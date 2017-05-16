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Президент разрешил российским силовикам изымать землю и недвижимость для госнужд
Фото: krymsos.com

Президент разрешил российским силовикам изымать землю и недвижимость для госнужд

Соответствующие изменения были внесены в положение о ФСБ России. Ранее такое же право получили сотрудники ФСО.

Владимир Путин наделил Федеральную службу безопасности правом изымать земельные участки и расположенную на них недвижимость для государственных нужд. Об этом сообщает «Интерфакс».

В официальном указе главы государства говорится, что сотрудники ведомства получат право «в пределах своих полномочий принимать решения об изъятии земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимого имущества для государственных нужд Российской Федерации».

В августе прошлого года силовики обратились к президенту с просьбой наделить их соответствующими полномочиями, чтобы «в полной мере обеспечить решение задач, возложенных на ФСБ России действующим законодательством». Незадолго до этого аналогичными правами была наделена Федеральная служба охраны.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 23:13 0
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