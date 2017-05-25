7 лучших комментариев: 8 - 14 мая
Мы продолжаем внимательно читать каждый комментарий на Myslo и по-прежнему уверены: «Наши читатели самые находчивые, остроумные, справедливые, местами дерзкие, местами злые, но все равно самые лучшие!»
Итак, подборка самых едких, метких, а иногда и просто смешных комментариев наших пользователей.
Орфография и пунктуация авторов сохранены.
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На улице Ложевой водитель бросил внедорожник на проезжей части, чтобы сходить в магазин
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Тульская полиция просит опознать подозреваемого по видео
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Тест: Что ты знаешь о тульской мистике?
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Туляки посадили третью Аллею Доброты
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Погибший в Болохово мужчина, предположи-тельно, совершил самоубийство
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Министром здравоохранения Тульской области назначен Андрей Третьяков
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