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В Пролетарском районе Тулы затопило улицы и дворы: вода хлещет из колодцев

В Пролетарском районе Тулы затопило улицы и дворы: вода хлещет из колодцев

Возможно, причиной стал засор.

Утром 6 августа в районе быткомбината в Криволучье и областной больницы по улицам потекли реки. 

Один из колодцев потек на улице Вильямса напротив дома №36. Оттуда вода спускается вниз к улице Кутузова. Сегодня ночью там работала аварийная бригада, но течь пока не прекратилась.

Второй колодец – у дома №90 по улице Кутузова – залил проезжую часть улиц Гастелло и Металлургов. Жители дома №88 по ул. Кутузова вряд ли смогут выйти из подъездов, не замочив ног.

Течет прилично!

 

Галерея
В Пролетарском районе Тулы затопило улицы и дворы: вода хлещет из колодцев, Фото: 1
В Пролетарском районе Тулы затопило улицы и дворы: вода хлещет из колодцев, Фото: 2
В Пролетарском районе Тулы затопило улицы и дворы: вода хлещет из колодцев, Фото: 3
В Пролетарском районе Тулы затопило улицы и дворы: вода хлещет из колодцев, Фото: 4
В Пролетарском районе Тулы затопило улицы и дворы: вода хлещет из колодцев, Фото: 5
В Пролетарском районе Тулы затопило улицы и дворы: вода хлещет из колодцев, Фото: 6
В Пролетарском районе Тулы затопило улицы и дворы: вода хлещет из колодцев, Фото: 7
В Пролетарском районе Тулы затопило улицы и дворы: вода хлещет из колодцев, Фото: 8
В Пролетарском районе Тулы затопило улицы и дворы: вода хлещет из колодцев, Фото: 9
В Пролетарском районе Тулы затопило улицы и дворы: вода хлещет из колодцев, Фото: 10
В Пролетарском районе Тулы затопило улицы и дворы: вода хлещет из колодцев, Фото: 11
В Пролетарском районе Тулы затопило улицы и дворы: вода хлещет из колодцев, Фото: 12
В Пролетарском районе Тулы затопило улицы и дворы: вода хлещет из колодцев, Фото: 13
В Пролетарском районе Тулы затопило улицы и дворы: вода хлещет из колодцев, Фото: 14
В Пролетарском районе Тулы затопило улицы и дворы: вода хлещет из колодцев, Фото: 15
В Пролетарском районе Тулы затопило улицы и дворы: вода хлещет из колодцев, Фото: 16
В Пролетарском районе Тулы затопило улицы и дворы: вода хлещет из колодцев, Фото: 17
В Пролетарском районе Тулы затопило улицы и дворы: вода хлещет из колодцев, Фото: 18
В Пролетарском районе Тулы затопило улицы и дворы: вода хлещет из колодцев, Фото: 19
В Пролетарском районе Тулы затопило улицы и дворы: вода хлещет из колодцев, Фото: 20
В Пролетарском районе Тулы затопило улицы и дворы: вода хлещет из колодцев, Фото: 21
В Пролетарском районе Тулы затопило улицы и дворы: вода хлещет из колодцев, Фото: 22
В Пролетарском районе Тулы затопило улицы и дворы: вода хлещет из колодцев, Фото: 23
В Пролетарском районе Тулы затопило улицы и дворы: вода хлещет из колодцев, Фото: 24
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Автор: Юлия Королева
Фотограф: Сергей Стариков
сегодня, в 09:15 +6
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