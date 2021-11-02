В Туле столкнулись инкассаторский броневик и полицейский автомобиль

Авария произошла на пересечении улиц Ф. Энгельса и Первомайской.

Как сообщает корреспондент Myslo, вечером 2 ноября на пересечении улиц Первомайской и Ф. Энгельса произошло ДТП с участием УАЗа конвойной службы полиции и инкассаторского броневика Ford Transit.

По предварительной информации, инкассаторский автомобиль следовал от ул. Первомайской к проспекту Ленина, а полицейская "буханка" - по ул. Ф. Энгельса к ул. Жаворонкова.

Как сообщил Myslo начальник пресс-службы УМВД России по Тульской области Андрей Ярцев, полицейский автомобиль ехал с включённым проблесковым маячком. В результате ДТП пострадал один сотрудник полиции. Полученные им травмы не представляют угрозы для жизни. По факту произошедшего проводится проверка.

По словам водителя инкассаторского фургона, машина полиции ехала с мигалками, но без сирены.