Помурчим?
- 4 -
Как создать образ звезды
- 5 -
Чемпионат мира по самолетному спорту в Туле: мастерство высшего пилотажа
- 6 -
В Щёкинском районе «Матиз» протаранил забор и опрокинулся
- 7 -
Бархатцы, кефир и кофе, или Как бороться со слизнями
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Автор лучшего комментария недели – ...