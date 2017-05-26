6 лучших комментариев: 15 - 21 мая
Мы продолжаем внимательно читать каждый комментарий на Myslo и по-прежнему уверены: «Наши читатели самые находчивые, остроумные, справедливые, местами дерзкие, местами злые, но все равно самые лучшие!»
Итак, подборка самых едких, метких, а иногда и просто смешных комментариев наших пользователей.
Орфография и пунктуация авторов сохранены.
- 1 -
Фанаты «Спартака» пытались отобрать билеты у перекупщиков в Туле
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«Корреспонденты хреновы»: в Туле дети снимают на видео конфликт с пенсионеркой
- 3 -
Президент разрешил российским силовикам изымать землю и недвижимость для госнужд
- 4 -
Правительство может запретить показ фильмов с «алкогольными» сценами в дневное время
- 5 -
Почти рояль в кустах: в Туле на проезжей части появилось кресло
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Зачем в Туле с ДК железнодорожников сбивают советскую лепнину?
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