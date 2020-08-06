В Пролетарском районе Тулы затопило улицы и дворы: вода хлещет из колодцев
Возможно, причиной стал засор.
Утром 6 августа в районе быткомбината в Криволучье и областной больницы по улицам потекли реки.
Один из колодцев потек на улице Вильямса напротив дома №36. Оттуда вода спускается вниз к улице Кутузова. Сегодня ночью там работала аварийная бригада, но течь пока не прекратилась.
Второй колодец – у дома №90 по улице Кутузова – залил проезжую часть улиц Гастелло и Металлургов. Жители дома №88 по ул. Кутузова вряд ли смогут выйти из подъездов, не замочив ног.
Течет прилично!
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