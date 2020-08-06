В Пролетарском районе Тулы затопило улицы и дворы: вода хлещет из колодцев

Утром 6 августа в районе быткомбината в Криволучье и областной больницы по улицам потекли реки.

Один из колодцев потек на улице Вильямса напротив дома №36. Оттуда вода спускается вниз к улице Кутузова. Сегодня ночью там работала аварийная бригада, но течь пока не прекратилась.

Второй колодец – у дома №90 по улице Кутузова – залил проезжую часть улиц Гастелло и Металлургов. Жители дома №88 по ул. Кутузова вряд ли смогут выйти из подъездов, не замочив ног.

Течет прилично!