В Туле на проспекте Ленина появится система «Интеллектуальный перекресток»

Об этом заявил глава УГИБДД по Тульской области Вячеслав Лопатников.

Он отметил, что проспект Ленина является весьма аварийным, фактически каждый перекресток является местом концентрации ДТП.

— Принято решение в ближайшее время, думаю, в сентябре или октябре, оснастить проспект системами «Интеллектуальный перекресток» и фиксации скорости движения, стоп-линиями. Я думаю, это поможем нам навести на проспекте Ленина определенный порядок, — сообщил Вячеслав Лопатников на брифинге для СМИ.

Он также напомнил, что вопросы обеспечения безопасности дорожного движения реализуются в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» совместно с министерством транспорта и дорожного хозяйства.

— Стоят амбициозные задачи к 2024 году, постараемся их решить, — отметил глава ГИБДД.