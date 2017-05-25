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Лучшие комментарии недели
7 лучших комментариев: 8 - 14 мая

7 лучших комментариев: 8 - 14 мая

Мы продолжаем внимательно читать каждый комментарий на Myslo и по-прежнему уверены: «Наши читатели самые находчивые, остроумные, справедливые, местами дерзкие, местами злые, но все равно самые лучшие!»

Итак, подборка самых едких, метких, а иногда и просто смешных комментариев наших пользователей.

Орфография и пунктуация авторов сохранены.

 

- 1 -

На улице Ложевой водитель бросил внедорожник на проезжей части, чтобы сходить в магазин

 

- 2 -

 

- 3 -

Тульская полиция просит опознать подозреваемого по видео

 

- 4 -

Тест: Что ты знаешь о тульской мистике?

 

- 5 -

Туляки посадили третью Аллею Доброты

 

- 6 -

Погибший в Болохово мужчина, предположи-тельно, совершил самоубийство

 

- 7 -

Министром здравоохранения Тульской области назначен Андрей Третьяков

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Автор: Алексей Герасимов, сегодня, в 18:00 +3
7 лучших комментариев: 1 - 7 мая
7 лучших комментариев: 1 - 7 мая
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