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В Туле столкнулись инкассаторский броневик и полицейский автомобиль

В Туле столкнулись инкассаторский броневик и полицейский автомобиль

Авария произошла на пересечении улиц Ф. Энгельса и Первомайской.

Как сообщает корреспондент Myslo, вечером 2 ноября на пересечении улиц Первомайской и Ф. Энгельса произошло ДТП с участием УАЗа конвойной службы полиции и инкассаторского броневика Ford Transit.

По предварительной информации, инкассаторский автомобиль следовал от ул. Первомайской к проспекту Ленина, а полицейская "буханка" - по ул. Ф. Энгельса к ул. Жаворонкова.

Как сообщил Myslo начальник пресс-службы УМВД России по Тульской области Андрей Ярцев, полицейский автомобиль ехал с включённым проблесковым маячком. В результате ДТП пострадал один сотрудник полиции. Полученные им травмы не представляют угрозы для жизни. По факту произошедшего проводится проверка. 

По словам водителя инкассаторского фургона, машина полиции ехала с мигалками, но без сирены.

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ДТП в Туле 2 ноября, Фото: 1
ДТП в Туле 2 ноября, Фото: 2
ДТП в Туле 2 ноября, Фото: 3
ДТП в Туле 2 ноября, Фото: 4
ДТП в Туле 2 ноября, Фото: 5
ДТП в Туле 2 ноября, Фото: 6
ДТП в Туле 2 ноября, Фото: 7
ДТП в Туле 2 ноября, Фото: 8
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Фотограф: Сергей Стариков
вчера, в 22:50 +5
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